Megszólalt a Novis: Nem tettük kriptovalutába az életbiztosítási ügyfelek pénzét

Nem felel meg a valóságnak a Magyar Nemzeti Bank szóvivőjének kifogása, miszerint kriptovalutába fektette volna ügyfelei pénzét a Novis Biztosító – állította a társaság mai sajtótájékoztatóján a biztosító országigazgatója. Vitatta a felügyelet tőkevédelemre, a TKM számítására és a Quantis biztosításközvetítővel való tulajdonosi átfedésre vonatkozó kifogását is a biztosító vezetője, hangsúlyozva: mielőbb tisztázni szeretnék a termékeikre vonatkozó újabb felügyeleti felfüggesztés részleteit, és hamarosan visszatérnének a magyar piacra.

Lanc Ottó, a Novis Biztosító magyarországi országigazgatója szerint az elmúlt hetekben számos tévinformáció jelent meg társaságukról, többek között Binder Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank szóvivőjének televízióinterjúja nyomán, amelyet a Novis életbiztosítási termékének újabb felfüggesztése kapcsán adott. A Novis mai budapesti sajtótájékoztatóján részben a felügyelet tájékoztatását említette kritikával az országigazgató.

Binder István nyilatkozatának tartalma itt olvasható:

Válasz az MNB kritikájára

TKM-re vonatkozó kifogás: a Novis 2014-ben csatlakozott a MABISZ TKM-chartájához, amelynek teljesítését a Deloitte könyvvizsgálóként rendben találta. 2019-ben megváltozott a könyvvizsgáló személye, és új kérdések vetődtek fel. A TKM számításának módszertanát kifogásolták: bizonyos eszközalapjaikba csak 50% erejéig fektethet az ügyfél, ezért a TKM számítása során is csak 50% erejéig veszik figyelembe. Binder István szerint a valósnál alacsonyabb költséget és magasabb kifizetési összeget mutat fel a biztosító. A Novis szerint ez nem igaz, csak a módszertanról folyik a vita.

Tőkegaranciáról/védelemről szóló tájékoztatásról szóló kifogás: a Novis termékei korábban hibrid életbiztosítások voltak, az ügyfelek választhattak, hogy hagyományos (fix hozamú) életbiztosításként működnek vagy eszközalapokba fektetnek. Az MNB kritikája az volt, hogy nem világos, hogy a Novis tőkevédett eszközalapokban elhelyezett díjakra a biztosító nyújt-e garanciát. Az MNB szerint a Novis által nyújtott (egyetlen ilyen eszközalap van) tőkevédelem félrevezető, mert az ügyfél azt hiheti, hogy tőkegaranciáról van szó. A biztosító szerint pedig erről világos tájékoztatást adtak az ügyfeleknek, egyértelművé téve, hogy nem tőke- vagy hozamgaranciáról, hanem tőkevédelemről van szó.

Quantis – tulajdonosi átfedésre vonatkozó kifogás: a magyar Quantis biztosításközvetítő tulajdonszerzése 2015-ben megjelent a sajtóban, soha senki nem titkolta – reagált Lanc Ottó az MNB kritikájára. 10% alatti a Quantis részesedése a társaságban. Több mint 10 partnerrel dolgoztak együtt Magyarországon, mindegyik esetében eltolódott a Novis felé az értékesítésük, nemcsak a Quantis esetében. Ezt, és a messze a piaci átlag alatti sztornóarányt is a termékek kiemelkedő versenyképességével és ügyfélbarát kialakításával magyarázza az országigazgató.

Kriptovalutába is fektették az ügyfelek pénzét: a Novis nem vitatja, hogy nagyon kockázatos kriptovalutába eszközni az ügyfelek pénzét, de ez az állítás nem is igaz. A Sensum nevű termékük (maximum 50%-ban választható hét eszközalap közül) Digital Assets Eszközalapjának mögöttes alapja egy lichtensteini cég alapja, az Eljovi Multi Strategy Fund. Ez az alap valóban jelen van a bitcoin piacán, de csak arbitrál a bitcoinpiacon, vagyis nem közvetlenül a bitcoin árfolyamára játszik. Ezt az alap teljesítménye és a bitcoin árfolyamának alakulása közötti különbség is alátámasztja.

