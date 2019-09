Vége a nyári böjtnek – indul az új aukciós évad

Egy-két aukció már lezajlott – az Arte árverése például néhány igen figyelemre méltó eredménnyel –, a hazai árverési piac azonban szeptember végétől kapcsol igazán magas fordulatszámra.

A sort a Pintér Aukciósház Indián nyár című árverése nyitja szeptember 26-án. Több mint egy tucat alkotás indul milliós kikiáltási árról, köztük Szőnyi István, Rozsda Endre, Kovács Péter és az idén elhunyt Šwierkiewicz Róbert festményei, valamint Fajó János plasztikája. A kortársakat az utóbbi három alkotó mellett többek között Fehér László, Cseke Szilárd, drMáriás, feLugossy László és Király Gábor alkotásai képviselik.

Szeptember 29-én zárul a soproni székhelyű Amor del Arte Galéria és Aukciósház online grafika, műtárgy és ékszer aukciója, amin többek között Mednyánszky László, Bálint Endre, Szőnyi István, Ék Sándor és Kádár György rajzaira és sokszorosított grafikáira, herendi porcelánfigurákra és Zsolnay kerámiákra lehet licitálni. Az árverés teljes anyagát itt lehet megnézni.

A Nagyházi Galéria kétnapos őszi árverésének első napján, október 1-én festmények és bútorok, míg másnap néprajzi tárgyak kerülnek kalapács alá. A festmények között ezúttal a kismesterek alkotásai dominálnak, melyek túlnyomó többsége 200 ezer forintnál alacsonyabb kikiáltási árról indul. A grafikai anyagban a műfaj olyan jeles képviselőinek munkáira bukkanhatunk, mint Bene Géza, Gábor Jenő, Ferenczy Béni, Szőnyi István, Martyn Ferenc, Borsos Miklós vagy Szabó Vladimir. Itt a kikiáltási árak csak ritkán haladják meg a 100 ezer forintot. A bútorválaszték a kiegészítő daraboktól a komplett szobagarnitúrákig terjed és hasonlóan széles az árskála is, aminek egyik szélső pontja 28 ezer forintos kezdőárral egy osztrák karosszék, a másik pedig nyolc darab, XIX. század végi, pácolt tölgyfából készült, faragott díszítésű szék, amiket legkevesebb 360 ezer forintért lehet majd megszerezni. A szokás szerint igen gazdag, közel félszáz tárgyat felölelő néprajzi kínálat gerincét az idén elhunyt Joseph Kadar csaknem kétszáz tételt magába foglaló gyűjteménye adja. A tételek a sütőedényektől a lőportartókig, a bokályoktól a butellákig, a kályhacsempéktől a karikás ostorokig szinte minden néprajzi tárgycsoportot felölelnek, s az induló árak többnyire 50 ezer forint alatt maradnak. A festmény- és bútorárverés teljes anyaga itt, míg a néprajzi árverés valamennyi tétele itt nézhető meg.

Ez a XVIII. századi erdélyi szarvasagancs lőportartó 220 ezer forintról indul a Nagyházi Galéria néprajzi árverésén

A Műgyűjtők Háza október 2-án már 164. aukcióját tartja. Többnyire a néhány tízezer forintos sávban lehet majd megszerezni többek között Patkó Károly, Kernstok Károly, Rudnay Gyula, Dési Huber István, s a kortársak közül Fajó János, Joseph Kádár, Konok Tamás, Hetey Katalin, továbbá az aukciókon rendszerint festményeivel jelentkező Váli Dezső grafikáit. Az árverés anyaga itt tekinthető meg.

Fajó János Kék-zöld kompozíció c. szitanyomata 48 ezer forinton kezd a Műgyűjtők Háza árverésén.

Az évad egyik szenzációjának ígérkezik a Dobossy Aukciósház október 3-i londoni kortárs magyar árverése; hazai ház először tesz kísérletet a világ egyik vezető műkereskedelmi központjának „bevételére”. Az időpont nem véletlen, egybeesik az egyik legnagyobb művészeti vásárnak számító Frieze-zel és Maurer Dórának a Tate Modernben zajló, ugyancsak úttörő jelentőségű egyéni tárlatával is. A patinás londoni Blacks Clubban tartandó eseményen a hazai aukciós piacon is csak néhány éve jelenlévő cég 55 tételt bocsájt kalapács alá – az anyag szeptember második hetében Budapesten is látható volt. A kínálatból kiemelkedik Maurer Dóra 1986-os Kvázi-képe, ami 100-120 ezer fontos, azaz 36-43 millió forintos becsértékkel várja a liciteket – itthon élő magyar kortárs művész munkájáért árverésen még soha nem fizettek ennyit. Az olyan befutott mesterek mellett, mint Fajó János, Hencze Tamás, Bak Imre, Nádler István, Pinczehelyi Sándor vagy Szűcs Attila, fiatal alkotók, köztük Makai Mira Dalma, Szabó Menyhért és Ezer Ákos is lehetőséget kapnak a nemzetközi piacra való betörésre.

Maurer Dóra: Quasi-kép, töredék című 1986-os alkotása (162 x 120 cm, akril, pozdorja) a Dobossy Aukciósház londoni kortárs árverésének vezető tétele lesz.

A debreceni Villás Galéria és Aukciósház október 5-i árverésén várhatóan XIX. századi magyar festőké és szobrászoké lesz a főszerep: Molnár József Hazafelé című vászna 2,8 millió forintról indul, Lotz Károly pihenő juhászai 1,3 millióról várják a liciteket, Fadrusz János Toldit ábrázoló bronzszobra pedig 1,1 millión kezd. Az utóbbi egy-másfél év aukcióin egyre jobb eredményeket elérő Balázs János Napistene ugyancsak 1,1 millió forintos taksát kapott. A kortárs kínálatból Váli Dezső, Galambos Tamás és feLugossy László munkáit emeljük ki.

Különleges aukcióra kerül sor október 5-6-án a 10. születésnapját ünneplő FUGA Budapesti Építészeti Központban. A művészek, örökösök, gyűjtők által felajánlott művek értékesítésének teljes bevételét a FUGA fejlesztésére fordítják. A mintegy 700 tételes kínálatban a képzőművészeti alkotások mellett régi filmplakátok, fotók, kéziratok, kották, design-tárgyak és – Magyarországon először – építészeti rajzok és makettek is szerepelnek. Kovács Attila, Klimó Károly, Pinczehelyi Sándor, Fehér László, Keserü Ilona, Vojnich Erzsébet, Nemes Judit, Király Gábor és mások festményei, egyedi és sokszorosított grafikái mellett többek között Lucien Hervé, Benkő Imre és Keleti Éva fotóira, Jeney Zoltán kottájára, Erdei Ferenc kéziratára, Janáky István és Bán Ferenc építészeti rajzaira is lehet majd licitálni. A kikiáltási árak 3 és 750 ezer forint között váltakoznak.

A legnagyobb hazai aukciósházak október 10-zel kezdődően lépnek a porondra; kínálatuk ismertetésére hamarosan visszatérünk.