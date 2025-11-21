  • Megjelenítés
 
Friss, ropogós célár jött az OTP-re

Újabb nagy céláremelés jött az OTP-re. Egyre több elemző gondolja úgy, hogy tovább folytatódhat a kirobbanó formában lévő bankrészvény emelkedése.
Az utóbbi időben már több nagy elemzőház is jelentősen felfelé módosította az OTP részvényeire vonatkozó célárát.

Az OTP részvényei egyébként kirobbanó formában vannak idén:

már közel 51 százalékot emelkedett január óta a bankpapír, amivel messze a legjobban teljesítő blue chip a magyar tőzsdén.