A biztosító nem tartja szerencsésnek azt sem, ha azt sugallják az ügyfeleknek, hogy érdemes visszavásárolniuk a szerződéseiket (ez egyelőre nem történt meg), mert a szerződéses feltételekben szereplő visszavásárlási összegek miatt a szerződés hosszú távon felel meg az ügyfeleknek, kicsi az esély arra, hogy valaki 3-5 év után pozitívan szálljon ki életbiztosításából.

A biztosítóról

A Novis Biztosítót 2012-ben 15 részvényes alapította, az alapítók a világ 6 országából származnak (szlovák, osztrák, cseh, szlovén, brit, amerikai állampolgárok). Jelenleg 20 részvényese van a társaságnak, többek között a Brokernet jogutódjanként ismert egyik legnagyobb hazai biztosításközvetítő, a Quantis Holding is rendelkezik a társaságban, 10% alatti részesedéssel. Az egész unióra szóló működési engedélyét 2013 októberében a Szlovák Nemzeti Bank adta ki, székhelyül a stratégiai elhelyezkedés és a jó nyelvi adottságok miatt Pozsonyt választották.

A biztosító 2014 óta működik Magyarországon is határon átnyúló szolgáltatás formájában, miután a nyugdíjbiztosításokban fantáziát láttak (eredetileg nem voltunk az elsődleges célországaik között). 2017-éig a Scor viszontbiztosító volt a cég partnere (ők finanszírozzák is a biztosítót), 2018 óta egy 6 viszontbiztosítóból álló konzorciummal működnek együtt. Kizárólag független tanácsadói hálózatokon keresztül értékesítenek, nincs tehát függő vagy saját ügynökhálózatuk (ezt az ügyfelek érdekeivel magyarázzák), és a biztosító maga sem része pénzügyi konglomerátumnak, cégcsoportnak – ismertette Lanc Ottó.

A társaság bevétele tavaly 109,9 millió euró, idén az első három negyedévben 102,066 millió euró volt. Tőkehelyezete rendben van, adózott eredménye tavaly 6,2 millió, idén az első három negyedévben 4,8 millió euró volt. Izlandon 5000, Szlovákiában és Olaszországban több mint 8000, Magyarországon mintegy 7500 szerződés van az állományában, összesen mintegy 36 ezerrel rendelkeznek. A rendszeres szerződések átlagos éves díja 527 ezer forint (ez alapján prémiumnak tekinthető az ügyfélkör), 5 év alatt mindössze mintegy 700 szerződésük szűnt meg.

2014-ben kezdték meg a magyar értékesítést Novum termékeikkel, 2015-ben újak követték, 2016-ban a Quantis mellé új értékesítő partnereket is választották, számukra kidolgozták NIVO terméküket. 2017-ben az etikus életbiztosítási szabályozásnak megfelelően több új terméket fejlesztettek, és tőkevédett eszközalap konstrukciót vezettek be. 2017-ben kezdődött MNB-vizsgálat a biztosítónál, melynek nyomán 2018-ban az MNB egyes kifogások miatt felfüggesztette (tőke- vagy hozamgaranciáról szóló tájékoztatás hiányára hivatkozva), később betiltotta a Novis egyes termékeinek értékesítését, erre reagálva a biztosító bevezette új termékét, a Sensumot. Miután 2019-ben az MNB több partnernél is vizsgálatot folytatott, és felmerült, hogy a felügyeleti aggályok kiváltója a Sensum termék, ezért felfüggesztették Sensum termékük forgalmazását, amit aztán az MNB is felfüggesztett az elmúlt hetekben.

