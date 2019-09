Történelmi csúcsközelben ragadt Amerika, kilőtt a font

A megállapodás nélküli október végi Brexit esélye csökkent és közben Kína is hátrébb lépett egy kicsit az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi háborúban, ez a két tényező pedig jelentősen erősítette az angol fontot, illetve történelmi csúcsközelben tartotta a vezető amerikai részvényindexeket a hét utolsó kereskedési napján.

A The Times péntek reggeli cikke afelé mutatott, hogy az északír-unionisták (DUP) akár bele is mehetnek abba, hogy csak Észak-Írországra, ne pedig az egész Egyesült Királyságra vonatkozzon a vészhelyzeti megoldás (vámunióban ragadás) a brit kilépési megállapodásban. Bár később ezt a DUP vezetője hevesen cáfolta, addigra már megindult a korábban font gyengülésre nyitott pozíciók kizárási hulláma, ami egyre erősebbé tette a fontot a dollárral szemben. Mindez péntek késő estig folyamatosan kitartott, így a font péntek estére 1,25 fölé lendült a dollárral szemben, ami 7 hetes csúcsot jelent. Nyilván a font elmúlt napokbeli jelentős erősödésében az is benne volt, hogy a hétfői parlamenti döntés megtiltotta Boris Johnson kormányfőnek a megállapodás nélküli október végi Brexitet, így annak piacon árazott esélye is csökkent.

Az Egyesült Államok részvénypiacain ma csekély mozgások voltak, és mindenképpen fenntartotta az elmúlt napok jelentős emelkedését az a hír, miszerint Kína enyhít bizonyos amerikai mezőgazdasági termékek vámtételén, illetve elkezdi vásárolni a Donald Trump szavazó bázisa számára is kulcsfontosságú szójababot. Ez újabb jele annak, hogy a kereskedelmi háborúban most az enyhülés fele haladnak a felek, ezt pedig nyilván a részvénypiacok is „díjazzák”. Mivel a három vezető részvényindex már eleve a történelmi csúcs közelébe ért, és mivel hétvége jött, így további érdemi emelkedést mindez már nem váltott ki, lényegében oldalaztak a piacok. A Dow Jones index 0,1%-os emelkedéssel sorozatban a nyolcadik egymást követő napi pluszt hozta össze, a két másik index minimálisan süllyedt zárásra.