Friss, ropogós célár jött az OTP-re

Újabb nagy céláremelés jött az OTP-re. Egyre több elemző gondolja úgy, hogy tovább folytatódhat a kirobbanó formában lévő bankrészvény emelkedése.

Az utóbbi időben már több nagy elemzőház is jelentősen felfelé módosította az OTP részvényeire vonatkozó célárát.

Az OTP részvényei egyébként kirobbanó formában vannak idén:

már közel 51 százalékot emelkedett január óta a bankpapír, amivel messze a legjobban teljesítő blue chip a magyar tőzsdén.