Megőrülnek a magyarok az Otthon Startért, soha nem látott számok érkeztek a piacról

Minden idők legmagasabb, 274 milliárd forintos lakáshitel-volumenét hozta a november Magyarországon, a bankok várakozásainak megfelelően 10 forintnyi lakáshitelből 7 forint Otthon Start-hitel volt. A program 403 milliárd forintnyi hitelszerződésnél és nagyjából 12 ezres darabszámnál járt november végén, karácsonyra pedig elérte a 15 ezret. A személyi kölcsön ezúttal nem döntött új rekordot, a babaváró hitel és a munkáshitel pedig kifejezetten gyengén muzsikált. Bár a nettó vállalati hitelfelvétel ezúttal kiugróan erős volt, ez az új szerződések értékén kevésbé látszott a fix 3%-os Széchenyi Kártya-hitelek ellenére. A lakossági betétek szépen híztak tavaly, a vállalatiak kevésbé.

Közzétette a magyar bankszektor novemberi hitelpiaci és betéti statisztikáit az MNB. A leglátványosabb bővülést ezúttal is a lakossági hitelezés mutatta, így a tavalyi év első 11 hónapjában 34%-kal nőtt a hitelszerződések volumene az egy évvel korábbihoz képest.

Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest Lakáshitel Személyi kölcsön Babaváró hitel Egyéb Összesen 2025 első 11 hónapja 37,9% 36,6% -8,5% 42,3% 33,8% 2025. november 143,3% 30,8% -2,1% 31,7% 82,0% Forrás: MNB, Portfolio

A lakáshitelek kihelyezése 38%-kal, a személyi kölcsönöké 37%-kal bővült, a babaváró hitelek viszont 9%-kal visszaestek 2024-hez képest. Az év három legerősebb hónapja volt az október, a november és borítékolhatóan a december is, köszönhetően az Otthon Start Programnak. Az éves hitelstatisztikákat február elején közli a jegybank.

Az Otthon Start programnak kiszorító hatása és addicionális hatása egyaránt van, nagyjából egynegyed-háromnegyed arányban, legalábbis a nyers statisztikák alapján, amennyiben azzal kalkulálunk, hogy a program nélkül már nagyjából stagnált volna a hitelpiac. A program 403 milliárd forintnyi hitelszerződésnél és nagyjából 12 ezres darabszámnál járt november végén, hogy aztán karácsonyra elérje a 15 ezret. Októberhez hasonlóan novemberben 73% volt a programban felvett lakáshitelek aránya, és biztató a bankok számára, hogy decemberben novemberhez képest ismét nőhetett a lakáspiaci tranzakciószám.