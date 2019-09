Itt az Art Market Budapest 2019 – értékes műtárgypiaci információkkal és izgalmas szakmai programokkal

Ismét itt az ősz egyik legjobban várt művészeti, műkereskedelmi eseménye, az Art Market Budapest. Október 3. és 6. között minden a művészet körül forog a Millenárison, a részvétel szakmabelieknek, művészetkedvelőknek erősen ajánlott. A 2011-ben indított esemény a közép- és kelet-európai régió vezető művészeti vására, kísérő eseménye az Art Photo Budapest pedig a térség egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására. Idén a díszvendég Oroszország, az események között így több orosz vonatkozású is lesz. Az Art Market Budapest nagyszerű találkozási pont a világ művészeinek, műkereskedőinek és a téma iránt érdeklődőknek is. A kiállítók 5 kontinens több mint 40 országából érkeznek. A vásárt mindig gazdag programsorozat kíséri, az egyik legjobban várt az Inside Art elnevezésű műtárgypiaci konferencia, amelyen panelbeszélgetések során kaphatunk érdekes és fontos információkat elismert szakemberektől. Az alábbiakban ezekre az eseményekre hívnánk fel a figyelmet.

Forrás: Art Market Budapest

Október 3. 16:00 – RUSSIAN COLLECTORS WORLDWIDE – OROSZ GYŰJTŐK VILÁGSZERTE

A kortárs orosz műtárgypiac kiemelten fontos szereplői az Oroszországon kívül élő orosz gyűjtők. Vajon mennyiben befolyásolják a kortárs alkotók nemzetközi piacra való jutását, illetve az orosz galériák és művészek nemzetközi jelenlétét? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket járnak körül a panelbeszélgetés résztvevői, Maksim Bokser, a Maxim Boxer Russian Art alapítója (Moszkva), Viktor Loschenko, az Ural Vision Galéria alapítója és igazgatója (Ekaterinburg-Budapest) és Viktor Menshikoff, a Menshikoff Aukciósház alapítója (Budapest). Maksim BOKSER - a Maxim Boxer Russian Art alapítója (Moszkva). A beszélgetést vezeti: Elena Fadeeva, kurátor és művészeti tanácsadó, az Attention Span alapítója (Moszkva-London).

Október 3. 17:00 - PAST & PRESENT / The position and influence of Russian art in the global art scene - MÚLT ÉS JELEN / Az orosz művészet helyzete és befolyása a globális művészeti életben

Míg a 20. századi művészettörténetben, a modernizmusban az orosz művészek fontos szerephez jutottak, Malevics, Kandinszkij, El Liszickij, Rodcsenko vagy Tatlin neve mindenki számára ismert, addig manapság a kortárs alkotókról alig hallani. Az utolsó robbanás a 2000-es évek elejére tehető. Mi ennek az oka, hogyan alakult azóta az orosz belső piac, milyen tendenciák jellemzik, értelmezhető-e az országon kívüli szereplők nélkül? Kiderül a beszélgetésből. Résztvevők: Alexander Borovsky, a State Russian Museum kortárs művészeti osztályának vezetője (Szentpétervár), Hans Knoll, a Knoll Galéria alapítója és igazgatója (Bécs), William MacDougall, a MacDougall’s orosz művészeti aukciósház alapítója és igazgatója (London), Jane Sharp, a Rutgers Egyetem művészettörténész professzora, a Zimmerli Art Museum, Dodge Collection kutató kurátora (New Brunswick). Moderátor: Vékony Délia, művészettörténész, kurátor, az IBS Művészetmenedzsment Tanszékének adjunktusa (Budapest).

Október 4. 17:00 - GLOBALISM OR REGIONALISM / Who holds the winning position on the market? - GLOBALIZMUS VAGY REGIONALIZMUS / Ki áll nyerésre a piacon?

