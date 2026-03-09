Ütött az igazság órája a magyar bankoknál - Valami eltörött, visszatérnek a szűk esztendők?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A biztosítók után a hitelintézetek 2025-ös előzetes statisztikáit is közzétette a Magyar Nemzeti Bank (MNB):

konszolidáltan, vagyis például az OTP Bank külföldi leánybankjait és a nem banki érdekeltségeket is figyelembe véve 1%-kal 1967 milliárd forintra csökkent ,

, nem konszolidáltan, vagyis a belföldi bankokat számba véve 8%-kal 1502 milliárd forintra esett

tavaly a bankszektor tárgyévi adózott nyeresége az egy évvel korábbihoz képest.

A legnagyobb, 1146 milliárd forintos csoportszintű nyereséget tavaly is az OTP Bank érte el, ő adta a szektor konszolidált profitjának az 58%-át. Rajta kívül még csak a K&H Bank 132 milliárd forintos nyereségét ismerjük, a többi bank később közli ezeket, vagy csak az anyabanki gyorsjelentésből származó becslés lehetséges az éves jelentések késő tavaszi megjelenéséig. Az MNB tájékoztatója szerint a hitelintézetek közül

tavaly 4 kis méretű és 2 közepes méretű intézmény volt veszteséges,

utóbbi kettő egy évvel korábban még nem volt az.

A nem konszolidált adat sem csak tisztán a belföldi banki tevékenység teljesítményét tükrözi:

496 milliárd forint összegben ugyanis benne vannak a máshonnan érkező osztalékbevételek is. Ezekkel tisztítva 1006 milliárd forint volt a szektor nyeresége,

ha pedig nemcsak ettől, hanem a kormányzati intézkedésekből származó negatív hatásoktól (bankadó, extraprofitadó, kamatstop) és az MNB statisztikájában transzparensen látható átértékelődésekből (fair value hatás) is megtisztítjuk a számokat, akkor 1481 milliárd forintos tavalyi nyereséget kapunk.

Mindkettő rosszabb az egy évvel korábbinál.

Alábbi ábránkon látható, melyek ezek a hatások, korrekciós tételek. Tavaly például

166 milliárd forint extraprofitadót és 122 milliárd forint bankadót fizetett a szektor,

előbbi a kormány novemberi intézkedése miatt idén már 350 milliárd forint körül lehet. Míg 2022-ben a választási költekezés után, nyáron vezette be a kormány az extraprofitadót, ezúttal már előre ellőtte ezt a puskaport. A tranzakciós illetéket nem soroltuk a korrekciós tételek közé, de jelentős hatása volt így is az eredménytételekre, erre még visszatérünk.

Egy dolog a bankszektor nyereségének a csökkenése abszolút értelemben, és egy másik relatív módon, vagyis például a tőke- (ROE) és eszközállomány (ROA) arányában. Előbbit mutatja alábbi ábránk: a megtérülés hanyatlása már 2024-ben megkezdődött a magyar bankszektorban, 2025-ben pedig folytatódott. Az MNB nyers számai szerint a 2023-as 18,7%-os csúcsról tavalyelőtt 18,4%-ra,

tavaly pedig 16,1%-ra csökkent ez a mutató. Ha csak osztalékkal korrigálunk, akkor 11,2% volt tavaly a ROE, a többi korrekciós tétellel is számolva pedig 16,5%.

Az extraprofitadó és a költségszint emelkedése és a kamateredmény stagnálása mellett az osztalékbevételek nélkül számított ROE 2026-ban akár 10% alá is könnyen benézhet, ez már szinte biztosan alatta lenne a bankok többségénél a tulajdonosi hozamelvárásnak, pontosabban a tőkeköltségnek.

