Ujjonghatnak a magyar befektetők: csak úgy röpködnek a 10% feletti hozamok

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Ahhoz képest, hogy tavaly év végén még rengetegen a piacok összeomlásától és recessziótól rettegtek, eddig úgy néz ki, hogy 2019-ben nemhogy sikerült megúszni a katasztrófát, hanem kifejezetten jó éve lesz a profi magyar befektetőknek és ügyfeleiknek is. A magyar befektetési alapok 90%-a pluszban van az év eleje óta, 20% esetén ráadásul a hozam már a 10%-ot is meghaladja. Jól teljesítettek a több százmilliárd forintot kezelő magyar gigaalapok is, de a legnagyobbak „csak” 2% körül gyarapították ügyfeleik pénztárcáját. Egyébként, aki nagyot kockáztatott, nagyot is nyert: az orosz alapok 40% körüli hozamot értek el idén alig 10 hónap alatt.