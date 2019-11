Ajjaj: visszatért a két baljós ómen a piacokra

Ha ez a két mutató kéz a kézben jön, sosem jelent jót, márpedig a Nasdaqnál most mindkettőt meg lehet figyelni – állítja a Sentiment Trader.

A Hindenburg-ómen egy technikai jelzésekre épülő elemzési módszer, amely a részvénypiaci összeomlásokat próbálja előre jelezni. Nevét a Hindenburg katasztrófáról kapta, a német Zeppelin-léghajó 1937-ben leszállás közben gyulladt ki és semmisült meg. A Hindenburg-ómen beteljesüléséhez 5 kritériumnak kell teljesülnie, és ráadásul 36 napon belül a jelzésnek újra meg kell érkeznie ahhoz, hogy nagy bizonyossággal zuhanás jöjjön a tőzsdéken, de ha a megerősítés is megérkezik, akkor a múltbeli adatok alapján nagy valószínűséggel 5 százalékosnál is nagyobb esés következik be.

Az 5 kritérium a következő:

Ha ez nem lenne elég, még a Titanic-szindróma is felütötte fejét, amely Bill Omaha nevéhez fűződik még 1965-ből. Ennek lényege, hogy amint a Nasdaq eléri az éves csúcsát, hét kereskedési napon belül az új mélypontok száma meg kell haladja az új csúcsok számát (ez más indexre is igaz). Ha ez bekövetkezik, az eladási jelzést jelent a piacoknak. Márpedig a Sentiment Trader vezetője szerint most ez történt: A Nasdaq az elmúlt 7 kereskedési napban 52 hetes csúcsára futott, és ehhez hozzájön az is, hogy a Nasdaqon az 52 hetes mélypontok száma meghaladta az 52 hetes csúcsok számát.

Júliusban az oldal már felfedezett egy Hindenburg és Titanic-ómenekkel vegyes jelzést, és akkor valóban visszaestek a piacok, amíg az elmúlt pár hétben magukhoz nem tértek.

For the first time in months, the Nasdaq today triggered both Hindenburg Omen and Titantic Syndrome warning signs.If you made fun of the silly names in July, then you're in Twitter jail and ya need to check yo' self. https://t.co/1XpM4fzVSG