Equilor: van még erő a piacokban egy mikulás rallira az idei emelkedéseket követően?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A vezető amerikai indexek az elmúlt hónapban ismét megpróbálkoztak a csúcsdöntéssel, melyek közül az S&P 500 és a Nasdaq 100-nak sikerült is, egyedül az ipari vállalatokat tömörítő Dow Jones nem tudott új rekordra futni. A fejlett európai börzék is erőre kaptak az év vége közeledtével. Meghosszabbították a brexit október végén lejáró határidejét, így megszűnt a „hard Brexit” lehetősége. Korábban már kezdett kiárazódni a rendezetlen kilépés esélye, mely szintén segítette az emelkedést.

Érdekes folyamatok voltak megfigyelhetők október elején az amerikai repo-piacon, melyet a Fed orvosolt is és megjelent vásárlóként. Ezzel a művelettel bár nem vallják be, de gyakorlatilag ismét a kvantitatív lazítás pályájára lépett, igaz nem tervezetten. A likviditás ilyen jellegű eltűnése borús jelként is szolgálhat egyes szereplők szerint a következő időszakot tekintve, hiszen a legutóbbi válságkor is hasonló beavatkozásra volt szükség, de egyelőre másképp ítéli ezt meg a többség. Továbbra is fenntartja a Fed a vásárlásokat, ezért jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért van lassan egy teljes hónapja szüksége egy elméletileg egészséges pénzügyi rendszernek ilyen mértékű likviditás nyújtásra.

A kötvénypiacokon összességében enyhe hozamemelkedés volt megfigyelhető, egyelőre úgy tűnik, hogy a német lassulástól való félelmeiket sikerült valamelyest feledtetnie a döntéshozóknak a befektetőkkel. A korábbi súlycsökkentésünk jó ütemű volt. A hazai arányon továbbra sem változtatunk a portfólióban, a nemzetközi kötvényeknél ismét enyhén csökkentünk.

Mario Draghi sokat emlegetett felhívása lassan beérni látszik. Több nyugat-európai állam is megvitatta a fiskális lazítás lehetőségét a gyenge bővülési adatok miatt. A német kormány például ösztönző csomagon kezdett el dolgozni, ezzel átmenetileg ugyan feladhatják az államadósság csökkentésére irányuló törekvéseket, de megelőzhetik a technikai recesszió bekövetkezését. A dollár ereje alábbhagyni látszik, mely kedvezően hatott a feltörekvő piacokra. A kötvényhozamok mellett a részvényindexek is elkezdtek emelkedni Európa-szerte. A múlt hónaphoz hasonlóan ismét enyhén emelünk a részvénykitettségén a portfoliónak.

A hónapban a WTI típusú olaj jegyzése a korábbi geopolitikai feszültség miatti kiugrása után visszajött az 50-60 dollár/hordó közötti sávba. A nemesfémek sem mozdultak el jelentősen, a kockázati étvágy csökkenését kompenzálta a dollár gyengülése. A nyersanyagkitettség korábban megemelt arányát ezúttal nem módosítjuk. A portfólióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.