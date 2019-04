10 híresség, akiről nem is gondoltad volna, hogy titokban kémkedett

1. oldal

Walt Disney

Fotó: NASA / Wikimedia Commons

Ernest Hemingway

Disney rajzfilmvállalkozása ma már komplett médiabirodalommá nőtte ki magát, művei összesen 22 Oszkár-díjat nyertek és még 59 jelölést kapott. Kevésbé ismert, hogy Disney rajzfilmes karrierje mellett állítólag az FBI informátoraként is dolgozott, a '40-es évek elején szervezték be és egészen haláláig együttműködött az ügynökséggel. A mai napig nem nyilvános, hogy pontosan hogy segítette Disney az FBI-t, valószínűleg feltételezett kommunistákról jelentett, emellett állítólag még azt is hagyta, hogy a hírszerzés beleszóljon 1-1 filmének a forgatókönyvébe.

Fotó: Wikimedia Commons

Audrey Hepburn

A Nobel- és Pulitzer-díjas amerikai író-újságíró hírszerzési munkájáról egy tavalyelőtt kiadott könyv rántja le a leplet; Nicholas Reynolds, a könyv szerzője szerint Hemingway nemcsak a CIA elődjének, az OSS-nek dolgozott, hanem a '40-es évek elején a KGB elődjének, az NKVD-nek is. Hemingwayt állítólag a spanyol polgárháború után szervezték be, ahol tudósítóként tevékenykedett és elkötelezett antifasisztává vált. Nem tudni, hogy pontosan milyen feladatokat teljesített a szovjeteknek, már ha egyáltalán bármi haszna volt a munkájának - állítólag rövid időn belül megbánta a döntését és inkább az amerikai hírszerzést, az OSS-t kezte el segíteni. A legenda szerint a háború során saját hajójával, a Pilarral segített náci tengeralattjárókat felderíteni, majd a partraszállás után haditudósítóként is szolgált. Állítólag az NKVD-vel végzett munkája olyan bűntudatot okozott benne, hogy az hozzájárul az író 1961-es öngyilkosságához vezető paranoia kialakulásához.

Fotó: Cowles Communications / Wikimedia Common

A híres színésznő-énekes gyerekkorának egy részét Hollandiában töltötte, mivel holland nemesi származású édesanyja Nagy-Britannia háborúba lépése után remélte, hogy szülőhazája semleges marad és hazaköltözött. Mint ismert, számítása nem jött be, ráadásul a náci megszállás áldozatává vált Hepburn nagybátyja is. Bár nem egy hivatalos hírszerzési szervezet megbízottja lett, a sorozatos tragédiák miatt 1944-ben Hepburn titokban segíteni kezdte a holland ellenállást, többek közt azzal, hogy a felkelőknek gyűjtött pénzt zártkörű táncesteken, terítette a forradalmárok újságát és állítólag titkos üzeneteket is közvetített a felkelők és a szövetséges katonák közt. Hollandia végül 1945. május 5-én szabadult fel.