Műtárgybefektetési konferencia harmadszor – a hazai műkereskedelem hiánypótló rendezvénye

2019. november 12-én harmadik alkalommal rendezi meg a műtárgy.com a hazai műtárgypiac hiánypótló eseményét, a Műtárgybefektetési Konferenciát. A Müpa előadótermében a műkereskedelem szereplői, gyűjtők, gyűjtés iránt érdeklődők, befektetők, a műkereskedelmi szintér szereplői cserélhetnek tapasztalatot. Az egész napos rendezvényen a legkiválóbb szakemberekkel és legaktuálisabb témákkal találkozhatnak, előadások, kerekasztalbeszélgetések során juthatnak értékes információkhoz a résztvevők. Ráadásul gazdagabbak lesznek egy exkluzív, friss műtárgypiaci adatokat tartalmazó kiadvánnyal is.

Idén a konferencia több, ezidáig kevésbé tárgyalt, ám kifejezetten időszerű kérdéskört jár körbe 3 előadás és három kerekasztalbeszélgetés során. A délelőtti kerekasztalbeszélgetés témája például a műtárgypiaci generációváltás lesz. A Serfőző Kriszta kulturális szervező által vezetett beszélgetés résztvevői Kelen Anna művészettörténész (Virág Judit Galéria), Kieselbach Ákos művészettörténész, műkereskedő (Kieselbach Galéria), Kováts Dávid tulajdonos (Dobossy Aukciósház) és Nagyházi Lőrinc tulajdonos (Nagyházi Galéria) maguk is második generációs tulajdonos-műkereskedők, akik tevékenységükkel formálják a műtárgypiacot. Választ keresnek azokra a kérdésekre, hogy milyenek az új generációs gyűjtők, mi motiválja őket a vásárlás során és hogy hogyan alakítják a piacot. Foglalkoznak azzal is, hogy az egyre fontosabb szerepet betöltő social media és a digitalizáció hogyan befolyásolja a műkereskedelem hagyományos módjait, valamint hogyan tudnak reagálni az aukciósházak az új tendenciákra és igényekre.

A gyűjtők számára kivételesen hasznos a már második alkalommal megjelenő, A magyar aukciós piac című kiadvány, amely a műtárgy.com által gondozott, 50 ezer leütési árból álló adatbázis legfontosabb kivonatát tartalmazza. Az új kiadványban a tavaly év végi, illetve az idei friss adatok mellett egy teljesen új, egyedülálló összesítés is található, a húsz legdrágább magyar fotográfus rangsora, amely Sergey Glekov műtárgypiaci elemző segítségével készült. A 20 legdrágább magyar fotográfusról szólva elárulhatjuk, hogy a listán szereplő nevek a nemzetközi műtárgypiac élmezőnyének szereplői is. A kiadvány és az előadás is kulcsot kíván adni a műtárgyvásárlással kapcsolatos, hatékony döntéshozatalhoz. A kiadvány legfontosabb adatsorait Kollmann Szilvia, a műtárgy.com alapító ügyvezetője mutatja be, a kötetet a konferencia résztvevői megkapják.

Mindannyian tudjuk, hogy a műtárgypiac korántsem csak a festményekből áll (habár valóban azok teszik ki a legnagyobb szeletét). Mégis, többnyire kevés szó esik a többi műtárgykategóriával kapcsolatos gyűjtési szempontokról, trendekről, speciális kérdésekről, pedig ezek sok gyűjtőt érintenek, hiszen a szobroknak, porcelánoknak, ékszereknek, óráknak, érméknek és bélyegeknek számos rajongójuk van. Itt az ideje tehát, hogy velük is foglalkozzunk. A kerekasztalbeszélgetés résztvevői Barabás Lajos műgyűjtő, pénzügyi tanácsadó, dr. Csonka Krisztián, a Darabanth aukciósház irodavezetője, dr. Mádi László közgazdász, főiskolai tanár, valamint Szongoth Gergely óra-, ékszer- és drágakőszakértő becsüs (BÁV Rubin Ékszerbolt). A beszélgetés moderátora dr. Emőd Péter művészeti újságíró, műtárgypiaci szakértő.

Ezután Rudolf Anica, az Újművészet magazin vezető szerkesztője bemutatja az Új Művészet Alapítványnál idén megjelenő könyvet, Konok Tamás: Emlékkönyvek. Fejezetek egy önéletrajzból című életrajzi művét. (Az ebédszünet során a művész dedikálja a kötetet.)

A délután során egy előadás és egy kerekasztalbeszélgetés kerül megrendezésre. Ébli Gábor esztéta, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója a kortárs műgyűjtésről tart előadást, konkrét példák mentén bemutatva a gyűjtők motivációit.

A kerekasztalbeszélgetés tovább árnyalja a kortárs művészeti szcénával kapcsolatos ismereteinket, gondolatainkat, felvillantva a piac különböző szereplőinek feladatköreit, kapcsolati hálóját. A művész, a kereskedő, a vásárló (intézmény vagy műgyűjtő) mind meghatározó részesei a piacnak, és a beszélgetésnek is. Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum szakmai igazgatóhelyettese, László Géza műgyűjtő, Ongjerth Dániel galériavezető (Inda Galéria) és Szűcs Attila festőművész Spengler Katalin műgyűjtő vezetésével próbálják felfejteni a kortárs művészeti sokszög szövetét.

Az idei konferencia egy tárlatvezetéssel és borkóstolóval zárul, a program meghívott vendégei Dragomán György író és Szűcs Attila festőművész.

A konferencia részletes programja és további információk itt.

Szerző: műtárgy.com