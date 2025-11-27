Otthontámogatás 2026: az 1 milliós közszolgálati támogatás részletes feltételei, tudnivalói egy helyen

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2026 januárjában indul el a közszolgálati dolgozók számára az Otthontámogatás, amely meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejének az előteremtésére vehető igénybe évente nettó 1 millió forint összegben. Az Otthontámogatás kormányrendelete alapján most összefoglaljuk a jogosultság, a regisztráció és a folyósítás tudnivalóit a közszolgák számára. Figyelem: 2026 előtt megkötött kölcsönszerződések esetében a 2026. január 20-ai jogvesztő határidőig lehet csak igényelni az Otthontámogatást. Számukra egy összegben fogják folyósítani a teljes évi támogatást, így előtörlesztésre is felhasználható.

Mi az az Otthontámogatás?

Az Otthontámogatás egy olyan állami támogatás, amely évente nettó 1 millió forint összegben lakáskölcsön törlesztésére vagy önerejének előteremtésére vehető igénybe, a lakáscélú zártvégű pénzügyi lízingszerződéseket is ideértve. A támogatás

vissza nem térítendő, a közszolgálati dolgozóknak alanyi jogon jár, de kérelmezniük kell a munkáltatónál,

aminek a többség számára jogvesztő határideje van (lásd alább).

Otthontámogatás: ki jogosult?

Az Otthontámogatásra valamennyi költségvetési szerv minden foglalkoztatottja, valamint a legtöbb, közfeladatnak minősülő tevékenységet végző szervezet alkalmazottjai jogosultak, például:

rendőrök,

ápolók,

orvosok,

tanárok,

gyermekvédelemben dolgozók,

idősgondozásban dolgozók,

a bölcsődei nevelésben dolgozók,

a fogyatékosgondozásban dolgozók,

az önkormányzati alkalmazottak,

a minisztériumi dolgozók,

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok alkalmazottjai,

egyházi, illetve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő intézmények alkalmazottjai,

viszont a fenti tevékenységeket kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében ellátók nem, továbbá, a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, az önkéntes tartalékos katonák (e jogviszonyukra tekintettel), és az állami projektértékelői jogviszony keretében foglalkoztatottak (e különös jogviszonyára tekintettel) sem.

Mekkora összeg vehető fel az Otthontámogatással?

Az Otthontámogatás éves keretösszege jogosultanként

legfeljebb nettó egymillió forint , ha a jogosult jogviszonya az egész adóévben fennáll;

, ha a jogosult jogviszonya az egész adóévben fennáll; a nettó egymillió forint időarányos része, ha a jogosult jogviszonya csak az év egy részében áll fenn.

A támogatás nem haladhatja meg az adott évi törlesztés összegét. Egy összegben vagy havi részletekben történik a folyósítása, de ezt nem az igénybe vevő dönti el (lásd alább).

Mire használható fel az Otthontámogatás?

Az Otthontámogatás

hatályos hitelintézeti lakáskölcsön-szerződés törlesztéséhez vagy zártvégű lízingdíj fizetéséhez vagy

lakóingatlan megszerzéséhez szükséges önerő teljesítéséhez

igényelhető, kizárólag magyarországi lakóingatlanok esetében. Szabad felhasználású jelzáloghitelre, személyi kölcsönre, babaváró hitelre vagy éppen munkáshitelre tehát nem vehető igénybe még akkor sem, ha ezeket lakáscélra használták fel, a 2025. szeptember 1-je óta elérhető Otthon Start hitel törlesztésére viszont igen.

Az éves keretösszeg erejéig több lakáskölcsön-szerződéshez is felhasználható a támogatás, lakás-takarékpénztári kölcsön esetén pedig a lakás-előtakarékossági szerződés kedvezményezettje is felhasználhatja. Egy adott naptári évre vonatkozóan vagy hiteltörlesztési, vagy önerő célú Otthontámogatás iránti igény nyújtható csak be.

