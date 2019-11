Bill Gates üzeni: azt sem bánja, ha ötször annyi adót kell fizetnie

Bill Gates a New York Times DelaBook konferenciáján beszélt arról, hogy több mint 10 milliárd dollárt fizetett be adó formájában eddig, ez több mint amennyit bárki befizetett volna, de azzal sincs gondja, ha a jövőben 20 milliárdot kell majd. De ha azt mondják, hogy a jövőben 100 milliárdnyi adót kell megfizetnie, azért neki is el kell végeznie egy kis matekot arra, hogy mennyi marad a zsebében a végén – mondta. hozzátéve, hogy természetesen csak viccel.

Gates kételkedik abban, hogy az elnökjelölt Warren találkozna vele, ezt abból gondolja, ahogyan a gazdagokhoz áll hozzá és róluk beszél. Ezt Elizabeth Warren még aznap megcáfolta, egy tweetben üzent a Microsoft-vezérnek, hogy szívesen találkozik vele és elárulja neki, pontosan mennyi adót is kellene befizetnie az új vagyonadó-tervezete alapján, hozzátéve azt is, hogy nem 100 milliárdot.

I'm always happy to meet with people, even if we have different views. , if we get the chance, I'd love to explain exactly how much you'd pay under my wealth tax. (I promise it's not $100 billion.) @BillGates