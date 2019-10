Amundi: indokolt az óvatosság

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő véleményét olvashatják:

"Vitathatatlan, hogy jelenleg jó esély mutatkozik a világgazdaság növekedési dinamikájának további lassulására, ennek ellenére mégsem gondoljuk úgy, hogy az elkövetkezendő egy év során tartani kellene egy recesszió kialakulásától. Egyrészt egy esetleges lassulás esetén a nagy jegybankok erősen támogató üzemmódba lép(het)nek, ami megakadályozhatja egy nagyobb válság kialakulását, továbbá jelenleg a fejlett- és fejlődő piacokon egyaránt erős belső fogyasztásról beszélhetünk, ami szintén komoly gátat képez(het)ne egy potenciális lassulásnak. Azt azonban érdemes lehet szem előtt tartani, hogy a jegybankok „puskapora” véges, különösen Európában és Japánban, ahol a monetáris élénkítést nagyon nehéz érdemben fokozni.

Habár középtávon továbbra is optimisták vagyunk a fejlődő részvénypiacokkal kapcsolatban, rövid távon mégis úgy gondoljuk, hogy nem árt az óvatosság. Ha nem is az egyetlen, de mégis a legfőbb ok, hogy meglátásunk szerint a vámháborús dráma még jó ideig velünk maradhat. Legalábbis ez olvasható ki a Bank of America Merrill Lynch legfrissebb alapkezelő felméréséből is, melyben a vagyonkezelők csupán mintegy harmada számít arra, hogy a következő 12 hónapban megszületik a megállapodás a felek között. Márpedig, ha így is lesz - ami tulajdonképpen a legoptimistább forgatókönyvek egyike -, akkor az azt jelenti, hogy még jó darabig folyhat a Kína és USA közötti adok-kapok. Emiatt úgy gondoljuk, hogy az elkövetkezendő hónapok során még adódhatnak a jelenleginél is jobb beszállópontok a részvénypiacokon.

Véleményünk szerint a szelektivitást szem előtt tartva azért lehet érdekes célpontokra bukkanni fejlődő piacokon, de ehhez a befektetőknek továbbra is azokból a részvényekből, piacokból, szektorokból érdemes szemezgetniük, melyek jelenleg is vonzó értékeltséggel rendelkeznek, valamint egyáltalán nincsenek, vagy csak kevésbé vannak kitéve a kereskedelmi háborúnak. Például az orosz részvénypiac, amely az árazása, az átlagos osztalékhozama, illetve a magas olajár miatt is vonzó lehet a befektetők számára. Mindeközben egyre óvatosabbak vagyunk a régiós részvényekkel, mert meglátásunk szerint a német gazdaság lassulása előbb-utóbb begyűrűzhet a régiós országokba. Mivel azonban túlárazottság továbbra sem fenyegeti a régiós részvénypiacokat, valamint az osztalékhozamok is viszonylag magasak, ezért továbbra is kitartunk a pozíciónk mellett.

Összességében elmondható, hogy jelenleg kevés magas hozamú alternatívája van a részvényeknek. A fejlett piaci részvények átlagos várható reál nyereséghozama 2,5-3% között van, ami a növekvő kockázatok ellenére is vonzó az egyéb befektetési lehetőségek (pl. fejlett államkötvények) várható hozamához képest."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.