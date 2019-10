Felrobbantak a tankerhajó díjak

Hiába a csökkenő olajárak vagy az egyre szigorodó üzemanyagfogyasztás csökkentést célzó szabályozások szerte a világban, az olajszállítást végző tankerhajók új fénykorukat élik. Hosszú évek pangása után ugyanis hirtelen világrekord magasságokba ugrott a nyersolajat szállító hajók bérlési díja, miután kínálati oldalon egyre nagyobb szűkösség kezd megjelenni.

A hirtelen drágulás elsősorban a kínai COSCO vállalatra illetve a venezuelai olajat szállító hajókra kivetett amerikai szankcióknak köszönhető. A körülbelül 800 hajóból álló szupertankerflotta (ezek a 250 ezer tonnánál nagyobb olajmennyiséget szállítani képes hajókat jelentik) 50 hajója esett ki a piacról amiatt, mert Amerika szerint a kínai tankerhajó tulajdonos Cosco nem tartotta be az iráni tilalmat, hajóik iráni olajat szállítottak Kínába. De ugyanez a helyzet állt elő más kisebb tulajdonosok esetében, csak azok a venezuelai nyersolaj szállítása miatt kerültek tiltólistára. Az amerikai szankciók a keresleten keresztül hatnak, a nagy olajcégek nem mernek olyan hajótulajdonostól bérelni, aki az elmúlt időszakban érintett lehetett a két országgal való kereskedésben.

Ehhez a hatáshoz adódik, hogy egyre több tankerhajó áll ki a dokkokba fejlesztési okokból, ugyanis az IMO 2020 környezeti szabályozás miatt egyre többen szerelnek fel a hajóikra egy úgynevezett „scrubber” nevű szerkezetet, amely segít csökkenteni a hajó károsanyag-kibocsátását. Aki beszereli a scrubbert, az 2020 után is működhet a magas kéntartalmú üzemanyaggal, aki nem, az kénytelen lesz a tisztább, de drágább diesel olajjal működni. Mivel a szabályozás 2020 január 1-től lép életbe, így nem meglepő, hogy ezekben a hónapokban áll ki a hajók egy jelentős része a kikötőkbe.

Spot bérleti díjak a tankerhajók piacán, forrás: Clarkson

A piaci logika működik, a soha nem látott magas bérleti díjakra gyorsan reagáltak más szereplők is: az ábrán látható 300 ezer dollár feletti díjak csak napokig maradtak fenn, a múlt héten már gyors visszaesés volt megfigyelhető. Piacra jöttek olyan hajók melyek egyébként finomított olaj szállításra specializálódtak, illetve a tankertulajdonosok is rájöttek, hogy a kikötői fejlesztéseket érdemes elodázni, ha egy negyven napos hajóúttal be lehet zsebelni egy teljes évnyii profitot. A 300 ezer dolláros bérleti díj pedig már elég vonzó ahhoz is, hogy esetleg megérje az amerikai szankciókat is kijátszani, így egyre többen kezdték el lazábban értelmezni a venezuelai kereskedés miatti tiltásokat, így a díjak a napokban olyan 80-100 ezer dollár körülire estek vissza.

Bár a csodával határos emelkedés csupán pár napig tartott, azért a jelenlegi helyzet felhívta a figyelmet a hosszú távon is javuló kilátásokra. Egyrészt az évek óta tartó pangás meghozta az eredményét: egyre kevesebb tankerhajót rendeltek be piacra, a berendelt hajók száma a flotta arányában rekordalacsony, miközben a fejlődő országok miatt a globális olajfogyasztás még mindig nő. A másik fontos pont, hogy a „scrubber” telepítések még akár egy évig csökkenthetik a kínálatot, a jelenlegi piaci környezetben ugyanis egyre többen fogják ezt a beruházást megcsinálni, miközben a tapasztalat azt mutatja a telepítési idő jóval hosszabb lehet az előzetesen tervezettnél. Összességében tehát ha az amerikai szankciók egyik napról a másikra hirtelen feloldásra kerülnek, a bérleti díjak valószínűleg akkor sem fognak újra padlót fogni, tartósan magasan maradhatnak.

A cikk szerzője Szabó Balázs, az Alapblog szerzője, a Hold Alapkezelő portfóliókezelője.