Meddig és hogyan kell igényelni?

Az Otthontámogatás igénybevételére irányuló szándékot a kormány honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti kérelem benyújtásával lehet bejelenteni a munkáltatónál, de a munkáltató saját formanyomtatványt is használhat. A kölcsönszerződést nem kell mellékelni, de nyilatkozatokat igen. Ami a határidőket illeti:

2026. január 20-áig kell igényelni a támogatást, ha 2026. január 1-jét megelőzően érvényesen létrejött lakáskölcsön-szerződésre vonatkozik az igénybevétel, ez esetben a január 20-ai határidő jogvesztő , a mulasztást igazolni nem lehet,

kell igényelni a támogatást, ha 2026. január 1-jét megelőzően érvényesen létrejött lakáskölcsön-szerződésre vonatkozik az igénybevétel, ez esetben , a mulasztást igazolni nem lehet, a szerződés létrejöttét követően bármikor, ha 2026. január 1-jét követően létrejött kölcsönszerződésről van szó, az igénybevétel tárgyhónapjának az 1. napjáig, 2026-os igénybevétel esetében legkésőbb 2026. november 1-jéig, illetve 2027-től évente egyszer.

A munkáltatónak előbbi esetben 2026. január 30-áig, más esetekben a beérkezést követő hónap tizenötödik napjáig kell benyújtani az igénybejelentést a Magyar Államkincstárhoz.

Meddig folyósítják?

A rendeletben szereplő határidők szerint

a 2026. január 20-áig beérkezett kérelmekre egy összegben, 2026. február 27. napjáig folyósítják az Otthontámogatás teljes nettó 1 milliós keretösszegét, ha a lakáskölcsön-szerződésből fennálló törlesztőrészletek összege ennél kevesebb, akkor azt az összeget,

folyósítják az Otthontámogatás teljes nettó 1 milliós keretösszegét, ha a lakáskölcsön-szerződésből fennálló törlesztőrészletek összege ennél kevesebb, akkor azt az összeget, az ezt követően beérkező kérelmekre hiteltörlesztési célú kérelmezés esetén havi részletekben a beérkezést követő hónap tizenötödik napjáig,

önerő céllal igényelt kérelmekre a kincstári folyósítást követő tizenöt munkanapon belül folyósítják.

Nem került be végül a rendeletbe az előtörlesztés tilalma, így az egyösszegű folyósítás alapján

sokan várhatóan előtörlesztésre fogják igénybe venni a támogatást,

ez esetben kalkulálni kell az előtörlesztés – jellemzően 1-2% közötti – díjával is a hitelintézetnél. Magát a jogszerű felhasználást nem kell utólag igazolni.

Milyen esetben kell visszafizetni?

Az önerő célú Otthontámogatás igénybevétele esetén, ha a szerződés a nyilatkozattól számított 180 napon belül a jogosult önhibájából eredően nem jön létre , jegybanki alapkamattal növelt mértékben, ha pedig önhibáján kívül nem jön létre, akkor kamatmentesen köteles visszafizetni a munkáltatónak.

, jegybanki alapkamattal növelt mértékben, ha pedig önhibáján kívül nem jön létre, akkor kamatmentesen köteles visszafizetni a munkáltatónak. Jogosulatlan igénybevétel esetén az Otthontámogatás jogosulatlanul igénybe vett részét a visszafizetés megállapításakor érvényes jegybanki alapkamattal növelt mértékben kell visszafizetni.

esetén az Otthontámogatás jogosulatlanul igénybe vett részét a visszafizetés megállapításakor érvényes jegybanki alapkamattal növelt mértékben kell visszafizetni. Ha a munkáltató tudomására jut, hogy év közben nagyobb összegben fizetett ki Otthontámogatást, mint amelyet a jogosult igényelhetett volna, a jogosultnak vissza kell fizetnie a hiteltörlesztési célú Otthontámogatásnak azt a részét, amely a jogosultság szerinti összeget meghaladja.

