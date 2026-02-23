Dúl a harc a magyar milliomosokért – Te is köztük vagy?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Dőlnek az új csúcsok a prémium banki szolgáltatók számainál: több mint 10 000 milliárd forintos prémium banki vagyonnal és 700 ezret meghaladó ügyfélszámlával zárta a tavalyi évet a szektor. A Portfolio Prémium Banki Felmérése alapján a „tagsághoz” havi szinten 400 ezres fizetés is elég lehet, bár sok helyen emelkedtek a prémium banki limitek. A szolgáltatók adatközléséből kiderül, hogy továbbra is az OTP a legnagyobb prémium banki szolgáltató Magyarországon kezelt vagyont tekintve, de voltak helycserék vagyoni- és ügyfélszámla-oldalon is tavaly. Érdekes adat, hogy a prémium banki ügyfelek jelentős részének 10 milliót meghaladó vagyona van, és egy átlagos számlán több mint 15 millió forintnyi megtakarítás hever.

A Portfolio prémium banki piacra kiterjedő, féléves gyakoriságú felmérésének célja, hogy a hazai nagybankokat és prémium szolgáltatókat megszólaltatva bemutassa az egyik legdinamikusabb növekedést mutató lakossági szegmens fontosabb jellemzőit.

Átlépte a bűvös 10 000 milliárdot a prémium banki vagyon

Nagy elánnal bővült tavaly a magyar prémium banki szegmens vagyona, és ezzel új mérföldkőhöz is ért:

december végén 10 769 milliárd forintot kezeltek a szolgáltatók, ami fél év alatt közel 9%-os, egy év alatt pedig több mint 15%-os növekedést jelent.

Úgy tűnik tehát, hogy a vámháborús tőzsdei turbulencia és az erősödő forint mellett a prémium banki állományok is ellenállónak bizonyultak, ahogyan azt a privátbanki számoknál is láthattuk.

Bár az első félévben kissé nőtt a prémium és privátbanki vagyon közötti különbség, ezt az év második felére sikerült leküzdenie a prémium szegmensnek és egy nagy második féléves hajrával ismét a prémium vagyon került ki győztesen a vagyonnövekedési „versenyben”.

Mindeközben a háztartások betétállománya tavaly 9,6%-kal emelkedett a bankoknál, a megtakarítások teljes állománya 10,2%-kal, az összes pénzügyi eszközé 8,8%-kal nőtt.

Az adatokat szolgáltatók közül

továbbra is az OTP kezeli a legnagyobb prémium vagyont immár több mint 2800 milliárd forinttal , ami fél év alatt 10, egy év alatt közel 22%-os bővülés,

, ami fél év alatt 10, egy év alatt közel 22%-os bővülés, ezt követi nem sokkal lemaradva a második helyen az Erste, ahol összesen 2307 milliárdot kezeltek december végén, ami féléves szinten közel 10%-os, éves szinten pedig több mint 12%-os vagyongyarapodás,

december végén, ami féléves szinten közel 10%-os, éves szinten pedig több mint 12%-os vagyongyarapodás, a harmadik helyen pedig hajszállal, de az MBH megelőzte a K&H-t 1277 milliárd forint vagyonnal (a K&H csak a harmadik negyedéves adatokat közölte, így könnyen lehet, hogy a december végi számok más sorrendet mutatnának).

A legnagyobb éves vagyonnövekedési ütemet ezúttal is Hold Alapkezelő prémium szegmense mutatta fel 120%-kal, igaz, nagyon alacsony bázisról. A Hold 2022-ben indította útjára online prémium vagyonkezelési üzletágát. A Holdot a VIG Alapkezelő prémium szegmense követi 94%-os növekedéssel, a harmadik helyre pedig az MBH prémium üzletága fért fel, ahol közel 29%-kal tudott gyarapodni a prémium banki vagyon tavaly.

A Hold mellett viszonylag új szolgáltató a prémium banki összesítésünkben a VIG (korábban Aegon) Alapkezelő, amely online prémium banki szolgáltatást is nyújt. Itt december végével több mint 60 milliárdos állományt kezeltek.

Érdemes kiemelni, hogy a vagyonversenyben volt egy másik helycsere is: december végével a Raiffeisen prémium szegmensének vagyona megelőzte az UniCreditét, mindezt úgy, hogy a Raiffeisennél a tavalyi évben is zajlott az ügyfelek szegmentációja, ennek eredményeképp sok prémium ügyfél vált privátbanki ügyféllé.

A kezelt vagyon növekedési dinamikája tavaly is meghaladta az ügyfélszámlákét, nem véletlen, hogy az egy ügyfélszámlára jutó átlagvagyon új csúcsra,15,2 millió forintra tudott emelkedni. Itt nagyobb mértékben megmutatkozik a prémium és privátbanki átlag ügyfélszámla közötti különbség, hiszen utóbbin már több mint 205 millió forint van.

