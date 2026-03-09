  • Megjelenítés
Ütött az igazság órája a magyar bankoknál - Valami eltörött, visszatérnek a szűk esztendők?
Bank

Ütött az igazság órája a magyar bankoknál - Valami eltörött, visszatérnek a szűk esztendők?

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
2024-ben még csak relatív értelemben, 2025-ben már az abszolút számokban is romlott a magyar bankszektor jövedelmezősége. A hitelintézetek az egy évvel korábbi 1634 milliárd forint után tavaly 1502 milliárd forintos adózás utáni eredményt értek el az MNB friss adatai szerint. Az osztalékbevételek nélkül idén már egy számjegyű tartományba csökkenhet a tőkearányos megtérülés, így három bő esztendő után ismét elmaradhat a tulajdonosi elvárásoktól. Cikkünkben 14 ábrán mutatjuk be, hogyan teljesített 2025-ben a magyar bankszektor; a kilátásokról pedig sok szó esik a Portfolio közelgő Hitelezés 2026 konferenciáján, érdemes rá regisztrálni.
Hitelezés 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
Információ és jelentkezés

A biztosítók után a hitelintézetek 2025-ös előzetes statisztikáit is közzétette a Magyar Nemzeti Bank (MNB):

  • konszolidáltan, vagyis például az OTP Bank külföldi leánybankjait és a nem banki érdekeltségeket is figyelembe véve 1%-kal 1967 milliárd forintra csökkent,
  • nem konszolidáltan, vagyis a belföldi bankokat számba véve 8%-kal 1502 milliárd forintra esett

tavaly a bankszektor tárgyévi adózott nyeresége az egy évvel korábbihoz képest.

A legnagyobb, 1146 milliárd forintos csoportszintű nyereséget tavaly is az OTP Bank érte el, ő adta a szektor konszolidált profitjának az 58%-át. Rajta kívül még csak a K&H Bank 132 milliárd forintos nyereségét ismerjük, a többi bank később közli ezeket, vagy csak az anyabanki gyorsjelentésből származó becslés lehetséges az éves jelentések késő tavaszi megjelenéséig. Az MNB tájékoztatója szerint a hitelintézetek közül

tavaly 4 kis méretű és 2 közepes méretű intézmény volt veszteséges,

Még több Bank

Robban az 5 millió forintos ingyenpénz, megjöttek a program részletei

Lehangoló értékelést tett közzé az S&P Magyarországról

Na, hol vehet bankot az OTP?

utóbbi kettő egy évvel korábban még nem volt az.

A nem konszolidált adat sem csak tisztán a belföldi banki tevékenység teljesítményét tükrözi:

  • 496 milliárd forint összegben ugyanis benne vannak a máshonnan érkező osztalékbevételek is. Ezekkel tisztítva 1006 milliárd forint volt a szektor nyeresége,
  • ha pedig nemcsak ettől, hanem a kormányzati intézkedésekből származó negatív hatásoktól (bankadó, extraprofitadó, kamatstop) és az MNB statisztikájában transzparensen látható átértékelődésekből (fair value hatás) is megtisztítjuk a számokat, akkor 1481 milliárd forintos tavalyi nyereséget kapunk.

Mindkettő rosszabb az egy évvel korábbinál.

Alábbi ábránkon látható, melyek ezek a hatások, korrekciós tételek. Tavaly például

166 milliárd forint extraprofitadót és 122 milliárd forint bankadót fizetett a szektor,

előbbi a kormány novemberi intézkedése miatt idén már 350 milliárd forint körül lehet. Míg 2022-ben a választási költekezés után, nyáron vezette be a kormány az extraprofitadót, ezúttal már előre ellőtte ezt a puskaport. A tranzakciós illetéket nem soroltuk a korrekciós tételek közé, de jelentős hatása volt így is az eredménytételekre, erre még visszatérünk.

Egy dolog a bankszektor nyereségének a csökkenése abszolút értelemben, és egy másik relatív módon, vagyis például a tőke- (ROE) és eszközállomány (ROA) arányában. Előbbit mutatja alábbi ábránk: a megtérülés hanyatlása már 2024-ben megkezdődött a magyar bankszektorban, 2025-ben pedig folytatódott. Az MNB nyers számai szerint a 2023-as 18,7%-os csúcsról tavalyelőtt 18,4%-ra,

tavaly pedig 16,1%-ra csökkent ez a mutató. Ha csak osztalékkal korrigálunk, akkor 11,2% volt tavaly a ROE, a többi korrekciós tétellel is számolva pedig 16,5%.