Az elmúlt évtizedekben erősödni látszik az a tendencia, hogy a globális művészeti vásárokon a regionális gondolkodás hangsúlyos szerephez jut. Vajon a látókörön kívül eső országok felzárkóztatása a cél vagy inkább arról van szó, hogy a piac újabb és újabb, értékesíthető tartalmakra vágyik? Lehet-e nemzetközi sztár a regionális szinten elismert művészből? Hogyan alakul a régiók felosztása, fejlődése? Ilyen kérdésekre keresik a választ Aleksandar Bogdanovic, Montenegró kulturális minisztere (Montenegro), Vuyisile Mshudulu, a Joburg Art Gallery igazgatója (Johannesburg), Dr. Michael Taylor, a Virginia Museum of Fine Arts főkurátora és a művészetpedagógia osztály igazgató helyettese (Richmond) és Anne Vierstraete, az Art Brussels nemzetközi művészeti vásár ügyvezető igazgatója (Brüsszel). A beszélgetést vezeti: Vesna Latinovic, a Danube Dialogues kortárs művészeti fesztivál igazgatója és alapítója, a Bel Art Galéria igazgatója (Újvidék).

Október 5. 16:00 - ART DYNASTIES: the Neuendorf family - MŰVÉSZETI DINASZTIÁK: a Neuendorf család

Mindig izgalmas egy olyan családról hallani, amelynek tagjai generációk óta a műtárgypiac, a művészeti világ elkötelezett részesei és formálói. A művészeti dinasztiák beszélgetéssorozat mostani eseményén a Neuendorf család történetével ismerkedhetünk meg. Sophie Neuendorf, az Artnet stratégiai partnerkapcsolatokért felelős alelnöke (New York) és DR. GEREBEN Kata művészettörténész, az Equilor Fine Art ügyvezetője (Budapest) beszélgetnek egymással.

Október 5. 17:30 - NEW COLLECTORS ON THE BLOCK / Are they young or just late bloomers? Becoming a collector: is it a generational or a cultural question? - ÚJ GYŰJTŐK A PIACON / Fiatalok vagy csak későn érők? Generációs vagy kulturális kérdés a gyűjtővé válás?

A művészeti piac folyton vásárlók újabb és újabb csoportját szeretné elérni. A gyűjtők többnyire rendszeres, olykor megszállott vásárlók. Felmerül a kérdés, hány műtárgy megvásárlása után gyűjtő a gyűjtő. Milyen módszerekkel tudják megszólítani a galériák, műkereskedések az új vásárlókat, a fiatal felnőtteket? Marcus Levine, képzőművész (Leeds), Petr Pudil, a Pudil Family Foundation alapítója és igazgatótanácsának elnöke (Prága), Bertrand Scholler, a FRAME művészeti vásár és a 55 Bellechasse galéria alapítója és igazgatója (Párizs) ilyen kérdésekre keresi a választ Kovács Krisztina, művészettörténész, a Várfok Galéria művészeti vezetője (Budapest) moderálásával.

Október 6. 16:00 - PHOTOGRAPHY AS ART / Underrated or overrated? Is popularity a devaluating factor? - A FOTOGRÁFIA MINT MŰVÉSZET / Alulbecsült vagy túlbecsült? Értékcsökkentő tényező-e a népszerűség?

Habár a fotográfia egyre népszerűbb a gyűjtők körében, még mindig számos kérdés, gyanakvás övezi, talán azért is, mert mára a fotókészítés jószerivel mindenki számára elérhetővé vált. Így aztán a fotográfiák értéke, eredetisége gyakran felmerülő dilemma. Aktuális a kérdés: Hol a határ a fotóművészet és az alkalmazott fotográfia között? Hogyan befolyásolja a fotó elterjedése a piacot? A beszélgetés résztvevői: Dr. Dorris Gassert, a Fotomuseum Winterthur kutató kurátora (Winterthur), Lois Lammerhuber, fotográfus, a Festival La Gacilly-Baden fotófesztivál igazgatója (Baden), Karen Noble, a Museum of Photographic Arts gyűjteményi és kiállítási igazgatója (San Diego), Timothy Persons, a Paris Photo választási bizottság tagja és a University of Art and Design (Helsinki) Professional Studies Program igazgatója (Berlin – Helsinki), Duncan Wooldridge, a Camberwell College of Art fotóművészeti igazgatója (London). A beszélgetést vezeti: Kollmann Szilvia, közgazdász, művészettörténész, a műtárgy.com alapítója és ügyvezetője (Budapest).

Szerző: műtárgy.com