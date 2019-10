Az ÁKK-vezér megerősítette: jön a nyugdíjkötvény

Nagy versenyt támaszt a megtakarítási piaci szereplők számára a júniusban indult MÁP Plusz, a megtakarítási piac vezetők szerint csak úgy lehet felvenni a kesztyűt a papírral szemben, ha ennél vonzóbb terméket fejlesztenek, magyarán: jobb teljesítményt érnek el. Merthogy az emberek fejébe nagyon úgy tűnik, beégett az 5%, mint kockázatmentes hozam, ezt már szinte minden befektetésnek tudnia kell hozni, ha versenyképes szeretne lenni. A Portfolio Öngondoskodás konferenciájának első szekciójában az ÁKK vezére kitért arra is, hogy a nyugdíjkötvény továbbra is porondon van, ennek feltételeit most dolgozzák ki és hamarosan már a piacon is elérhető lesz.

Kadocsa Péter, az Aegon Alapkezelő elnök-vezérigazgatója a konferencia nyitóelőadásában a megtakarítási piacot érintő fontosabb témákról beszélt, elsősorban a lakossági állampapírokra, azon belül is a MÁP Pluszra fókuszálva:

Előadásában kitér arra, hogy a következő években jelentősebb mennyiségű lakossági állampapír jár le, ezek jelentős megújítási kockázatott jelenthetnek az államnak. Ehhez heti 60 milliárd forintos érétkesítésre lesz szükség a jövőben is, kérdés, hogy fenntartható-e.

A következő két évben mintegy 3000 milliárd forintnyi szabad megtakarítás keletkezik a piacon, ebből következik, hogy ha nem tud a piac készpénzt bevonni, akkor a keletkező összes megtakarítást a szuperállampapír fogja beszívni. Mindemellett az ÁKK-nak arra is figyelnie kell, hogy nem lőjön túl a célján, mivel akkor nagyon drága lesz az államadósság finanszírozása.

Beszélt arról is, hogy az alapkezelő várakozásai szerint a GDP arányában mért kamatkiadások nőni fognak a következő 2-3 évben. Felvetette a kérdést, hogy megéri-e a devizás államadósság csökkentése érdekében ekkora erőfeszítést tenni, és emiatt drágább finanszírozást bevonni, mint amilyenek a lakossági állampapírok.

A pénzügyi tudatosság fejlődését mindenképp nehezíti, amikor a lakosság azzal találkozik, hogy kockázatvállalás nélkül is elérhető magas hozam. A MÁP Plusznak emellett tőkepiaci áldozata is van, a tőzsdei cégeknek is nehéz így felhívni magukra a figyelmet.

Szerinte az alapkezelőknek a nem forintos megtakarítások piacán kell tudniuk érdemi hozamokat és teljesítményt felmutatni. Emellett a kockázatmentes portfólió kiegészítése lehet és kell legyen a cél a hosszú távú reálhozam érdekében.

Az előadást követő panelbeszélgetésben a megtakarítási piaci felsővezetők beszéltek az öngondoskodási piaci aktualitásokról:

Benczédi Balázs, az MKB-Pannónia Alapkezelő vezérigazgatója úgy véli, látszik a bérrobbanás a magyar megtakarítási piacon is, e nélkül a MÁP+ sem tudna ilyen jól teljesíteni. Az új állampapírral szemben kettős érzése van: nagyságrendileg 300 milliárdot szívott el a MÁP+ a befektetési alapoktól, de alapvetően pénzpiaci és likviditási alapokból ment ki a pénz – mondta. Másik oldalról viszont hosszú távon pozitívnak értékeli az új papír hatását, hiszen több pénzt von be a megtakarítási piacra, és ha ez a pénz már bekerült a rendszerbe, előbb utóbb más termékekben is keresheti a helyét, ez pedig a részvényeknek és befektetési alapoknak is jól jöhet. Úgy tűnik, beégett a magyar befektetők agyába az 5%, sokaknak már ez a kockázatmentes hozam és ennél csak jobb teljesítményt várnak el. Bízik abban, hogy tudnak olyan terméket előállítani, ami versenyképes lehet az új állampapírral. Ehhez várhatóan nagyobb kockázatvállalásra lesz szükség.

Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója beszélt arról, hogy a MÁP Plusz lényegében egy infláció feletti reálhozamot ad, ez pedig arra sarkallja a lakosságot, hogy megtakarítson. Így az állam célja az, hogy a lakossági megtakarítók számára továbbra is biztosítsák ezt a reálkamatot, főleg ebben a sok esetben negatív hozamkörnyezetben. Folyamatosan elemzik az adatokat és tendenciákat, és ha szükséges, lépni fognak – mondta. A MÁP Plusz alapvetően egy olyan termék, ami zászlóshajó, egy jó alap arra, amire lehet építkezni. Azzal kapcsolatban, hogy miképpen tudná a MÁP+ hatékonyabban becsatornázni a készpénzt a piacról, azt mondta, hogy még folynak az ötletelések és folyamatosan értékelik az értékesítési adatokat. Kitért arra is, hogy dolgoznak a nyugdíjkötvényen, tehát jönni fog a termék. Fontos, hogy attraktív termék legyen, mint ahogy az is, hogy ösztönzők is legyenek benne, ami miatt többen, hamarabb elkezdhetnek öngondoskodni. A felfutó lombardhitelezéssel kapcsolatban kiemelte, hogy az ÁKK folyamatosan figyeli a számokat, és bár még nincs elfogadott közös megoldás erre, de dolgoznak rajta az MNB-vel és a Pénzügyminisztériummal. A kibocsátó szándéka minden esetre az, hogy a tényleges megtakarításokkal rendelkező háztartások vegyék a MÁP Pluszt, így minden fajta lombardhitelhez hasonló hitelezési tevékenység nem szolgálja ezt a célt – tette hozzá.

Samu János, a Concorde Értékpapír vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy náluk speciális az ügyfélkör, nem feltétlenül a rendszeres megtakarítók az ügyfelek, hanem sokkal inkább új ügyfelek dominálnak. Ennek oka elsősorban a piacokon látható eszközár-robbanás, ilyen az emelkedő ingatlanár is, így sokan onnan inkább a tőkepiac felé fordulnak. Azt tapasztalják, hogy a magasabb megtakarítással rendelkezők érdeklődnek inkább a brókerpiaci termékek és szolgáltatások iránt. A privátbanki ügyfelekre mindig jellemző volt, hogy a vagyonuk egy részét kockázatmentes eszközökben tartják, ilyen szempontból a MÁP+ csak egyfajta cserét jelentett a kockázatmentes portfólión belül, valamennyire ennek aránya nőtt, de alapvetően nem forgatta fel a portfóliókat. Ugyanakkor tény, hogy a MÁP+ miatt a hozamelvárás is megemelkedett, de a kockázatosabb eszközökben is megmaradt a helyük a portfólión belül.

Tátrai Bernadett, a Fundamenta-Lakáskassza elnök-vezérigazgatója és az igazgatóság elnöke egy bejelentéssel indított: ma indult el új üzletáguk, az ingatlan üzletág. Az elmúlt egy évben történt változást egy lehetőségként fogták fel, igyekeztek a hozzáállásban változtatni és piacot teremteni maguknak. A lakhatás, az öngondoskodás és a gyermekeinkről való gondoskodás volt a három hívószó, amin elindultak. Az ingatlan üzletág lényegében ingatlan közvetítést jelent, ebbe vágtak most bele. Ennek másik eleme a szolár panelek közvetítése. A piac nem változott, az állami támogatás megszűnésével nem lett az embereknek több pénze, így új lakás, új ház továbbra is csak öngondoskodással érhető el. Kitért arra is, hogy a MÁP+-szal megjelent egy új szegmens, a pénzügyileg nem annyira tudatos, értékpapír-számlával korábban nem rendelkező megtakarító is. Tehát pozitív hatása az új terméknek, hogy új megtakarítókat vonz be a piacra. Elmondása szerint a MÁP Pluszt vásárlók nagyjából fele készpénzből, fele pedig számláról veszi az állampapírt.