Első magyar kortárs művészeti aukció Londonban

Felfokozott hangulatban zajlott a Dobossy Aukciósház által megrendezett első magyar kortárs aukció Londonban. A csütörtök esti teltházas eseményen Maurer Dóra képei eladási rekordot döntöttek.

A Dobossy Aukciósház rendezte meg az első magyar kortárs aukciót és a hozzá tartozó kiállítást a művészet európai központjában, Londonban. Az időzítés sem véletlen ugyanis október első hetében a város csak úgy pezseg a művészeti élettől, hiszen ekkor kerül megrendezésre többek között a Frieze Art Fair is.

Kép forrása: Kiss Anett

Az aukció október 3-án, este 7 órakor vette kezdetét London bohém negyedében, a Sohoban, a régi múltra visszatekintő Blacks Clubban. Az eseményt az angol születésű Jacqueline Tower-Perkins vezette, aki többek dolgozott már Bonhamsnél, emellett jótékonysági árveréseket is vezényelt már le London és Amerika szerte. Az aukció egészén érezhető volt lendülete és profizmusa.

Kép forrása: Kiss Anett

Az 55 tételből álló aukciós anyagban, a Dobossy Aukciósház olyan festményeket, szitanyomatokat és szobrokat hozott magával az árverésre, amelyek az ismertebb, nagyobb nevektől, illetve a feltörekvő fiatal generációtól származnak. Így került be a katalógusba Maurer Dóra, Szűcs Attila, Fajó János, Bak Imre, illetve a fiatal generációból Ezer Ákos, Nemes Márton, Kovách Gergő és Horváth Lóczi Judit művei.

Kép forrása: Dobossy Aukciósház

Az est fénypontja kétségtelenül Maurer Dóra 1986-ban készített Kvázi-képe volt, amely végül hosszú licitálás után 45 000 fontért talált gazdára. Maurer Dóra művészete nem idegen a londoni közönség számára, jelenleg a Tate Modern és a Whitecube is egy-egy kiállítást szentel alkotásainak. Maurer Dóra szitanyomata a londoni műgyűjtők másik kedvence volt, mely az utolsó leütésnél 1300 fontért kelt el. Szűcs Attila olaj festménye is igen magas áron, 14 500 fontért talált gazdára. További meglepetés még az estével kapcsolatban, hogy a feltörekvő generáció munkáira is magas licitek érkeztek: Ezer Ákos festménye 4000 fontért, míg Nemes Márton képe 2200 fontért került leütésre.

Az este során Halász Károly 1978-as Fehér-fekete (pipás) című akril vászon képe telefonos licit által kelt el 8000 fontért. Bak Imre (akinek a The Mayor Gallery tavaly önálló kiállítást is szentelt) Szalome című képe 7000 fontért talált gazdára. Lantos Ferenc zománc vaslemezét 7000 fontért, míg Bazil Duliskovich olaj portéképét 2200 fontért vihette haza egy szerencsés licitáló. A Kis Varsó beton sisakjáért egy kisebb harc alakult ki a teremben, a licit 4 percig tartott, végül a kalapács 5500 fontnál csapott le.

Kép forrása: Kiss Anett

A szervezők nem egyszeri alkalomnak tekintik az októberi árverést, inkább egy sorozat első részének, ahol a kortárs magyar művészeket szeretnék rendszeresen a nemzetközi közönség számára elhozni. Kováts Dávid, a Dobossy Aukciósház egyik tulajdonos a következőképpen nyilatkozott a sikeres aukció után: “Nagyon boldogok vagyunk, hogy teltházas volt az aukció, külön öröm látni, hogy sokan Magyarországról iderepültek. Nagyon elégedettek vagyunk az eredményekkel is, Maurer Dóra Kvázi-képe jutalékkal együtt közel 20 millió forintért kelt el, ami egy fantasztikus eredmény. Izgalmas volt látni az emelkedéseket egyes műveknél, továbbá nagyon örülünk annak, hogy más országokból is bejelentkeztek online és telefonos licitálásra.”

Kiss Anett