fizetett ki Otthontámogatást, mint amelyet a jogosult igényelhetett volna, a jogosultnak vissza kell fizetnie a hiteltörlesztési célú Otthontámogatásnak azt a részét, amely a jogosultság szerinti összeget meghaladja. A lakáskölcsön-szerződés érvénytelensége, felbontása vagy a lakáskölcsön-szerződéstől történő elállás esetén, ha az a jogosult döntéséből fakad, vagy neki róható fel, és arra a megkötésétől számított két éven belül kerül sor, a kifizetett Otthontámogatás teljes összegét jegybanki alapkamattal növelt mértékben kell visszafizetni.

vagy a lakáskölcsön-szerződéstől történő esetén, ha az a jogosult döntéséből fakad, vagy neki róható fel, és arra a megkötésétől számított két éven belül kerül sor, a kifizetett Otthontámogatás teljes összegét jegybanki alapkamattal növelt mértékben kell visszafizetni. Ha valaki Otthontámogatást kapott, és a támogatás első folyósításától számított 6 hónapon belül a munkaviszonya az ő kezdeményezésére vagy egyoldalúan megszűnik, akkor egy hónapon belül vissza kell fizetnie a már megkapott támogatás teljes összegét, mégpedig a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelően megemelve.

az ő kezdeményezésére vagy egyoldalúan megszűnik, akkor egy hónapon belül vissza kell fizetnie a már megkapott támogatás teljes összegét, mégpedig a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelően megemelve. Ha a munkaviszony megszűnése 6 hónap után, de 1 éven belül történik, akkor nem a teljes támogatást kell visszafizetni, hanem csak azt az időarányos részt, ami a hátralévő időre esik az egyéves időszakból.

Viszont ha az Otthontámogatásra jogosult jogviszonya az Otthontámogatásra jogosult halála miatt szűnik meg, a kifizetett összeg tárgyévre eső arányos részét a munkáltató nem követeli vissza.

Otthontámogatás: speciális esetek

Az Otthontámogatás tartós távollét esetén is jár, vagyis ha a foglalkoztatott 30 napot meghaladóan nem végez munkát.

esetén is jár, vagyis ha a foglalkoztatott 30 napot meghaladóan nem végez munkát. Részmunkaidőben foglalkoztatottak az Otthontámogatás arányos részére jogosultak, ennek megállapítása szempontjából a munkavállalói bejelentés benyújtásának időpontja számít.

Ha az adós és az adóstárs házastársak, és mindketten jogosultak az Otthontámogatásra, akkor ugyanazon lakáskölcsön-szerződésre mindketten saját jogukon igényelhetik

a támogatást a törlesztőrészlet erejéig. 2026. január 1-je előtt létrejött lakáskölcsön esetén nem szükséges, hogy mindketten tulajdonosok legyenek, az ezt követően felvett kölcsönnél viszont igen.

Ha az adós és az adóstárs nem házastársak , de mindketten jogosultak az Otthontámogatásra, akkor ugyanarra a lakáskölcsön-szerződésre csak az egyikük veheti igénybe az Otthontámogatást.

, de mindketten jogosultak az Otthontámogatásra, akkor ugyanarra a lakáskölcsön-szerződésre az Otthontámogatást. Aki próbaidőn lévő foglalkoztatott, nem veheti igénybe, de ha lejár a próbaidő, és jogosulttá válik, akkor az említett jogvesztő határidő nélkül kérelmezheti.

Meddig él az Otthontámogatás?

Az Otthontámogatás abban az évben vehető igénybe, amely évben annak forrása az adott évi központi költségvetésben rendelkezésre áll

– mondja ki a rendelet, ami alapján nem vehető biztosra, hogy egy hosszú távon is rendelkezésre álló támogatási formáról van szó. Így például egy hosszú lejáratú (10-20 éves) hitelt valószínűleg nem érdemes csak erre a támogatásra alapozva felvenni, mondván, ebből a támogatásból helyettünk törleszti az állam.