Megnéztük, mi okozta a bankok jövedelmezőségének a romlását tavaly. A legfontosabb tételek így alakultak:

a kamateredmény 0,2%-kal, vagyis 5 milliárd forinttal csökkent, lényegében tehát stagnált,

0,2%-kal, vagyis 5 milliárd forinttal csökkent, lényegében tehát stagnált, a díj- és jutalékeredmény 18,0%-kal, vagyis 193 milliárd forinttal emelkedett, erre még visszatérünk,

18,0%-kal, vagyis 193 milliárd forinttal emelkedett, erre még visszatérünk, a működési költségek messze az 4,4%-os tavalyi infláció felett, 15,3%-kal ugrottak meg, ami 320 milliárd forintos (!) romlást jelentett,

messze az 4,4%-os tavalyi infláció felett, 15,3%-kal ugrottak meg, ami 320 milliárd forintos (!) romlást jelentett, az értékvesztés és céltartalék a kiváló portfólióminőségnek köszönhetően 58%-kal csökkent, forintban kifejezve 62 milliárd forinttal javult,

a kiváló portfólióminőségnek köszönhetően 58%-kal csökkent, forintban kifejezve 62 milliárd forinttal javult, a pénzügyi műveleteknél 16%-os, vagyis 33 milliárd forintos romlást látunk, ez valószínűleg elsősorban a kis mértékben csökkenő hozamkörnyezet eredménye.

Az alábbi ábrán jól látható, hogy

a működési költségek és a díj- és jutalékeredmény mozgatta tavaly elsősorban a bankok eredményét.

A kettő összefügg egymással, ugyanis

129 milliárd forinttal több tranzakciós illetéket fizetett be tavaly a bankszektor a költségvetésbe, mint egy évvel korábban, és ezt a működési költségek között mutatták ki a pénzintézetek (ez magyarázza tehát a működési költségek növekményének a 40%-át),

között mutatták ki a pénzintézetek (ez magyarázza tehát a működési költségek növekményének a 40%-át), a 2024 augusztusában és októberében két lépcsőben megemelt tranzakciósilleték-fizetési kötelezettséget jelentős (vélhetően 90% feletti) mértékben továbbháríthatták a bankok az ügyfelekre, ami pedig a díj- és jutalékeredmény 193 milliárd forintos emelkedésének egy jelentős, számunkra ismeretlen részét (a fentiek alapján 60% feletti részét) adhatta.

A tranzakciós illetéken kívül más terhek is komolyan érződtek a bankok eredménykimutatásában, a személyi jellegű ráfordítások például 11%-kal, az informatikai költségek 16%-kal, az extraprofitadó-terhek tavaly még „csak” 29%-kal emelkedtek.

Relatív értelemben kicsit más a kép: miközben abszolút összegben lényegében stagnált a kamateredmény, tőkearányosan jelentősen csökkent. A kamatkörnyezet csökkenése fokozatosan gyűrűzik át a bankszektorba, és az extraprofitadó emelkedése mellett ez lehet az a hatás, ami 2026-ban kihívás elé állíthatja a hitelintézeteket. Paradox módon a kamattámogatott hitelek terjedése tompítja ezt a hatást, hiszen ezek állam felé elszámolt ügyleti kamata jellemzően 8% feletti, szemben a 3%-os ügyfélkamattal. Közbeszólhat még az inflációs környezet is (a kamatkörnyezet szempontjából a bankoknak pozitív értelemben, a portfólióminőség szempontjából viszont negatívan), ami a közel-keleti konfliktus miatt egyelőre beláthatatlan.

A hitelportfólió minősége egyelőre kiváló, sőt, jobb mint „valaha”: nemcsak a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya, hanem a szabályozói előírások miatt nemteljesítőnek tekintendő hitelek aránya is mélyponton van: az NPL-ráta 2025 végén mindössze 1,4% volt.

A tőke- és likviditási helyzet szempontjából nem beszélhetünk történelmi csúcspontról, amiben a Covid idején nyújtott likviditási programok lejárta és az aktív lakossági hitelezésnek is lehet szerepe, ugyanakkor gond nincs, a

stabilitási mutatók rendkívül jó képet mutatnak a bankszektorról.

A bankszektor üzleti aktivitására nem lehetett panasz, bár kissé féloldalas volt: a lakossági hitelezés jóval aktívabb volt a vállalatinál.

A bankszektor mérlegfőösszeg 2025-ben mindössze 2,8%-kal emelkedett, ezen belül a hitelállomány 7,7%-kal,

az eszközoldali kötvények állománya 5%-kal, a forrásoldalon pedig a betéteké 5,6%-kal. A hitelpiac 2025-ös folyamatairól itt írtunk részletesen, azóta pedig már a januári MNB-statisztikák is megjelentek erről.