Az extraprofitadó és a költségszint emelkedése és a kamateredmény stagnálása mellett az osztalékbevételek nélkül számított ROE 2026-ban akár 10% alá is könnyen benézhet, ez már szinte biztosan alatta lenne a bankok többségénél a tulajdonosi hozamelvárásnak, pontosabban a tőkeköltségnek.

Megnéztük, mi okozta a bankok jövedelmezőségének a romlását tavaly. A legfontosabb tételek így alakultak:

  • a kamateredmény 0,2%-kal, vagyis 5 milliárd forinttal csökkent, lényegében tehát stagnált,
  • a díj- és jutalékeredmény 18,0%-kal, vagyis 193 milliárd forinttal emelkedett, erre még visszatérünk,
  • a működési költségek messze az 4,4%-os tavalyi infláció felett, 15,3%-kal ugrottak meg, ami 320 milliárd forintos (!) romlást jelentett,
  • az értékvesztés és céltartalék a kiváló portfólióminőségnek köszönhetően 58%-kal csökkent, forintban kifejezve 62 milliárd forinttal javult,
  • a pénzügyi műveleteknél 16%-os, vagyis 33 milliárd forintos romlást látunk, ez valószínűleg elsősorban a kis mértékben csökkenő hozamkörnyezet eredménye.

Az alábbi ábrán jól látható, hogy

a működési költségek és a díj- és jutalékeredmény mozgatta tavaly elsősorban a bankok eredményét.

A kettő összefügg egymással, ugyanis

  • 129 milliárd forinttal több tranzakciós illetéket fizetett be tavaly a bankszektor a költségvetésbe, mint egy évvel korábban, és ezt a működési költségek között mutatták ki a pénzintézetek (ez magyarázza tehát a működési költségek növekményének a 40%-át),
  • a 2024 augusztusában és októberében két lépcsőben megemelt tranzakciósilleték-fizetési kötelezettséget jelentős (vélhetően 90% feletti) mértékben továbbháríthatták a bankok az ügyfelekre, ami pedig a díj- és jutalékeredmény 193 milliárd forintos emelkedésének egy jelentős, számunkra ismeretlen részét (a fentiek alapján 60% feletti részét) adhatta.

A tranzakciós illetéken kívül más terhek is komolyan érződtek a bankok eredménykimutatásában, a személyi jellegű ráfordítások például 11%-kal, az informatikai költségek 16%-kal, az extraprofitadó-terhek tavaly még „csak” 29%-kal emelkedtek.

Relatív értelemben kicsit más a kép: miközben abszolút összegben lényegében stagnált a kamateredmény, tőkearányosan jelentősen csökkent. A kamatkörnyezet csökkenése fokozatosan gyűrűzik át a bankszektorba, és az extraprofitadó emelkedése mellett ez lehet az a hatás, ami 2026-ban kihívás elé állíthatja a hitelintézeteket. Paradox módon a kamattámogatott hitelek terjedése tompítja ezt a hatást, hiszen ezek állam felé elszámolt ügyleti kamata jellemzően 8% feletti, szemben a 3%-os ügyfélkamattal. Közbeszólhat még az inflációs környezet is (a kamatkörnyezet szempontjából a bankoknak pozitív értelemben, a portfólióminőség szempontjából viszont negatívan), ami a közel-keleti konfliktus miatt egyelőre beláthatatlan.

A hitelportfólió minősége egyelőre kiváló, sőt, jobb mint „valaha”: nemcsak a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya, hanem a szabályozói előírások miatt nemteljesítőnek tekintendő hitelek aránya is mélyponton van: az NPL-ráta 2025 végén mindössze 1,4% volt.

A tőke- és likviditási helyzet szempontjából nem beszélhetünk történelmi csúcspontról, amiben a Covid idején nyújtott likviditási programok lejárta és az aktív lakossági hitelezésnek is lehet szerepe, ugyanakkor gond nincs, a

stabilitási mutatók rendkívül jó képet mutatnak a bankszektorról.

bank10

A bankszektor üzleti aktivitására nem lehetett panasz, bár kissé féloldalas volt: a lakossági hitelezés jóval aktívabb volt a vállalatinál.

A bankszektor mérlegfőösszeg 2025-ben mindössze 2,8%-kal emelkedett, ezen belül a hitelállomány 7,7%-kal,

az eszközoldali kötvények állománya 5%-kal, a forrásoldalon pedig a betéteké 5,6%-kal. A hitelpiac 2025-ös folyamatairól itt írtunk részletesen, azóta pedig már a januári MNB-statisztikák is megjelentek erről.

Hitelezés 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Rendkívüli lépés készülődik: akkora a baj, hogy felszabadíthatják a stratégiai olajtartalékot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility