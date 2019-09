Magyar emberek pénzére pályázik a veszélyes online befektetés

Nehéz kenyér az online piramisjátékozás, hiszen gyakorlatilag minden sémának előbb-utóbb az a vége, hogy a korai beszállók felmarkolnak egy csomó pénzt, a kései beszállók pedig elbukják az összes tőkéjüket. Néhány rutinos online hálózatépítő megelégelte, hogy újra és újra kirúgják alóluk a széket, így kitalálták, hogy befektetési portfóliót építenek kétes hátterű befektetési cégekből, offshore forex-kereskedőkből és ellenőrizhetetlen hátterű online pénzszerzési sémákból. Az ötlet papíron olyannyira jövedelmezőnek bizonyult, hogy felmerül a gyanúja annak, hogy a piramisjátékokba fektető cég maga is egy sima piramisjáték.

Itt a szeszélyes online sémákba fektető "alap"

Egy olvasónk írt nekünk arról, hogy megkörnyékezték a Diversity-Fund Club névre hallgató online befektetési séma magyar ügynökei. Korábban rengeteg ilyen kétes hátterű, online befektetési cégről írtunk (nagy részük nem meglepő módon be is dőlt azóta), első látásra ez a séma sem kínál mást, csak extrém magas, heti (!) 5-10%-os hozamot és 8% jutalékot akkor, ha az ismerőseit is elkezdi betoborozni az ember.

A Diversity-Fund Club annyiban azonban mégis sajátos, hogy nem fiktív aranyat, valami nem létező beruházási projektet vagy szeszélyes profik által kezelt, titkos portfóliót akar eladni a befektetőknek, hanem (látszólag) nyílt kártyákkal játszik:

extrém kockázatos, online befektetési sémákból állítottak össze egy „befektetési palettát” és az ehhez való hozzáférést értékesítik.

Az online befektetési platform „portfóliójában” állítólag olyan eszközök találhatók meg, mint:

Online reklámnézegetős oldalak,

MLM-alapú, erősen piramisjáték-gyanús befektetési sémák,

online sportfogadás (ezek közt egy olyan platform, amely átmenetileg be is volt tiltva Magyarországon)

sőt, állítólag kereskednek az üzemeltetők kriptodevizákkal is nagyobb tőzsdéken.

Az üzlet logikája egyébként az, hogy hiába dől be mondjuk 10-ből 8 online befektetési cég, a maradék kettő termel olyan hozamot, ami bőven kompenzálja a veszteséget. Nem is köntörfalazzák a veszteségeiket: a Diversity-Fundot kezelő online „befektetési guruk” belenyúltak olyan csalásokba is, mint a Bitconnect, az AutoBitcoinTrading vagy az EliteAds. Volt persze ezek közül – állítólag – több olyan is, amiből pluszban szálltak ki, de múltbéli ügyleteik kb. 40%-a veszteséggel zárult vagy még mindig várnak a kifizetésre.

A Diversity-Fund legutóbb lezárt ügyletei – transzparensen tálalják, hogy ők maguk is elég sok csalásba belefutottak. Forrás: diversity-fund.biz

Talán szükségtelen megemlíteni, hogy ahogy más ilyen online befektetések esetén már megszokhattuk, a Diversity Fundnál sem derül ki a weboldalukon, hogy pontosan kik működtetik vagy, hogy van-e bármilyen működéshez szükséges engedélyük.

Piramisjáték a piramisjáték-alap?

Hiába a szokásosnál átláthatóbb portfolió-összetétel, sok más kétes hátterű online befektetési sémánál, a Diversity-Fundnál is felmerül a gyanúja annak, hogy nem, vagy csak részben végeznek valódi befektetési tevékenységet (már amennyire az online HYIP-kba való befektetést valódi befektetési tevékenységnek lehet nevezni). Erről a legárulkodóbb jelet a hozamadatok szolgáltatják:

a Diversity-Fund extrém-magas, 5-10%-os heti hozamot fizet és 2016-os működése óta egyetlen olyan hét sem volt, amikor veszteséget produkáltak volna, hiába tüntetnek fel az oldalukon számtalan kútba esett ügyletet és bedőlt befektetési sémát, melyekben az „alap” ügyfeleinek is volt pénze.



A Diversity Fund legutóbbi 20 hete. A cégnek bevallása szerint egyetlen egy veszteséges hete sem volt 154 hetes működése alatt. Forrás: Diversity-fund.biz

Mivel egyes tradek beszálló összegét nem teszik közzé (lásd a fenti táblázatot), a pozíciók időtávja és a befektetői pénzmozgás nem nyilvános, a kriptoeszközök pedig rendkívül volatilisek, nehéz utánaszámolni annak, hogy mennyire állnak helyt a feltüntetett hozamadatok.

Kockázatok viszont bőven akadnak, csak hogy a legnagyobbakról néhány szót ejtsünk:

ha valaki a séma indulásakor a legkisebb, 25 dolláros csomagot megvette, majd minden hozamot, amit elért, újra befektetett , most 129 ezer dollárral rendelkezik, ami irreálisan magas, 515 900%-os hozamnak felel meg (a hozam még lineáris kamattal számolva, tehát újrabefektetés nélkül is 880%). A legjobb trade, amit a „vagyonkezelő” elért eddig, az egy állítólag 1500%-os hozamú ethereum-trade volt, nettó 9380 dollár haszonnal, ez azért közelében sincs a fenti számnak (egyébként a legtöbb nyereséges ügyletük 10-100% hozam körül mozog, a nominális nyereség viszont általában csak párszáz dollár). Érdekes anomális az is, hogy a Diversity Fund saját bevallása szerint 442 ezer dollárnyi hozamot kifizetett már, ha összeadjuk (jelenlegi árfolyamon) az oldalukon feltüntetett összes trade tőkéjét és hozamát, az eredmény meg se közelíti ezt a számot.

