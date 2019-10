Raiffeisen: az elmúlt hónap meglehetősen izgalmas volt

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő véleményét olvashatják:

"Az elmúlt hónap meglehetősen izgalmas volt mind monetáris-, mind geopolitikai szempontból. Az Európai Központi Bank tovább lazított a monetáris kondíciókon, melynek keretében az irányadó betéti kamatot -0,50%-ra vágták, illetve visszahozták az eszközvásárlási programot is, ezúttal havi 20 milliárd euró értékben. Ez a csomag jelentős meglepetést nem okozott a piacon, közel volt a várakozásokhoz. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve is kamatdöntő ülést tartott, mely során 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtottak végre, illetve egy további vágást előrejeleztek 2019-re. Összességében az látszik, hogy nagyon elkötelezettek a jegybankok a növekedés fenntartása felé, és minden apró romlásra a makro adatokban hevesen reagálnak. Ez alapvetően érthető, viszont a nagyságrendek már-már túlzónak tűnnek. A jegybanki programok mellékhatásai egyelőre nincsenek kezelve, azonban később gondot okozhatnak a kialakult eszközbuborékok. Az arany továbbra is egy preferált eszköz maradt a befektetők körében, melynek további lökést adhat, ha a lakossági ügyfelek is elkezdik érezni a negatív kamatok hatását a megtakarításukra. Az olaj piacán jelentős mozgások voltak, mivel rakétatámadás érte a szaúdiak legfontosabb finomítóját. Bár a kieső kínálat viszonylag gyorsan pótolható, és jelentős készletek vannak, amiket addig fel lehet használni, azonban hosszabb távon kockázati prémiumot építhetnek ilyen események az olaj árfolyamába.

A hazai piacon az elmúlt hónap legfontosabb eseménye forint euróval szembeni rekord szintre történő leértékelődése volt. Ebben szerepet játszottak a reálgazdasági fundamentumok és a monetáris politika is. A hazai külkereskedelmi többlet elolvadt, mely a korábbiakkal ellentétben így már nem támogatja a forintot. A Magyar Nemzeti Bank egyelőre komfortos a forint gyengülésével, ráadásul ennek ellenére inkább lefelé mutató kockázatokat látnak az inflációban, így az utolsó ülésük során enyhén még lazítottak is a kondíciókon.

Mivel a monetáris politika meglehetősen támogató, a kötvények pedig ennek hatására semmilyen érdemi hozamot nem nyújtanak, így a kockázatos eszközökben felvett pozíciókat tovább növeljük. A szaúdi rakétatámadás után az olaj az emelkedésének nagyobb részét visszaadta, így a nyersanyag súlyt is kis mértékben növeljük."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.