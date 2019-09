Ezt is megváltoztatta a szuperállampapír: már nem úgy vesznek állampapírt a magyarok, mint eddig

Közel 7000 milliárd forintnyi állampapír van a magyar háztartások kezében az MNB friss, júliusi statisztikái szerint. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan csökken, és mára 1560 milliárdot tesz ki az az összeg a lakossági állampapírokon belül, ami nem a lakosság kezében van.

362 milliárd forintnyi állampapírt halmoztak fel a magyarok júliusban

Az MNB friss statisztikái szerint júliusban 362 milliárd forinttal nőtt a háztartásoknál lévő állampapír állománya, ami bőven meghaladta más értékpapír-kategóriák tranzakcióit és ezzel már közel 7000 milliárd forintnyi állampapír van a magyaroknál. A nagyobb kategóriák közül a befektetési alapoknál volt nagyobb mozgás, de itt ismét csak negatív irányba: júliusban több mint 67 milliárdnyi tőkét vont ki a lakosság befektetési alapokból, ez ugyanakkor jóval kevesebb, mint a júniusban tapasztalt közel 140 milliárdos tőkekiáramlás.

Az alábbi ábra is jól szemlélteti, hogy júniustól sok minden megváltozott: a háztartások kezében lévő befektetési alapok állománya például jelentősebb, 150 milliárdos vagyoncsökkenés volt júniusban és júliusban, ami szinte bizonyos, hogy összefügg a szuperállampapír elindulásával (mindebből az is látszik, hogy a több mint 200 milliárdos tőkekiáramlást valamelyest ellensúlyozta az említett két hónapban a befektetéseken elért hozam) . Ezt bizonyítja, hogy két hónap alatt a háztartásoknál lévő kötvényalapok vagyona közel 10%-kal csökkent, hasonlóan az ingatlanalapok vagyonához, ez utóbbinál viszont a változó visszaváltási idő is szerepet játszhatott a vagyoncsökkenésben.

1560 milliárdnyi lakossági állampapír nincs a lakosságnál

Az ÁKK számaiból tudjuk, hogy júliusban 8494 milliárd forintot tett ki a lakossági állampapírok állománya, az MNB statisztikái szerint ebből 6935 milliárd volt a lakosságnál, tehát közel 1560 milliárdnyi az az összeg, amely más piaci szereplők kezében van. Ez a különbség egyébként valamelyest csökkent június vége óta, amikor még 1646 milliárd volt más piaci szereplőknél. Itt valószínűleg arról lehet szó, hogy gyorsabb ütemben nő a MÁP+ hatására a lakossági állampapír-felhalmozás, mint amilyen ütemben és összegben a forgalmazók visszaveszik az állampapírokat, emellett az ÁKK is szokott visszavásárlási aukciókat tartani a forgalmazóknál (ez utóbbi is a különbség csökkentése irányába hat).

