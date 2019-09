Titkos dokumentumokból derült ki, hogyan csalt valójában a Volkswagen

A Volkswagen konszern az Egyesült Államokban már komoly bírságot fizetett, titkos dokumentumok és tanúvallomások alapján azonban Európában is szisztematikus csalás történhetett, írja a Handelsblatt, a hozzá eljutott dokumentumok alapján.

Friedrich Eichler a 2015-ben kirobban dízelbotrány egyik központi figurája, a Volkswagen konszern korábbi vezető mérnökét azzal vádolják, hogy kollégáival együtt több millió ügyfél autójának manipulálásában játszott közre. Eichlert 2017 novemberében hallgatta ki a braunschweigi államügyészség, a VW korábbi mérnöke pedig készségesen elmondta, hogy a különböző alkatrészbeállítások hogyan befolyásolják az autók fogyasztását, és azon keresztül károsanyag-kibocsátását, a mérnök nyíltsága még komoly problémákat okozhat volt munkaadójának. A Handelsblatthoz eljutottak Eichler vallomásának részletei, de belső vállalati dokumentumokhoz is hozzájutott a lap, ebből pedig körvonalazódik, hogyan manipulálhatták a konszernnél az autók kibocsátási adatait.

Eichlerrel szemben az a vád, hogy részt vett abban a rendszerszintű manipulációban, amiben több millió autóban alkalmaztak olyan beállításokat, amikkel el lehetett érni, hogy a járművek csak a próbapadon feleljenek meg a károsanyag-kibocsátási szabályoknak, valós körülmények között azonban jóval több szén-dioxidot és nitrogén-oxidot bocsáthassanak ki.

A mérnök tagadja, hogy vétkes lenne, ezért is lehet az, hogy őszintén elmondta, hogyan lehetséges az, hogy különböző körülmények között nagyon eltérő lehet ugyanannak az autónak a károsanyag-kibocsátása. Az elmondottak alapján nem csak az autók katalizátora, hanem elsősorban a járművek váltója alkalmas arra, hogy próbapadon jelentősen alacsonyabb legyen az autók kibocsátása. Nem csak a dízeles, de a benzines autók fogyasztása, és így károsanyag-kibocsátása is jelentősen függ attól, hogy az autó automata váltóját hogyan állították be.

Egy szoftver gondoskodott arról, hogy a benzines autóknál a váltó minél gyorsabban a lehető legmagasabb fokozatba kapcsoljon, ezzel lehet ugyanis benzinfogyasztást és kibocsátást csökkenteni, a dízeles autóknál azonban pont fordítva működött a szoftver, igyekezett a váltót mindig lehetőleg olyan alacsony fokozatban tartani, hogy a magas fordulatszám mellett megváltozzon az üzemanyagkeverék, hogy emiatt korábban elinduljon a kipufogógáz-tisztítás a katalizátorban.

Ezzel a módszerrel a nitrogén-oxid kibocsátás akár 20 százalékkal is csökkenthető, ez derült ki egy belső dokumentumból, ami a dízelbotrány középpontjában álló EA 189-es motorról és a DQ500-as duplakuplungos váltóról szól.

A Volkswagennél felismerték, hogy ami a próbapadon szép értékekhez vezet, azt a vevők nem fogadnák el, a kibocsátás alacsonyan tartására optimalizált beállítások mellett az autók nem úgy gyorsultak, és nem olyan hangot adtak ki, mint amit a vevők preferáltak, ezért szükség volt arra, hogy az autók tudják, mikor melyik üzemmódot kell alkalmazniuk:

az autó szenzorai érzékelik a jármű hossz- és keresztirányú gyorsulását, ebből pedig a szoftver tudja, hogy valós körülmények között használják-e az autót vagy éppen próbapadon van, annak megfelelően állította be a váltási pontokat a szoftver.

Ezt erősítette meg egy kihallgatáson az Audi egy korábbi vezető mérnöke, aki egy dokumentumban leírta, hogy az AL 1000 típusú automata váltó és a DL 502 típusú duplakuplungos váltó a fogyasztás optimalizálására tesztfelismerést alkalmazza, a rendszer a kormánymozdulatok alapján állítja be a megfelelő váltást.

Egy belső VW-s dokumentumból, amit a konszern jogi osztálya készített, kiderült, hogy nem csak amerikai, hanem európai problémáról van szó, ott a szoftvert az automataváltó bemelegítőprogramjának hívták, ami nem csak az Egyesült Államokban, hanem azon kívül is beépítésre került, ráadásul dízeles és benzines modellekben is.

Eichler magyarázata a Handelsblatt szerint szisztematikus manipulálásra utal, a mérnök által elmondottak alapján az volt a cél, hogy a próbapadon jobb értékeket hozzanak az autók, mint a valóságban, ráadásul nem is egy modellnél, hanem olyanoknál, amelyek nem csak az Egyesült Államokban, de Európában is népszerűek: Tiguan, Passat, Touareg. Többek között olyan nehéz, például négykerékhajtású autókban, ahol jelentősen csökkenteni kellett a mért kibocsátást.

A Volkswagen konszern az Egyesült Államokban 98 ezer manipulált, benzines autó tulajdonosának már kifizetett közel 100 millió dollár kártérítést, a vállalat azt állítja, hogy az csak az amerikai piacot érintő probléma volt, és eddig visszautasítottak minden olyan feltételezést, ami arról szólt, hogy Európában is hasonló problémával és kártérítéssel szembesülne a cég. A Handelsblatt szerint azonban szisztematikus manipulációról lehet szó, nem csak az Amerikában, hanem az Európában eladott, és nem csak a dízeles, hanem a benzines autóknál is, ezt erősítette meg az Audi egy korábbi mérnöke is a müncheni államügyészségnek.

A Handelsblatt információinak megszellőztetése nagyon kellemetlen időpontban történt, ugyanis jövő hét hétfőn kezdődik Braunschweigban az a tárgyalás, ahol azt állapítják meg, hogy a konszern szándékosan károsította-e meg az ügyfeleit, és emiatt kártérítésre kötelezhető-e. A Volkswagen tagadja a vádakat és jogi úton védekezik minden gyanúsítással szemben.