Több mint 700 ezernyi prémium ügyfélszámla

December végén az adatot közlő prémium szolgáltatók összesen több mint 700 ezer ügyfélszámlát kezeltek, tehát fél éves szinten bő 5%-os bővülést lehetett látni, éves szinten pedig 9%-ot, ami elmarad a vagyongyarapodás ütemétől, ugyanakkor a korábbi időszakok számlabővülési adatát ezúttal is hozza a szektor.

Az adatok alapján a legtöbb szolgáltatónak sikerült új ügyfeleket bevonzani a rendszerbe, voltak azonban olyan szolgáltatók, ahol visszaesett tavaly a számlaszám. Ilyen volt például a VIG és a Gránit is (az UniCreditnek sikerült megfordítania az első féléves visszaesést).

Kiemelkedik

megint csak a Hold, ahol egy év alatt 74%-kal, 3230-ról 5625-re nőtt az ügyfélszámlák száma (alacsony tehát a bázis, ez okozza a nagy megugrást);

ahol egy év alatt 74%-kal, 3230-ról 5625-re nőtt az ügyfélszámlák száma (alacsony tehát a bázis, ez okozza a nagy megugrást); az MBH , ahol közel 46%-kal nőtt a számlaszám;

, ahol közel 46%-kal nőtt a számlaszám; valamint az OTP, ahol közel 13%-os bővülést mutatott a prémium ügyfélszámlák száma.

Az adatokat közlő szolgáltatók között ügyfélszámlákat tekintve

az OTP, a K&H és az UniCredit az első három sorrendje, a K&H tehát javítani tudott egy helyezést.

Már havi 400 ezres fizetéssel is prémium ügyfél lehetsz

A prémium szolgáltatók adatközlése alapján

5-50 millió forintos megtakarítás vagy havi szinten legalább 400 ezer- egymillió forintos jóváírás kell ahhoz, hogy valaki prémium ügyfél lehessen.

Látható tehát, hogy továbbra is igen nagy a szórás a szolgáltatók belépési limitjei között.

A tavalyi évben több szolgáltatónál változott a belépési limit:

A Gránit Alapkezelő esetében már csak egy prémium szegmens maradt, mégpedig a magasabb belépési küszöbbel rendelkező (tavalyelőtt még 20 és 30 millió forintos szegmens is volt);

esetében már csak egy prémium szegmens maradt, mégpedig a magasabb belépési küszöbbel rendelkező (tavalyelőtt még 20 és 30 millió forintos szegmens is volt); magasabb lett a CIB prémium szegmensének belépési korlátja is, a korábbi 750 ezer forintos jövedelem-jóváírás helyett havi szinten már 800 ezret vár el a szolgáltató;

prémium szegmensének belépési korlátja is, a korábbi 750 ezer forintos jövedelem-jóváírás helyett havi szinten már 800 ezret vár el a szolgáltató; ugyancsak emelt a VIG Alapkezelő is, itt a korábbi 3,5 millió forintos megtakarítási küszöb 5 millió forintra ugrott.

is, itt a korábbi 3,5 millió forintos megtakarítási küszöb 5 millió forintra ugrott. Érdemes külön kitérni a Hold Alapkezelőre, amelynél az online vagyonkezelésnél nincs meghatározva belépési limit.

A számokból kiolvasható, hogy egyes prémium banki limitek egy-két esetben elérik a privátbanki szolgáltatók által alkalmazott belépési küszöböket (az OTP-nél például akár 20 millióval is privátbanki ügyféllé lehet válni), igaz, 50 millió forint alatti limittel egyre kevesebb privátbanki szolgáltató rendelkezik a piacon, sőt, egyre inkább terjed a legalább 100 milliós belépési küszöb.

(Fontos kiemelni, hogy bár az OTP digitális privátbanki szolgáltatása valóban 20 millió forintos, ám ez a lehetőség jelenleg csupán a bank meglévő ügyfelei számára nyitott. Új ügyfelek esetében a privátbanki szolgáltatáshoz kapcsolódó 100 millió forintos limit érvényes.)

Melyek a főbb különbségek a lakossági-, prémium- és privátbanki kiszolgálás között?



