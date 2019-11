A világ legkomolyabb adatbányáját építi fel a Facebook új dobása

A világ legkifinomultabb hirdetés-targetálási adatbázisát építi fel a Facebook az új fizetési szolgáltatásának köszönhetően. A közösségi oldal most már nem csak azt fogja tudni, hogy milyen témákat kedvelünk és milyen hirdetésekre kattintunk, hanem azt is pontosan tudja majd a Facebook Payen keresztül, hogy milyen termékekért, szolgáltatásokért vagyunk hajlandók pénzt kiadni és azt is, hogy mennyit. Ha nem is jön össze a Libra-projekt, a Facebook Pay-jel masszív hirdetési bevételekre tehet szert a közösségi oldal.

Mémek és szelfik mellett most már pénzt is küldhetsz

A napokban jelentette be a Facebook, hogy fizetési szolgáltatást indít Facebook Pay néven, ami elérhető lesz a Facebookon, a Messengeren, az Instagramon és a WhatsAppon keresztül is. A Facebook Paynek köszönhetően pénzt tudunk küldeni más felhasználónak, illetve vásárolni és adományozni is tudunk rajta keresztül anélkül, hogy újra és újra megadnánk a kártyaadatainkat minden egyes tranzakcióhoz.

Egyelőre a Facebook Pay még csak amerikai felhasználóknak elérhető, számukra a szolgáltatás úgy működik, hogy

rányomunk a beállítások gombra, itt kiválasztjuk a Facebook Pay-t,

hozzárendelünk egy fizetési módszert (bankkártyát, hitelkártyát vagy PayPalt),

és legközelebb, amikor vásárolni akarunk valamit vagy pénzt akarunk küldeni, már használni tudjuk a szolgáltatást.

Korábban is lehetett pénzt küldeni a Messengeren keresztül (amerikai felhasználóknak legalábbis elérhető volt ilyen funkció), a mostani szolgáltatás annyiban más, hogy a bankszámlák helyett kártyákat (beleértve a hitelkártyákat) is lehet majd csatolni a rendszerhez, illetve össze tudjuk kapcsolni a PayPal-lel és a Stripe-pal is.

A Facebook állítólag PIN-alapú és biometrikus adatokat használó azonosítással is védi majd a Facebook Pay-en tárolt kártyaadatainkat, állítólag ezeket el sem menti a közösségi oldal.

Sosem látott adat-aranybánya nyílt

A Facebook a pénzküldésért nem számít majd fel semmilyen díjat (ellentétben például a Viberrel, ahol a pénzküldésért 79 forintot, 3000 forint fölött pedig 79 forint + 1,5%-ot kell fizetnünk, ami még a banki díjakat is meghaladja), a számlavezetést pedig továbbra is a bankunk végzi majd, így a Facebook ezért sem számít fel díjat.

Persze nem karitatív szolgálat a közösségi médiaoldal: szinte teljesen egyértelmű, hogy a fizetési rendszer az adatainkat értékesíti majd. A Facebook bevételeinek 98%-át hirdetésekből szerzi, egy felhasználó költési szokásainak elemzésével pedig sokkal jobb profilt tud építeni a közösségi médiafelület hirdetőinek, mintha csak azt mérik, hogy ki milyen hirdetést kattint.

Vagyis a Facebook Paynek köszönhetően a közösségi oldal már nem csak azt tudja majd, hogy milyen témákat kedvel vagy milyen hirdetéseket kattint a felhasználó, hanem pontosan látja majd, hogy mikor, hol, mit, mennyiért vásárol.

Mindez hosszútávon elképesztően vonzóvá teheti a Facebookot a hirdetők szemében, hiszen sokkal precízebben tudják majd megcélozni hirdetéseikkel a felhasználókat, mint bármikor máskor a múltban, ez pedig a közösségi médiaoldal bevételeit is radikálisan megdobhatja.

Ez is a Libra sorsára jut?

A Facebook Payt többen is a közösségi oldal sokat kritizált kriptopénz-projektjének, a Librának felvezetőjeként látják, a vállalat nyomatékosította, hogy ez egy teljesen független projekt, amely meglévő infrastruktúrán fut majd.

A Librát többek közt az amerikai hatósági szervek, politikusok, a Fed és EU-s intézmények is hevesen kritizálták, mivel egyrészt biztonsági aggályaik vannak a kriptodevizával kapcsolatosan, másrészt pedig aggódnak amiatt, hogy a Facebook „coinja” a dollár és / vagy euró alternatíváját képezheti, mellyel lényegében a monetáris politikát kicsavarná a jegybankok kezéből a közösségi médium.

A Facebook Paynél szó sincs egy alternatív devizáról, blockchainről vagy kriptóról, ennek ellenére nem kizárt, hogy itt is lesz majd bőven olyan szereplő a piacon, aki az adatkezelés miatt aggódik. A közösségi oldal jó eséllyel nem fog semmilyen konkrét fizetési adatot átadni a hirdetőknek, hanem inkább „tömbösítve” kezeli majd őket: vagyis a hirdetőknek lesz majd lehetősége például megcélozni olyan felhasználókat, akik unikornisos pulóvert rendeltek a Wishről 20 dollárért, de nem fogják tudni konkrétan, hogy kik voltak ezek.

Persze volt már a múltban is olyan, hogy a Facebook masszív mennyiségű érzékeny felhasználói adatot adott ki törvénytelenül a hirdetőinek, így nem éppen nevezhetők alaptalannak a közösségi oldal adatkezelési gyakorlatával kapcsolatos aggályok.