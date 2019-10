Igaz, amit sokan eddig csak sejtettek: a gazdagok kevesebb adót fizetnek, mint a szegények

A The New York Times cikke szerint a 400 legvagyonosabb amerikai tavaly összességében kevesebb adót fizetett, mint bármelyik másik jövedelmi osztály. Ez hatalmas változás ahhoz képest, hogy az 1950-esés 1960-as években a gazdagabbak még sokkal több adót fizettek, mint a középosztálybeliek vagy a szegényebbek. Az új adatok szerint azóta azok az adónemek, amelyek jobban fájtak a gazdagoknak, mint az ingatlanadó vagy vállalati adó, csökkentek, az adóelkerülés pedig egyre gyakoribbá vált.

Nem segített a helyzeten Trump 2017-es adóreformja sem, amely ugyancsak a gazdagoknak kedvezett és lényegében ez vezetett ahhoz, hogy a gazdagok adórátája alacsonyabban van, mint bármelyik másik jövedelemkategóriáé.

In 1950, the ultra-wealthy paid 70% of their income in taxes.In 2018, for the first time, they paid less than every other social group—23%.Terrific animation in tomorrow's New York Times. Thanks ! @DLeonhardt