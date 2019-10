Színt vallottak a magyarok: semmi nem ér fel az állampapírhoz

Az augusztus végi adatok szerint közel háromszor annyi megtakarítást vonzottak nyolc hónap alatt a lakossági állampapírok, mint bármely más értékpapír-kategória összesen. A nagy kedvencnek számító bankbetétek is csupán 242 milliárdnyi lakossági megtakarítást vonzottak be év eleje óta, a nagy vesztesei pedig az állampapírrohamnak egyértelműen a befektetési alapok. A friss adatokból az is látszik, hogy folyamatosan csökken a lakossági állampapírokon belül az az állomány, ami nem a lakosság kezében van.

Az MNB friss értékpapír-statisztikája szerint a lakosság kezében lévő állampapír állomány augusztusban meghaladta a 7100 milliárd forintot, ez azt jelenti, hogy tavaly év vége óta csak ebben a kategóriában több mint 1300 milliárdnyi plusz megtakarítást halmoztak fel a magyarok. Ezzel bőven az állampapírok vezetik az augusztussal bezáruló állomány-növekedési „versenyt” a nagyobb értékpapír-kategóriák között. A bankbetétek állománya idén augusztusig összesen közel 242 milliárd forinttal nőtt, ezzel még a részvények 170 milliárdos növekményét is lekörözték. A befektetési alapok idén eddig nem nagyon remekeltek, már ami a lakossági megtakarítások becsatornázását illeti, a befektetési jegyek állománya augusztusig alig 75 milliárddal nőtt. Ennek egyik fő oka, hogy a nyári hónapokban jelentős lakossági tőke áramlott ki a befektetési alapokból, összesen közel 234 milliárd, és ez szinte teljes egészében a lakossági állampapírok piacán csapódott le, ezen belül is főként a szuperállampapírban. Ezek után nem meglepő, hogy augusztusban is az állampapírok vonzották be a legtöbb pénzt, összesen közel 165 milliárdot, ezzel párhuzamosan a befektetési alapok múlt hónapban 34 milliárdnyi lakossági tőkét vesztettek. A befektetési alapokban lévő háztartási vagyon augusztusban 3900 milliárd forintra csökkent, pedig áprilisban meghaladta a 4100 milliárdot is. A legtöbb pénz továbbra is ingatlanalapokban van, ezt a vegyes alapok követik, majd a kötvényalapok, de nem sokkal vannak lemaradva a származtatott alapok sem. A pénzpiaci alapok lakossági állománya mára gyakorlatilag lenullázódott. Mindeközben folyamatosan csökken a más intézményi szereplők kezében lévő lakossági állampapír állomány, az ÁKK és az MNB statisztikái szerint mintegy 1480 milliárdnyi állampapír van nem lakossági kézben, ez tavaly év végén meghaladta az 1860 milliárdot. Címlapkép: MTI Fotó/Nagy Zoltán