Veszélyes ma befektetni – Óvva int az európai felügyelet

Szinte csak kockázatokat látni a közeljövőben a befektetési piacon, az európai értékpapír-piaci hatóság friss jelentése szerint az irreálisan magas árazás, a gyenge gazdasági kilátások és geopolitikai feszültségek mellett ott van még a Brexit is, ami rányomja bélyegét a befektetői hangulatra. Hiába tértek magukhoz tavaly év végéhez képest a piacok, az európai részvényalapok jelentős pénzeket veszítettek, miután sokan inkább a kevésbé kockázatos kötvényeket választják. A kockázatkerülést bizonyítja az is, hogy az európai háztartások pénzügyi vagyonuk közel harmadát készpénzben tartják.

Számos kockázat leselkedik most a befektetőkre a piacokon, az európai értékpapír-piaci hatóság (Esma) friss jelentése szerint a piaci kockázat továbbra is magas, köszönhetően annak, hogy a részvényértékeltségek meghaladják a fundamentumok alapján reálisnak mondható szinteket, a globális gazdasági növekedési kilátások romlanak, erősödnek a geopolitikai feszültségek és a hozamgörbék is laposodnak. Az év második felére nézve pedig továbbra is nagy aggodalom övezi a Brexittel kapcsolatos fejleményeket.

A tőkepiacokkal kapcsolatban a felügyelet kiemelte, hogy az idei első félévben sikerült magukhoz térniük a részvénypiacoknak a tavaly év végi szintekről, köszönhetően annak, hogy a befektetők megváltoztatták álláspontjukat a nagy jegybankok monetáris politikai lépéseivel kapcsolatban (a többség további lazítást várva). Az USA és Kína között húzódó kereskedelmi viszály ugyanakkor hol enyhül, hol erősödik, ez akár napon belül is jelentős irányváltoztatásra készteti a piacokat. A friss tanulmány kitér arra is, hogy a részvénykereskedési volumen az EU-ban nőtt az év első felében, de még így is alulmarad a 2018-as szinthez képest. Részben a MiFID 2 és a MiFIR bevezetésének hatására a dark-pool kereskedést sikerült 9% körülre szorítani, a tőzsdén kívüli megbízások viszont továbbra is jelentősek, a kereskedési volumen 30%-át teszik ki.

Az alapkezelői piacon is volt több változás idén: a tőkepiacok felépülése ellenére a részvényalapok jelentős tőkekiáramlást szenvedtek el az év első felében, a kockázatkerülés miatt a befektetők jobban preferálták a kötvényalapokat.

Az év első felében a legtöbb alapkategória pozitív, bár visszafogott teljesítményt nyújtott. A részvényalapok havi átlagos hozama visszajött a pozitív tartományba 0,4%-kal. Az árupiaci alapoké volt az egyetlen kategória, amely negatív teljesítményt mutatott fel (-0,3%).

Ahhoz képest, hogy tavaly milyen nagy tőkekiáramlások voltak a befektetési alapokból, idén júniusig 28 milliárd eurónyi tőke áramlott be összesen az európai alapokba. Annak ellenére viszont, hogy a részvénypiacok magukhoz tértek, a részvényalapokból 54 milliárd euró távozott, a vegyes alapokból pedig 16 milliárd. Ezzel szemben a kötvényalapok 100 milliárd eurónyi tőkebeáramlást könyveltek el

A tanulmány kitér arra is, hogy hasonló trendeket lehetett megfigyelni az ETF-ek esetében is: itt is elsősorban a kötvényekbe fektető ETF-ek kezelt vagyona nőtt érdemben az első félévben (közel 23 milliárd euró), de azért a részvényekbe fektető ETF-ek is pozitív tőkebeáramlásról számolhattak be (7,4 milliárd euró). Az európai ETF-ek kezelt vagyona a félév végén 741 milliárd euró volt, ennek 68%-volt részvény, 27%-a pedig kötvény ETF.

Az Esma szerint az alapok szintjén viszonylag kicsi a kockázat, de vannak olyan kategóriák, mint a hedge fundok vagy az ingatlanalapok, amelyek a magas tőkeáttétel, illetve a likvidálhatóság miatt nagyobb kockázattal bírnak.

Készpénzben van a legtöbb befektetés

A tanulmány szerint az eurózónabeli országok lakosainak elkölthető jövedelmének növekedési üteme az év első felében 2,3% volt, ami összhangban van az 5 éves átlag 2,3%-kal. A háztartások megtakarítási rátája 12,3%-ot tett ki az első hat hónapban, a befektetési ráta pedig alig több mint 9% volt.

Az európai háztartások mintegy 34400 milliárd eurónyi pénzügyi vagyonnal bírtak tavaly év végén, szemben a 11 ezermilliárd eurónyi pénzügyi kötelezettséggel. A pénzügyi vagyon legnagyobb részét, 31%-át készpénzben tartják az európai lakosok, ezt követik a biztosítások 18%-kal, a részvények 17%-kal és a befektetési alapok 8%-kal.

Címlapkép: Getty Images/Bloomberg