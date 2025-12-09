  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Otthontámogatás: eldőlni látszik a sokakat foglalkoztató 1 millió forintos kérdés

Ha a havi törlesztőrészletük kevesebb, mint 83 333 forint, akkor is jár-e az évi 1 millió forintos Otthontámogatás a közszolgálati dolgozóknak, vagy csak a 12 havi törlesztőrészlet összegét kaphatják meg? A Magyar Államkincstár (MÁK) keddi válasza alapján eldőlni látszik a sokakat foglalkoztató kérdés, amelyre tudomásunk szerint a bankok számára sem egyértelmű a válasz. A MÁK reakciója ugyanakkor felvet az ügyfelek egy részében egy talán még érdekesebb gyakorlati kérdést.

Ahogy arról már beszámoltunk, a rendelet alapján eldőlt, hogy

  • akinek már van (pontosabban 2026. január 1-jén is fennáll) a hitelszerződése, annak január 20-áig kell kérelmeznie munkáltatójánál az akár 1 millió forintos Otthontámogatást,
  • ebben az esetben a teljes éves összeget egyetlen utalással kapja meg a közszolgálati dolgozó,
  • az elő- és végtörlesztés lehetőségét sem zárta ki végül a rendelet, tehát erre is felhasználható a támogatás.
Kapcsolódó cikkünk

Otthontámogatás 2026: az 1 milliós közszolgálati támogatás részletes feltételei, tudnivalói egy helyen

Egy nagy kérdés azonban megválaszolatlan maradt. Tudomásunk szerint a bankok számára sem egyértelmű a megjelent rendelet alapján, hogy tudnak-e élni a januártól élő Otthontámogatás maximális,

évi 1 millió forintos összegével azok, akiknek a törlesztőrészletük éves összege ennél alacsonyabb.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább.
December 1-17. között féláron adunk 2 havi Signature PRO előfizetést! Használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben, és élvezd a prémium elemzéseket, hírleveleket, kedvezményes konferenciajegyeket és online klubokat! Siess, mert a 2 havi akciós előfizetést csak december 17-ig tudod aktiválni, ne maradj le, részletek ITT!

További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility