Betör a Netrisk a magyar hitelpiacra: mire készül a legnagyobb online közvetítő?

Belép a hitelközvetítői piacra a Netrisk, amire működése három évtizede alatt nem volt példa. Hogyhogy csak most?
A cég 31 évvel ezelőtt, Magyarországról indult a netrisk.hu márkával. Ma már 6 országban van jelen, és 12 millió ügyfelet szolgál ki: a hazai piacon kívül Ausztriában, Lengyelországban, Litvániában, Csehországban, Szlovákiában is. Büszkék vagyunk rá, hogy hamar piacvezetővé válva megreformáltuk itthon a kgfb, később az utas- és lakásbiztosítási szegmenst is, külföldön pedig Magyarország kivételével mindenhol piacvezetők vagyunk a banki összehasonlításban és a hitelközvetítésben is amellett, hogy energiapiaci és telekommunikációs összehasonlítást is nyújtunk, és Ausztriában például a hitelek előminősítését is elvégezzük. Nagyon érett tehát már a belépés a magyar hitelpiacra is.
Ilyen nagy üzlet az Otthon Start, vagy véletlen az időbeni egybeesés?
Üzletileg valószínűleg jobb lett volna hónapokkal az Otthon Start elindulása előtt megérkezni a magyar piacra, felkészítve addig az ügyfeleket arra, hogy nálunk is megtalálják a hiteleket, de ilyen rövid idő alatt, amennyi a program bejelentése óta eltelt, ez nem lett volna lehetséges. A 2,5 milliós ügyélszámú Netrisk motorjának a programkódja jelenleg mintegy 10 millió sort tartalmaz, a biztosításértékesítés komplexitása sokkal nagyobb, mint azt sokan gondolnák. Igaz lesz ez a hitelekre is, hiszen nem puszta árösszehasonlítást végzünk, hanem komplex közvetítői szolgáltatást vezetünk be.
Milyen hiteltermékeket fognak értékesíteni?
Elsősorban a digitalizálhatóság logikája alapján haladunk előre. Először a személyi kölcsönök, a bankszámlák, illetve az Otthon Start jelenik meg a palettánkon.
Egy-két hónapon belül belépünk a jelzáloghitelek szélesebb piacára is, jövőre pedig a kisvállalati hitelezésben is elindulunk,
hiszen már most rendelkezünk több mint 300 ezer céges ügyféllel. Hosszabb távon a nyugdíjcélú megtakarításokat is elérhetővé szeretnénk tenni.
Ha valakinek jelentős közvetített biztosítási állománya van, akkor nagy előnnyel indul a hitelpiacon is? Mekkorák a keresztértékesítési és más szinergialehetőségek a biztosítások és a hitelek közvetítése között?
Több mint 2 millió olyan élő ügyfélkapcsolatunk van, akik rendszeresen kötnek és fizetnek nálunk biztosítást, velük nagy forgalmat tudunk generálni a hitelpiacon is. Tapasztalataink szerint aki egyszer már velünk kapcsolatba került, azt nem veszítjük el, mert szívesen visszatér hozzánk. Én magam is a bankszektorból jöttem, korábban lakossági üzletágat vezettem a Sberbanknál, előtte a Budapest Bankban dolgoztam. Számos olyan kollégám van, aki felsővezető volt korábban, akár a bankszektorban, akár telekommunikációs cégben, akár magyar, akár nemzetközi szinten. Nagyban számítunk erre a felhalmozott kompetenciára a szinergiák kihasználásában.
Bővítik is a céges létszámot az új piac miatt?
185 fővel dolgozunk, és bár némi létszámbővítést végrehajtottunk, elsősorban a meglévő tudást szeretnénk kamatoztatni.
A Netrisk legnagyobb értéke a legacy code, amelyet a legképzettebb informatikus, matematikus, mérnök és termékfejlesztési szakembereinkkel, tehát belső erőforrásból akár néhány nap alatt a hatszorosára tudunk felskálázni. A back office területünk és a mintegy 100 fős call centerünk ebben óriási szinergialehetőségeket rejt. Arra számítok, hogy a jelenlegi nagyon hullámzó operációs leterheltségünket a hitelpiaci tevékenységgel időben egyenletessé tehetjük.
Tervezik a nagyobb versenytársakéhoz hasonló „offline” partneri hálózat kiépítését is?
Évente több mint 100 millió oldalletöltésünk van, ezzel a Netrisk az ország egyik legnépszerűbb weboldala. Az online jelenlét mellett a Netrisk emellett az egyik legnagyobb partneri hálózattal is rendelkezik: több mint 1200 autókereskedői partnerünk van, ezzel a használtautó-kereskedési forgalom csaknem 70%-ára van tiszta rálátásunk. Érdemes tudni, hogy a személyikölcsön-piacon az autóvásárlási cél aránya a különböző felmérések szerint 16-18% a piacon. Ezeket a számokat az autó-adásvételekkel összevetve azt kapjuk, hogy évente mintegy 10-15 ezer személyikölcsön-felvevőnél biztosítási partnerként közvetve eleve jelen vagyunk az autóvásárlásnál.
