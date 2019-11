A világ 10 leggazdagabb embere közé került a nő, akit senki sem ismer

Azzal, hogy a 79 éves David Koch augusztusban eltávozott, 41 milliárd dolláros vagyonát felesége, Julia Flesher Koch örökölte. Ezzel a hölgy a világ kilencedik leggazdagabb embere és egyben a világ második leggazdagabb nőjévé vált - írja a Celebrity Net Worth.

A most 56 éves Julia Koch és három gyermeke örökölte a nemrég elhunyt David Koch 41 milliárd dolláros vagyonát, ezzel pedig bekerült a világ 10 leggazdagabb embere közé, vagyonával egyben a világ második leggazdagabb nője is lett.

Julia és David több évnyi együtt járás után 1996-ban házasodtak össze, addigra David már túl volt egy prosztatarákon is (David Koch híres volt nőügyeiről).

Julia az egyetem elvégzése után költözött New Yorkba és a divatiparban kezdett el dolgozni, de később, miután összeházasodott Kochkal, feladta állását és inkább a férje által tulajdonolt több ingatlan fenntartásával foglalkozott.

A hölgy emellett bőkezű adakozóként is ismert, adományozott már nagyobb összegeket a Lincoln Centre-nek, a Metropolitan Museum of Artnak és a Smithsonian Museum of Natural Historynak is.

Címlapkép: Larry Busacca/Getty Images for Time