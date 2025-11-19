  • Megjelenítés
Újra a Raiffeisen orosz leánybankjával hozta hírbe Tiborcz Istvánt egy osztrák lap
Újra a Raiffeisen orosz leánybankjával hozta hírbe Tiborcz Istvánt egy osztrák lap

Az osztrák Der Standard szerint továbbra is érdeklődik a Raiffeisen Bank International (RBI) orosz leánybankja iránt Tiborcz István, a magyar fél amerikai közbenjárást is igénybe venne a bankvásárláshoz. A miniszterelnök vejének a cégcsoportja azonban cáfolta az értesülést.

Az orosz leánybank eladása különösen bonyolult, mivel a tranzakciót egyszerre kell engedélyeznie az orosz és a nyugati hatóságoknak. A Raiffeisen egyelőre csak annyit közölt, hogy nem nyilatkozik a potenciális vevőkről és az eladási tárgyalások tartalmáról, illetve hogy a bankcsoportnak egyelőre nem sikerült olyan vevőt találni, akit minden érintett szabályozó hatóság jóváhagyott volna.

Az oroszoknak állítólag nincs kifogásuk Tiborcz István bankvásárlása ellen. Különösen az orosz jegybank környezetében vannak támogatói a magyar üzletembernek a lap szerint, illetve a Vlagyimir Putyin közel álló gyógyszeripari mágnás, Alekszej Ropik nevét is megemlíti a cikk azok között, akik háttértámogatóként

segítenének többségi, 60 százalékos részesedést szerezni az orosz leánybankban.

A lap úgy tudja, egy második vevői csoport is felbukkant: egy orosz–nyugati, a szankciós listákon nem szereplő konzorcium állítólag 30 százalékos kisebbségi részesedést vásárolna a bankban.

A lap azt is tudni véli, hogy washingtoni látogatásán Orbán Viktor miniszterelnök megpróbálta megismerni az amerikai álláspontot a kérdésről, és Donald Trumptól azt a választ kapta, hogy „meg fogom vizsgálni az ügyet.” Az osztrák lap már februárban is írt az általa hallott állítólagos vételi szándékról:

Tiborcz István cégcsoportja, a BDPST viszont cáfolta a pletykákat a lap szerint:

Sem Tiborcz István, sem a BDPST-csoport nem kívánja megszerezni a Raiffeisen Bank oroszországi leánybankját.

A Raiffeisen árfolyama jelenleg 0,1%-os emelkedést mutat a bécsi tőzsdén, év eleje óta pedig 63%-os pluszban van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