A jelzáloghitel-közvetítés mégis csak személyes tanácsadáson alapul, és egy jó hitelközvetítő a teljes folyamaton végigkíséri az ügyfeleket.
Így igaz, ezért ezen a területen új partnerhálózatok csatlakozását is várjuk. Nyílt titok, hogy kint vagyunk a piacon, több meglévő kész hálózat jelezte már, hogy szívesen csatlakozna hozzánk. Jó hívószó a digitális kompetencia és a több milliós ügyfélállomány. 2026-27-ben elkezdünk olyan hálózatokkal is kooperálni, akiknek kizárólag a banki hitelezés a fő profiljuk, és szívesen bejönnének a mi egészünk alá. Arra is kell tudnunk reflektálni, ha az ügyfél azt mondja, hogy ő kevésbé árérzékeny, és inkább a gyors hitelbírálat és rövid átfutás a prioritása.
Mindegyik releváns bankkal kötöttetek már szerződést?
Az elején hat bankkal indulunk, ők a számunkra érdekes piaci szegmensek jóval több mint 90%-át lefedik. Várakozásaim szerint év végére 9-10-re nő a banki partnereink száma, és így csaknem teljes lesz az ajánlat. Szeretnénk a partnerek ajánlatait folyamatosan kint tartani az oldalunkon, és nem függővé tenni attól, mikor fogynak ki a marketingkeretből a bankok, ahogy ez gyakran előfordul a magyar piacon.
A kétezres években hatalmas szerepe volt abban aNetrisknek, hogy jelentős árverseny alakult ki a biztosítási piacon, különösen a kgfb területén. Mi a véleménye azokról a kritikákról, amelyek szerint azóta nem fejlődött érdemben a hazai online alkuszi piac?
Pont a kétezres évekkel való összehasonlítás mutatja meg a legjobban azt, ahogy
az árversenyből sikerült átvezetnünk az ár-érték összehasonlítási versenybe a piacot.
Fél évtizeddel ezelőtt 50% alatti penetráció volt a jellemző például az utasbiztosítási piacon, ma már 70% környékén járunk, benne a Netrisk 90% feletti részesedéssel bír. Az online alkuszi piac, és benne leginkább a Netrisk aktív résztvevője a lakásbiztosítási kampánynak is, amelynek révén ha a szektor penetrációja nem is emelkedett jelentősen, az ügyfelek biztosítási védelme sokkal magasabb, mint korábban, ez szintén a kedvezőbb ár-érték arányba való elmozdulást mutatja. Az ügyfelek úgy tudnak spórolni évente nagyjából 30 ezer forintot a lakásbiztosításokon, hogy átlagosan 25%-kal több fedezetet, jobb minőségű szolgáltatást vesznek. Ebben jelentős szerepe van az MNB Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításának is. Végül megemlíteném, hogy szeptemberben
egy csendes indulással útjára indítottuk a mobilapplikációnkat is, amelyet minden különösebb marketing nélkül már 12 ezren töltöttek le hat hét alatt.
Fontosnak tartjuk a fejlesztések során azt is, hogy a meglévő biztosításokat minél kevesebb kattintással tudják megújítani az ügyfelek. Röviden: folyamatosan fejlődünk.
Tart a fékezett habzású kgfb-kampány. Mire számít a kötelező biztosítások piacán, és kik mely biztosítók most a nyerők az ügyfeleknél?
Ez ez a második év, amikor azt látjuk, hogy ugyan ez egy csökkenő piac, hiszen a legkésőbb 2010 óta ugyanannál a tulajdonosnál lévő autók válthatnak most kötelezőt, de ez az érintett 750 ezer ügyfél egyre tudatosabb, hiszen mára az ügyfelek 65%-a online összehasonlítja az ajánlatokat. Idén már közel százezer kampányos ügyfél kalkulált az oldalunkon, és 72%-os forgalombővülést látunk ebben a szegmensben. Arra számítok, hogy idén mintegy 150 ezren váltanak biztosítást, és ennek a 60-70 százaléka ezt nálunk teszi meg, ugyanis évről évre egyre többen választják a netrisk.hu-t ebben a csökkenő célcsoportban is. A legtöbb szerződést eddig a Signal AI-alapú Ominimo szolgáltatásában, a Generali, illetve a K&H Biztosítónál látjuk.
Jövőre is lesz lakásbiztosítási kampány, már csak 4 hónap van addig hátra. Lesz értelme harmadszor is megrendezni?
Igen, sőt, egyre nagyobb lehet a jelentősége, hiszen a 3,3 millió lakásbiztosításból már 900 ezer megmozdult, és nekik ebben az időszakban – az idén átkötött biztosítások esetében egységesen április 30-án – lesz a biztosítási évfordulójuk. Esetükben nagy lesz a jelentősége az intenzív ár-érték versenynek.
Lassan elmondható, hogy a lakásbiztosításoknak a fele március és május közötti évfordulóval rendelkezik, ennek köszönhetően a kampány szerintem nagyon sokáig velünk fog maradni.
Nagy kérdés, a választások mennyire fogják elvonni az ügyfelek figyelmét a médiában, én mindenesetre jelentős érdeklődésre, mintegy 300-500 ezer váltóra számítok jövőre.
