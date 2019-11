Siralmas nyugdíjszámok: kiderült, miben tartják pénzüket a magyarok

A gazdasági szereplők közül a háztartások tartották a legtöbb pénzügyi vagyont a kezükben Európában egy idei felmérés szerint, ennek több mint harmadát készpénzben és bankbetétben, közel felét pedig biztosításokban és nyugdíjpénztárakban. Az Efama tanulmánya szerint Magyarországon nagyon nem ezek az arányok érvényesek: nálunk a pénzügyi vagyon közel fele készpénzben és bankbetétben van, nyugdíjra pedig alig teszünk félre.

A háztartások kezében volt a legtöbb pénzügyi vagyon Európában, 2017 végén meghaladva a 29 ezermilliárd eurót - derül ki az Efama tanulmányából. Ennek mintegy 36%-át bankszámlán, 46%-át biztosítási és nyugdíjtermékekben, a fennmaradó 18%-ot pedig részvényekben, kötvényekben és befektetési alapokban tartották. Az európai befektetők által tartott befektetési alapok a vizsgált időszakban 11,7 ezermilliárd eurót tettek ki, szemben a 2008-ban mért 4,7 ezermilliárddal.

A biztosítók és a nyugdíjpénztárak váltak az európai alapok legnagyobb tulajdonosaivá, együttes részesedésük a piacon 42%-ot tett ki 2017 végén, szemben a 2008-as 32%-kal.

A tanulmány rávilágít arra is, hogy az európai alapok által kezelt vagyon 32%-át határon átnyúló alapok kezelték, ez valamivel magasabb arány, mint a 2008-as 25%. A növekedés pedig az olyan európai irányelvek és direktívák megjelenésével magyarázható, mint a MiFID, a UCITS vagy az AIFM. Előbbi elsősorban a befektetésekre, befektetővédelemre és információközlésre, a UCITS az alapok más országokban való engedélyeztetésére, utóbbi pedig az alapkezelők működésére vonatkozóan tartalmaz lényeges, EU-s szinten egységes álláspontokat és előírásokat.

Országos bontásban a legfrissebben elérhető adatok szerint 2017 végén az Egyesült Királyság kezében volt a legtöbb pénzügyi vagyon 20,6 ezermilliárd euróval, ezt Németország követte 17 ezermilliárddal, majd Franciaország 15,4 ezermilliárddal. Magyarországon a pénzügyi vagyon 258 milliárd eurót tett ki.

Egész Európában uralkodik a készpénz és a bankbetét a pénzügyi vagyonon belül, négy év alatt többnyire 37%-os szinten maradva. Ezt követően a legkedveltebbek az adósságot megtestesítő értékpapírok (például kötvények) közel 25%-kal, majd jönnek a biztosítási és nyugdíjtartalékok 15,6%-kal. Befektetési alapokban 12,1%-át tartják a vagyonnak az európaiak, ez folyamatosan emelkedik a 2011 óta, akkor 8,3%-on állt az arányuk.

Nemzeti szinten már jókora eltérés van abban, hogy melyek a legnépszerűbb pénzügyi eszközök. A befektetési alapokban tartott vagyont tekintve a finnek állnak az élen 22%-kal, őket a hollandok követik 17%-kal, majd a svédek szintén 17%-kal.

Magyarországon a befektetési alapokban tartott vagyon csupán 10%-ot tett ki 2017 végén, magas viszont a készpénz és bankbetétek aránya, nyugdíjra pedig alig teszünk félre.

Mivel tudvalevő, hogy a háztartások a biztosítási és nyugdíjtermékeken keresztül indirekt módon is befektetnek befektetési alapokba és más pénzügyi termékekbe, ezért a tanulmány kitér arra is, hogy mennyiben változnak az arányok a háztartások pénzügyi vagyonán belül, amennyiben a közvetlen és közvetett befektetéseket is nézzük. Jól látszik például, hogy míg közvetlenül befektetési alapokban vagyonuk csak 10%-át tartják az európai emberek, addig közvetetten ez az arány már több mint 27%-ot tesz ki. Ez amiatt lehetséges, hogy a nyugdíjportfóliók és egyéb biztosítási portfóliók egy jelentős része befektetési alapokban tartja az ügyfelek pénzét.

Címlapkép: Getty Images/BakiBG