, most 129 ezer dollárral rendelkezik, ami (a hozam még lineáris kamattal számolva, tehát újrabefektetés nélkül is 880%). A legjobb trade, amit a „vagyonkezelő” elért eddig, az egy állítólag 1500%-os hozamú ethereum-trade volt, nettó 9380 dollár haszonnal, ez azért közelében sincs a fenti számnak (egyébként a legtöbb nyereséges ügyletük 10-100% hozam körül mozog, a nominális nyereség viszont általában csak párszáz dollár). Érdekes anomális az is, hogy a Diversity Fund saját bevallása szerint 442 ezer dollárnyi hozamot kifizetett már, ha összeadjuk (jelenlegi árfolyamon) az oldalukon feltüntetett összes trade tőkéjét és hozamát, az eredmény meg se közelíti ezt a számot. Hiába az első blikkre átlátható befektetési portfólió, a felügyeletlen piacokon mindig felmerül annak a gyanúja, hogy a hozamkimutatásokat és tradeket utólag rakják össze úgy, hogy az megfeleljen a befektetési elvárásoknak. Vagyis először bemondják, hogy 6%-os hozamot ért el egy trade, találnak egy pozíciót, ami körülbelül ennyit ért el, majd az új befektetők pénzéből fizetik ki a régieket. Így működött a világ legnagyobb piramisjátéka is, a Madoff Securities (igaz, a felügyelt, de akkor még kevésbé digitalizált piacon). Ma már például a magyar ügyfelek ellenőrizhetik értékpapírjaik meglétét az MNB-nél, az ellenőrizetlen piacokon (ahol a Diversity Fund is dolgozik), erre nincs lehetőség.

úgy, hogy az megfeleljen a befektetési elvárásoknak. Vagyis először bemondják, hogy 6%-os hozamot ért el egy trade, találnak egy pozíciót, ami körülbelül ennyit ért el, majd az új befektetők pénzéből fizetik ki a régieket. Így működött a világ legnagyobb piramisjátéka is, a Madoff Securities (igaz, a felügyelt, de akkor még kevésbé digitalizált piacon). Ma már például a magyar ügyfelek ellenőrizhetik értékpapírjaik meglétét az MNB-nél, az ellenőrizetlen piacokon (ahol a Diversity Fund is dolgozik), erre nincs lehetőség. Mivel ellenőrizetlen piacon működik a Diversity-Fund és a sémába csak kriptopénzekkel lehet beszállni, egy alapvetően tiszta szándékú admin is bármikor dönthet úgy, hogy meglép a befektetők pénzével és eltűnik nyomtalanul. Ezt a Diversity-Fund le is írja a felhasználási feltételek közt: szó szerint azt írják, hogy bármikor, minden indoklás nélkül törölhetik a felhasználó hozzáférését a szervezők és vele együtt minden hozamot, utána pedig mossák kezeiket a következményekkel kapcsolatosan.

A legvalószínűbb forgatókönyv egyébként az, hogy valóban folyik valamilyen „kereskedés” a Diversity-Fundnál, viszont a hozamokat a befektetői tőkéből kozmetikázzák. Ez valószínűleg persze nem fog kiderülni egészen addig, amíg egyszerre sokan ki nem akarják venni a pénzüket és össze nem dől a rendszer – ez akár hosszú évek kérdése lehet.

A Diversity-Fund jelenleg nyitott trade-jei. Látható, hogy a nagy részéből még nem igazán sikerült pénzt kivenni. Fotó: Diversity-fund.biz

Csak az orosz rulett kedvelőinek

A Diversity-Fund látszólag jó befektetési lehetőséget kínál azoknak, akik gyorsan akarnak meggazdagodni online befektetési sémákon keresztül, hiszen hasonló hozamot nyújt, mint egy a sok ezer online piramisjáték közül, de papíron kisebb kockázattal dolgozik.

Ha viszont egy kicsit jobban megvizsgáljuk a sémát, rájöhetünk, hogy akár más ellenőrizetlen online befektetési rendszerek esetén, itt is felmerül az exit scam kockázata, vagyis az, hogy a szervezők lelépnek a befektetett tőkével vagy az, hogy extrém, akár teljes tőkét érintő veszteség keletkezik a mögöttes sémák bedőlése miatt.

Ebben az esetben semmilyen kártérítés nem jár a befektetőnek sem a szolgáltatótól, sem a magyar befektetővédelmi rendszerektől, a weboldalukról még az sem derül ki, hogy milyen cég üzemelteti a sémát és mely ország jogszabályai vonatkoznak rá.

Így összességében elmondható, hogy ez a "befektetés" is ugyanolyan veszélyes, mint bármely más ellenőrizetlen piacon működő, online MLM-rendszer, célszerű elkerülni. Ha extrém kockázatos eszközöket akarunk vásárolni, érdemes ezeket is a szabályozott piacon megvásárolni, ahol legalább az exit scam kockázata elől védve vagyunk.

A Diversity-Fund egyébként weboldala szerint közel 4500 befektetővel rendelkezik, akik 1,5 millió dollárt helyeztek a rendszerbe, így nem mondható egy kifejezetten nagy „alapnak”, viszont Magyarországra is begyűrűzött már a szorgos MLM-ügynököknek köszönhetően, akik minden behúzott ügyfél után 8% jutalékban részesülnek.