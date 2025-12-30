A nagy pénzrablás Németországban: több ezer széfből 30 millió eurót loptak el a betörők

A nyomozók első becslése szerint mintegy 30 millió eurónyi érték tűnt el a nyugat-németországi Gelsenkirchenben működő Sparkasse takarékpénztár széfterméből, ahová előző nap ismeretlen elkövetők törtek be - közölték kedden biztonsági források.

A rendelkezésre álló információk szerint az elkövetők körülbelül 3200 széfet törhettek fel, a rablásban pedig több mint 2500 ügyfél lehet érintett. A Sparkasse honlapján közzétett információk szerint

a trezorok több mint 95 százalékát feltörték, így az eset a német bűnügyi történelem egyik legnagyobb ilyen jellegű rablása lehet.

A betörést hétfő hajnalban fedezték fel, miután az épületben megszólalt a tűzjelző rendszer. A tettesek egy parkolóházon keresztül jutottak be a takarékpénztár épületébe, útjuk több ajtón át egy archívumhelyiségbe vezetett, amelynek falát egy különleges fúróeszköz segítségével áttörve jutottak be a széfterembe. A tetteseknek a rendőrség kiérkezése előtt sikerült elmenekülni a helyszínről, a teljes kár értéke a betörés napján még nem volt ismert.

A betörés hírére kedden nagy tömeg gyűlt össze a Gelsenkirchen-Buer városrészben található bankfiók előtt.

A hideg idő ellenére kora délelőttre mintegy 200 ügyfél gyűlt össze a takarékpénztár előtt információkat követelve.

Többen megpróbáltak bejutni az előcsarnokba, miközben hangosan követelték a bejutást. A feszültté vált helyzet miatt a rendőrség több járőrkocsival vonult ki és biztosította a bejáratot. A rendőrök többször felszólították a tömeget a távozásra, és hangosbemondón jelezték, hogy az ügyfelek a takarékpénztár honlapján található információk alapján tájékozódjanak.

A pénzintézet a honlapján közzétett közleményében arra kérte az ügyfeleket, hogy ne keressék fel személyesen a fiókot. A Sparkasse közölte: jelenleg a biztosítóval egyeztetnek, és azon dolgoznak, hogy a kárrendezés "ügyfélbarát módon" történjen. A bank ígérete szerint minden érintett ügyfelet külön tájékoztatnak a további lépésekről.