Lakossági banki szegmens



- Standardizált, tömegesen elérhető számla-, kártya- és hiteltermékek



- Sok esetben digitális csatornákra és önkiszolgáló ügyintézésre épülő működés



- Korlátozott vagy eseti befektetési tanácsadás



- Egyszerűbb megtakarítási megoldások (betétek, alap befektetési alapok)



- Tranzakciós bankolás és napi pénzügyek dominanciája



Prémium banki szegmens



- Emelt szintű lakossági szolgáltatás dedikált vagy kiemelt tanácsadói kapcsolattal



- Kedvezőbb díjazás, gyorsabb ügyintézés, kényelmi elemek



- Szélesebb befektetési alap- és strukturált termékkínálat



- Aktívabb vagyonépítési fókusz, de még standardizáltabb portfóliómegoldások



- Átlag feletti jövedelemmel vagy megtakarítással rendelkező ügyfélkör



Privátbanki szegmens



- Magas belépési vagyonküszöb és alacsony ügyfél–tanácsadó arány



- Teljes körű, személyre szabott portfólió- és vagyontervezés



- Diszkrecionális vagyonkezelés, egyedi befektetések és nemzetközi eszközök



- Komplex finanszírozási és öröklési/vagyonstrukturálási megoldások



- Hosszú távú stratégiai partnerség, családi vagyon fókusz

Az alábbi táblázatban azt is feltüntettük, hogy egy ügyfélszámlára lebontva mely szolgáltatónál milyen átlagvagyonok vannak. Látható, hogy

már a Gránit Alapkezelőnél van a legmagasabb átlagvagyon 36,4 milliót elérő összeggel ;

; ezt követi az Erste 36,3 millióval;

36,3 millióval; a harmadik helyre a VIG Alapkezelő jött be 28,3 milliós átlagvagyonnal.

Hány ügyfélnek van 10 milliót meghaladó vagyona?

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a szolgáltatóknál milyen arányt képviselnek azok a prémium banki ügyfelek, akiknek 10 millió forintot meghaladó vagyonuk van. Az adatközlés alapján december végén arányuk 59%-ot tett ki (még úgyis, hogy volt egy szolgáltató, aki erre vonatkozóan nem közölt adatot), elmondható tehát, hogy

a magyar prémium banki számlák többségén lévő vagyon meghaladja a 10 millió forintot.

Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák mintegy 27%-án van csak 10 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt.

Továbbra is a vidékiek vannak túlsúlyban

Tavaly is a vidékiek maradtak túlsúlyban a prémium banki ügyfelek körében, csökken azonban az előnyük, ugyanis a szolgáltatók adatközlése szerint december végével a vidéki ügyfelek a prémium ügyfélbázis 52%-át adták, a fennmaradó 48%-ot pedig a fővárosiak alkották (ez egy bázispontos ugrás a fővárosiak javára egy év alatt).

További érdekes adat, hogy a szolgáltatók adatközlése szerint a Hold Alapkezelő prémium ügyfeleinek átlagéletkora a legalacsonyabb a mezőnyben 44 évvel, míg a másik oldalon az MBH ügyfelei állnak átlagosan 61 évvel.

A teljes szegmenst nézve pedig a prémium ügyfelek átlagéletkora valamivel több mint 53 év.

Vezetnek a befektetési alapok

December végére a prémium banki ügyfélportfóliók több mint 60%-át tették ki a befektetési alapok, a kategória ilyen magas súlyának oka, hogy van olyan szolgáltató, ahol a vagyont szinte 100%-ban ezekbe allokálják. Ugyanakkor a készpénz és bankbetét így is a második helyen szerepel, a prémium portfóliók közel 24%-a gyakorlatilag semmit nem hoz a konyhára.

Mindeközben a kötvények aránya tovább csökkent, a 2024-es 11%-ról 9,5%-ra, a részvényeknél viszont ellenkező volt a trend, itt egy fél bázispontos növekedést lehet megfigyelni az allokációban.

Úgy tűnik tehát, hogy a prémium banki portfóliók kockázatvállalása tavaly se nőtt érdemben,

ez persze betudható a korántsem nyugodt tőkepiaci helyzetnek is.

Nagy a megosztottság a jövőt illetően

Megkérdeztük a prémium szolgáltatókat arról is, hogy a saját, illetve a piaci vagyont tekintve milyen növekedésre számítanak 1 és 3 éves időtávon. A vélemények igencsak megoszlanak, de egyéves időtávon saját vagyon tekintetében valamivel többen voltak, akik a 8-12% közötti növekedésre tették le a voksukat, a piaci vagyon növekedése kapcsán pedig a legtöbben a 4-8% közötti várakozásról számoltak be:

Hároméves időtávon is a 8-12% közötti a leggyakoribb növekedési előrejelzés a saját vagyont tekintve, míg a piac kapcsán egyértelműen 4-8% közötti növekedést várnak a legtöbben:

A fenti, sokszor visszafogottabb növekedési előrejelzések értelmet nyernek, ha azt is megnézzük, hogy a prémium szektorra leselkedő kockázatok közül ezúttal a hazai gazdaságpolitika és a szabályozói/piaci környezet ugyanolyan súllyal szerepel, de aggódnak a szolgáltatók a magyar gazdaság helyzete, valamint a pénz- és tőkepiaci környezet miatt is.

Címlapkép forrása: Getty Images