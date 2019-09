Lemásolta a lengyel tőzsde a BÉT sikerreceptjét

2017 végén indult el a Budapesti Értéktőzsde elemzési programja, ehhez nagyon hasonló indult nemrég a lengyel tőzsdén is.

A magyar példa

A Budapesti Értéktőzsde 2017 decemberében indította el elemzés-árjegyzés programját, aminek keretében négy befektetési szolgáltatóval (Concorde, Wood, OTP Bank, MKB Bank) kötött szerződést 10 kibocsátóra vonatkozó elemzések szolgáltatásáról. A BÉT igazgatósága az egyéves tesztüzem végén a brókercégek, az intézményi és lakossági befektetők, valamint a programban résztvevő tőzsdetagok véleményével együtt értékelte a programot. A konzultációban résztvevő cégek fogadtatása kifejezetten pozitív volt, különösen az elemzések kapcsán emelték ki, hogy hozzáadott értéket biztosítanak az egyes piaci szereplők számára. Véleményük szerint az elemzés-árjegyzés programmal egy idáig nem létező szolgáltatás hiánypótlására került sor a hazai tőzsdén.

A program első évében a szolgáltatók 100-nál is több elemzést vagy elemzői kommentárt publikáltak a BÉT honlapján, illetve az érintett cégek papírjainak forgalma az előző év hasonló időszakához képest összességében mintegy 20 százalékkal bővült, miközben a teljes piacon ugyanebben az időszakban a forgalombővülés csupán 2,4 százalék volt.

Az eredmények értékelését követően a BÉT a programot 2021 végéig, 3 évre kiterjesztette, a programban eddig résztvevő 11 kibocsátó részvényei mellé 3 új papír az AutoWallis, az Opus és a Waberer's papírjai is bekerültek, az Opus részvényeinél pedig árjegyzési szolgáltatás is elérhető lesz, az Equilor nyújtja majd ezt a szolgáltatást. A 3 új részvény mellett 5 kibocsátó, a 4iG, az Est Media, az OTT-One, valamint a BÉT Xtend piacán jelenleg kereskedett Megakrán és a Cyberg került fel arra a listára, ahonnan a befektetési szolgáltatói érdeklődés esetén az évben további kibocsátókkal bővülhet a program.

Fotó: BÉT

A lengyeleknél is elindult program

A magyarhoz nagyon hasonló programot indított a lengyel tőzsde is, amely a BÉT-hez hasonlóan fizet a brókercégeknek azért, hogy olyan vállalatok részvényeit is kövessék, amelyek nem feltétlenül állnak a nagybefektetők fókuszában, és extra pénzügyi támogatás híján nem készülne elemzés a részvényeikről. A varsói tőzsde 12 ottani brókercéget bízott meg azzal, hogy készítsenek elemzéseket 40 közepes méretű vállalatról, az első elemzések pedig már meg is jelentek a lengyel tőzsde honlapján, írja a Bloomberg.

A magyar tőzsdével szemben a lengyel közzétette, hogy mennyit fizet az elemzésekért, a varsói tőzsde követett cégenként 50 ezer zlotyt, vagyis 3,8 millió forintnak megfelelő összeget fizet a brókercégeknek, a tőzsde elvárása az, hogy legalább 2 éven keresztül kövesse a szolgáltató az adott kibocsátó részvényeit, és rendszeres elemzésekkel jelentkezzen. A programban résztvevő cégek közül 10 olyan, amelynek a részvényeiről most első alkalommal készült profi elemzés, 12 pedig olyan, amelyet eddig csupán egy elemző követett.

Fotó: John Guillemin/Bloomberg via Getty Images

A magyar és a lengyel tőzsde lépésének is köze van a 2018 januárban bevezetett MiFID 2 szabályozáshoz is, az ugyanis többek között azt is előírja, hogy a vállalatok részvényeiről készített elemzések költségeinek meg kell jelenniük azok árában, ez pedig abba az irányba terelte a befektetőket, hogy elsősorban a befektetők szempontjából legfontosabb, legnagyobb forgalmat generáló részvényekről készülnek elemzések, ezért is döntött úgy a két tőzsde, hogy olyan papírok elemzéséért fizetnek, amelyek nincsenek annyira a brókercégek fókuszában.

Címlapkép: John Guillemin/Bloomberg via Getty Images