Nesze neked, Otthon Start: mutatunk 10 kritikus ábrát a fix 3%-os hitelprogramról

Lakásárak: az igazi feketeleves
Július elején jelentette be a kormány a programot, így az a lakáspiacon már ekkortól, fokozatosan éreztetni kezdte a hatását az eladói és vevői percepciókon keresztül. A kínálati oldal jelentős részét lefedő ingatlan.com hirdetési adatai azt mutatják, hogy az elmúlt fél évben, július és január között ugyanúgy 8,4%-ot emelkedtek a lakásárak, mint a megelőző fél évben, tavaly január és július között, amikor még nem az Otthon Start, hanem az állampapírpiaci kamatfizetések erősítették a keresleti oldalt. Egy év alatt így országosan 17,5% volt a drágulás, ezen belül Budapesten 20,4%.
A programba épített 1,5 milliós négyzetméterár korlát, valamint a 100, illetve 150 milliós teljes vételárkorlát tehát önmagában egyelőre nem fogta vissza az árdinamikát. Az állampapírpiaci kifizetések, az Otthon Start és más ingatlanpiaci tényezők hatására tavaly a harmadik negyedévben három év után először fordult elő ismét, hogy az MNB lakásárindexe szerint 20% feletti mértékben emelkedtek egy év alatt a lakásárak, jelentősen rontva az otthonteremtés előtt állók pozícióját.
Hogy az áremelkedésből fakadó vevői hátrány vagy a fix 3%-os, alacsony hitelkamatból származó pénzügyi előny a nagyobb, azt az egyedi esetek döntik el, részletes számításainkat erről novemberi cikkünkben bemutattuk, ennek eredményét mutatja az alábbi ábra. Akkor arra jutottunk, hogy kisebb önerő mellett 20-33%-os, nagyobb önerő mellett akár 10-18%-os lakásdrágulás is elég ahhoz, hogy visszajussunk az átlagosan 6,5%-on kamatozó piaci kamatozású lakáshitelek korábbi (az adott mértékű lakásdrágulást közvetlenül megelőző) pozíciójába. Sokan tehát egy mai Otthon Starttal sincsenek kedvezőbb helyzetben, mint egy egy évvel ezelőtti piaci hitellel.
