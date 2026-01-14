Esik a Citigroup a gyorsjelentés után, nem támogatja a bank Trump hitelkártyás ötletét

Mason úgy véli, egy ilyen plafon érdemben visszavetné a gazdasági aktivitást. Úgy fogalmazott, hogy a megfizethetőség kulcskérdés, amelyben
a bank szívesen működne együtt a kormányzattal, de a kamatplafont őszintén szólva nem tudják támogatni.
Trump pénteken jelentette be, hogy 10 százalékban maximálná a hitelkártya-kamatokat, elvárásnak január 20-i határidővel kellene megfelelni a bankszektorban. A héten emellett arra szólította fel a törvényhozókat, hogy támogassák az interchange-díjakat célzó jogszabályt is.
A banki szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a 10 százalékos limit szűkítené bizonyos ügyfélcsoportok hitelhez jutását. A JPMorgan Chase vezetői szerint az intézkedés különösen az alacsonyabb hitelképességű ügyfeleket sújtaná.
A tervezett plafon komoly csapást mérne a Wall Street egyik kulcsfontosságú üzletágára, a kártyapiacra. A JPMorgan pénzügyi igazgatója, Jeremy Barnum kedden azt mondta, hogy egy 10 százalékos korlát jelentős átalakításokat tenne szükségessé a bank kártyaüzletágában.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kevesen hiszik el, ami az amerikai gazdaságban történik
Éppen egy nagy fordulat elején járunk.
Elkezdődött: megerősíti Grönlandot Dánia – Öntik a fegyvereket a térségbe
Megerősítik a térség védelmét.
Kína bejelentette: sikerült az, ami eddig lehetetlennek tűnt az energiatermelésben
Közelebb kerültünk a kimeríthetetlen energiához.
Nagyot ugrott az amerikai termelői infláció
A kiskereskedelmi forgalom nem lett rossz.
Jelentős fennakadások az M1-esen és több főúton balesetek miatt
Kamionbalesetek bénítják az M1-est, több kilométeres torlódások alakultak ki.
Teljes készültséget hirdettek, Trump bármikor támadhat: „készen állunk a háborúra”
Irán minden erejével védekezni fog, ha Amerika megindítja a csapásokat.
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - gondoltuk sokáig. Mára egyértelmű, hogy nem ez a helyzet, elég Kínára... The post Nem let
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?