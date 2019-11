Még soha nem volt ilyen: 13% feletti fix hozamot ígér neked egy tegnapi bejelentés

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Kiderült: a novemberinél is kedvezőbb feltételekkel igényelhetik decemberben a babaváró hitelt azok a fiatal házaspárok, akik nem vagy nem teljes biztonsággal vállalnak a következő öt évben gyermeket. Tovább apadt ugyanis a hozamkörnyezet, így csökken az a kamattámogatási összeg is, amit öt év múlva a baba elmaradása esetén vissza kell fizetni. Szuperállampapírral kombinálva így 13,5% körüli éves fix hozamot ígér a 10 milliós babaváró hitel decemberi igénylése, most bemutatjuk a részleteket.