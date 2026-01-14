Esik a Citigroup a gyorsjelentés után, nem támogatja a bank Trump hitelkártyás ötletét

Mason úgy véli, egy ilyen plafon érdemben visszavetné a gazdasági aktivitást. Úgy fogalmazott, hogy a megfizethetőség kulcskérdés, amelyben

a bank szívesen működne együtt a kormányzattal, de a kamatplafont őszintén szólva nem tudják támogatni.

Trump pénteken jelentette be, hogy 10 százalékban maximálná a hitelkártya-kamatokat, elvárásnak január 20-i határidővel kellene megfelelni a bankszektorban. A héten emellett arra szólította fel a törvényhozókat, hogy támogassák az interchange-díjakat célzó jogszabályt is.

A banki szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a 10 százalékos limit szűkítené bizonyos ügyfélcsoportok hitelhez jutását. A JPMorgan Chase vezetői szerint az intézkedés különösen az alacsonyabb hitelképességű ügyfeleket sújtaná.

A tervezett plafon komoly csapást mérne a Wall Street egyik kulcsfontosságú üzletágára, a kártyapiacra. A JPMorgan pénzügyi igazgatója, Jeremy Barnum kedden azt mondta, hogy egy 10 százalékos korlát jelentős átalakításokat tenne szükségessé a bank kártyaüzletágában.

