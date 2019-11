Kerámiacsodákkal az élettel teli otthonért

Egy enteriőr kialakítása, felújítása során általában eljön az a pillanat, amikor már csak valami kiegészítő hiányzik, amely megkoronázza a teret, formálja az adott helyiség hangulatát. A jól megválasztott dekorációs elem az egész szobára hatással van, feldobja, élettel tölti meg azt. A lakberendezési magazinokat, internetes oldalakat nézve láthatjuk, hogy az otthonainkban reneszánszát éli a kerámia. Ezek a sokszor bájos, frappáns műtárgyak vidámságot csempésznek a mindennapokba, jólesik rájuk pillantani. Hogy miért szeretjük a kerámiát? Mert számos funkciót betölthet, emellett pedig sokféle alakban megjelenhet. A különböző mázaktól, vagy éppen a máz hiányától a felülete izgalmas és játékos. A jó kerámiaplasztikák karakteresek, egyediek, jellegzetes stílusukról következtethetünk az alkotójukra. Az alábbiakban ilyen modern kerámiákat mutatunk, valamint megnézzük azt is, hogyan jelenhetnek meg a különböző enteriőrökben. A cikkben bemutatott alkotásokra ráadásul egy közelgő aukción licitálhatunk is.

A modern művészi kerámia kezdetét Gádor István, Gorka Géza és Kovács Margit működésétől szoktuk számítani. Az általuk készített műalkotások máig nagy népszerűségnek örvendenek. Gádor és Gorka munkái napjainkban is teljes jogú díszei lehetnek az otthonunknak, akár a minimalista belső tereknek is. Gorka Géza kerámiáit érdekes, letisztult formavilág és gyakran élénk színű máz jellemzi. Emiatt jól tudnak érvényesülni szinte bármilyen enteriőrben, azonban elsősorban olyan helyiségekbe ajánljuk őket, amelyekbe már csak egy üde színfolt, egy játékos kiegészítő hiányzik. Biztosak vagyunk benne, hogy ez az art deco kosfejes kínáló, amelyet a Gorkára jellemző, almazöld repesztett máz tesz igazán izgalmassá, nem marad észrevétlen az asztalon.

Gorka Géza, Art deco kosfejes kínáló, 1932-35 k.

Fehérre fehéret? Miért is ne! A visszafogott, letisztult, ugyanakkor minőségi lakberendezés híveinek figyelmét szeretnénk felhívni erre a madaras falitálra, amelyet Gádor István készített. A keramikusnak elég volt mindössze két szín és néhány vonal ahhoz, hogy egy igazán egyedi és kifejező műtárgyat hozzon létre. A kevesebb néha több elve gyakran az enteriőrök kialakításában is megmutatkozik, gondoljunk itt például a skandináv lakásokra. Azonban ezekben az otthonokban is elfér egy-egy kvalitásos műalkotás, például egy ilyen falitál.

Gádor István, Falitál, 1962-72 között

Amikor a játékos felületet említettük, olyasmire gondoltunk, mint Gádor Imre absztrakt faliképe, amelyet az üvegmázfestés, valamint a réz-díszítmények tesznek még érdekesebbé. Ezt az alkotást érdemes világos helyiségben elhelyezni, hogy a különböző felületi hatások minél inkább érvényesüljenek. Biztosan nem lövünk mellé akkor, ha az adott enteriőrben már van egy-két, a kép színeivel harmonizáló részlet.

Gádor István, Absztrakt falikép, 1960 k.

Ne féljünk az élénk színektől! Amennyiben nem tudjuk elképzelni, hogy egy minimalista otthonban éljünk, érdemes bátran kísérleteznünk a különböző színekkel és stílusokkal. Ebben pedig nagy segítségünkre lehetnek a dísztárgyak, így a kerámiaplasztikák is. Egy intenzív színű falon lévő natúr, azonban nem hagyományos formájú polcrendszeren a legkülönfélébb dolgokat tárolhatunk. A használati tárgyak mellett egy-egy polcot meghagyhatunk a plasztikáknak is.

Amennyiben igazán fiatalos és meghökkentő összhatásra törekszünk, válasszunk a fal színétől erőteljesen eltérő árnyalatú alkotást, például ezt a Zsolnay Házaspár-kisplasztikát, amely Török János kis szériás modellje. Török János fontos szerepet játszott a gyár államosítást követő, design-központú, modern arculatának kialakításában. Munkáira frappáns formai megoldások jellemzők.

Zsolnay kisplasztika, Házaspár, Török János modellje, 1970-es évek

A polc másik elemére (vagy a kevésbé merész enteriőröket kedvelőknek az előbbi modell helyére) ajánljuk Gorka Lívia natúr színekben játszó térplasztikáját. Gorka Lívia munkáiban a természeti formák köszönnek vissza, felületük gyakran szándékoltan egyenetlen, rusztikus. Pontosan ettől a látszólagos spontán megformálástól válnak érdekessé. Segítségükkel nemcsak a művészetet, hanem a természetet is be tudjuk csempészni az enteriőrbe.

Gorka Lívia, Térplasztika

A fentiekből levonhatjuk a következtetést: a művészi kerámiának helye van az otthonunkban. Hogy olyat választunk, amely belesimul a környezetébe vagy inkább olyat, amely megváltoztatja azt, csak rajtunk áll.

Szerző: műtárgy.com