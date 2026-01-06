Megőrülnek a magyarok az Otthon Startért, soha nem látott számok érkeztek a piacról

Közzétette a magyar bankszektor novemberi hitelpiaci és betéti statisztikáit az MNB. A leglátványosabb bővülést ezúttal is a lakossági hitelezés mutatta, így a tavalyi év első 11 hónapjában 34%-kal nőtt a hitelszerződések volumene az egy évvel korábbihoz képest.
|Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest
|Lakáshitel
|Személyi kölcsön
|Babaváró hitel
|Egyéb
|Összesen
|2025 első 11 hónapja
|37,9%
|36,6%
|-8,5%
|42,3%
|33,8%
|2025. november
|143,3%
|30,8%
|-2,1%
|31,7%
|82,0%
|Forrás: MNB, Portfolio
A lakáshitelek kihelyezése 38%-kal, a személyi kölcsönöké 37%-kal bővült, a babaváró hitelek viszont 9%-kal visszaestek 2024-hez képest. Az év három legerősebb hónapja volt az október, a november és borítékolhatóan a december is, köszönhetően az Otthon Start Programnak. Az éves hitelstatisztikákat február elején közli a jegybank.
Az Otthon Start programnak kiszorító hatása és addicionális hatása egyaránt van, nagyjából egynegyed-háromnegyed arányban, legalábbis a nyers statisztikák alapján, amennyiben azzal kalkulálunk, hogy a program nélkül már nagyjából stagnált volna a hitelpiac. A program 403 milliárd forintnyi hitelszerződésnél és nagyjából 12 ezres darabszámnál járt november végén, hogy aztán karácsonyra elérje a 15 ezret. Októberhez hasonlóan novemberben 73% volt a programban felvett lakáshitelek aránya, és biztató a bankok számára, hogy decemberben novemberhez képest ismét nőhetett a lakáspiaci tranzakciószám.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés