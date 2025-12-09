Elindult a Netrisk a hitelpiacon, néhány éven belül máris piacvezetővé válna a cég

Ma már hat országban működik multibrand stratégiával a legnagyobb hazai biztosításközvetítő portál, a Netrisk, ezen a hat piacon összesen 12 millió ügyfelet szolgál ki, ebből hazánkban 2,5 milliót, a cég magyarországi árbevétele pedig idén mintegy 11 milliárd forint lesz – mondta el Besnyő Márton.
Itthon 29%-os kgfb-piaci részesedéssel rendelkezik a Netrisk, az utasbiztosításokban az összehasonlító odalak között 94%-os a piaci részük az MNB adatai alapján. Évente több mint 100 millió letöltéssel és több mint 3 millió kgfb-kalkulációval pedig a leggyakrabban látogatott pénzügyi oldalnak számít. Az újonnan kötött szerződések darabszáma idén mintegy 1,3 millió, az ügyfélállomány kezelésében és az ügyfélszerzésben a több mint 100 call centeresnek és a több mint 1100 autókereskedő partnernek is nagy szerepük van – ismertette az ügyvezető, akivel az interjúnk itt olvasható:
A tájékozódás szempontjából az utasbiztosításoknál 53%, a kgfb-nél 65%, a lakásbiztosításoknál 43% a kalkulátoroldalak szerepe Magyarországon, a banki termékeknél viszont nem ennyire tudatosak ma még az ügyfelek:
a bankszámlanyitás során 18%-ban, a személyi kölcsön felvételnél 24% az összehasonlító oldalak szerepe
az NRC felmérése alapján, ugyanakkor mára minden második személyi kölcsönt online folyósítanak (2023-ban ez még csak 25% volt). A személyikölcsön-felvételek esetében a korábbi hitelek refinanszírozásának az aránya közel 50% a magyar piacon, és a refinanszírozás szerepe Besnyő Márton várakozása szerint emelkedni fog a csaknem 300 ezer családot értinő kamatstop valamikor a jövőben várható kivezetésével (jelen állás szerint 2026 közepéig él az intézkedés). Egyre több hitelt vesznek fel a magyar háztartások, akiknek az eladósodottsága azonban nemzetközi összevetésben továbbra is alacsony.
Egy reorganizációnak köszönhetően Besnyő Márton az idei évtől a hazai netrisk.hu mellett a durchblicker révén az osztrák piacot is vezeti. Korábban több mint egy évet dolgozott a bankszektorban, ráadásul
a Netrisk hat piaca közül a magyar az egyetlen, ahol eddig nem kínáltak banki termékeket,
más országokban ráadásul piacvezetők ezen a területen is, logikusan adta tehát magát, hogy a magyar hitelpiacra is belépjen a közvetítőcég.
Az elmúlt napokban a személyi kölcsön és az Otthon Start termékekkel indult el a Netrisk az oldalán, első tapasztalataik szerint utóbbi iránt nagyon erős az érdeklődés. Hamarosan elérhetővé teszi a többi jelzáloghitelt és a bankszámlákat is a Netrisk, későbbi céljaikban pedig a mikrovállalkozói számla- és hiteltermékek mellett a nyugdíjbiztosítások is szerepelnek.
felmérésük szerint a banki összehasonlító oldalakat használók 72%-a már eddig is Netrisk-ügyfél volt,
az ő elérésük mellett az autókereskedő-partnerekre is számítanak, ugyanis az online összehasonlító oldalakon beérkező személyi kölcsön kérelmek mintegy 40%-át autóvásárlási céllal teszik az ügyfelek. Abban is bíznak, hogy az eddig a Netrisk számára 10,6%-os részesedést hozó lakásbiztosítási kampányban is aktívak lesznek az ügyfelek a kölcsönoldalon is.
A komplex banki összehasonlítás a cél azáltal, hogy a rejtett költségeket, a bankok ügyfélélményét, az ügyfélszolgálatatát, digitalizációját és sebességét is transzparenssé tegyék a választáshoz, hiszen nem mindig a legolcsóbb a legjobb döntés – hívta fel a figyelmet Besnyő Márton. A gyorsabb hitelfelvétel, a kevesebb adminisztráció és a tudatosabb ügyfélmagatartás támogatása érdekében
dolgoznak a modern előminősítés és a credit scoring bevezetésén is,
utóbbiról Ausztriában már kiterjedt tapasztalatai vannak a cégcsoportnak, 2-3 hétre sikerült csökkenteni vele a legtöbb jelzáloghitel döntési és folyósítási időigényét.
Néhány hete indította el a Netrisk a mobilapplikációját, ennek aktív kommunikációja nélkül már több mint 20 ezer letöltésnél járnak. Meredeken emelkedett az elmúlt években a kártyás fizetéssel lezárt tranzakciók volumene is az alkuszcégnél: az utasbiztosításoknál például 99% ezek aránya.
A Portfolio kérdésére, miszerint az online kalkuláció elterjedése csökkentheti-e az elérhető legalacsonyabb hitelkamatokat is, Besnyő Márton elmondta: a digitalizáció valóban csökkenti az operációs költségeket, ami lehetőséget ad a kamatok csökkentésére. A kockázatalapú árazás fejlődése révén egyre kevésbé a jó adósoknak kell megfizetniük a kockázatos ügyfelek kamatát, harmadrészt pedig nem mindig a legolcsóbb a legjobb, van különbség a szolgáltatás minőségében a partnerek között – hívta fel a figyelmet.
A Portfolio kérdésére Besnyő Márton azt is elárulta:
két éven belül a top3 online hitelközvetítő közé szeretnének kerülni, öt éven belül pedig piacvezető szerepre törnek az online hitelközvetítők körében.
Címlapkép forrása: Portfolio
