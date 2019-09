320 millió dolláros veszteséget csinált a zsivány olajkereskedő a Mitsubishinél

A Mitsubishi tájékoztatása szerint a szingapúri egységükben dolgozó egyik olajtréderük 320 millió dollárnyi veszteséget csinált engedély nélküli tranzakciókkal, amelyeket valós ügyfélfedezetek álruhájába bújtatott – számol be a hírről a Bloomberg,

A Mitsubishi nem nevezte meg a zsivány dolgozót, de azt elárulták, hogy azonnal kirúgták és feljelentést tettek ellene a rendőrségen. A kereskedőt 2018 novemberében vették fel a Kínával való olajüzlet felügyelete és kezelése céljából. A dolgozó január óta kötött engedély nélkül különféle tranzakciókat, amelyeket fedezeti ügyletként állított be.

A 320 millió dolláros veszteség kevesebb mint egytizede a Mitsubishi idénre tervezett profitjának. A társaság közlése szerint a tréder úgy tudta megkötni ezeket a veszteséges ügyleteket, hogy manipulálta a cég kockázatkezelési rendszerét és úgy állította be őket, mintha ügyfelekkel kötött ügyletek lennének.

A Mitsubishi augusztus közepén kezdett el vizsgálódni, ugyanis az olajár esése jelentősebb veszteségeket hozott a derivatívákkal való kereskedésben, ez pedig a cégnek is feltűnt,mint ahogy az is, hogy éppen abban az időben a veszteséget okozó dolgozó is hiányzott a munkahelyéről.

