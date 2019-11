Tömegével vennék ki pénzüket az emberek a norvég alapból, de nem engedik nekik

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A világ legnagyobb vagyonalapjának számító norvég olajalap mindig is hangoztatta, hogy a benne kezelt pénz a norvég embereké. Most úgy tűnik, kisebb magyarázatra szorul ez az állítás, ugyanis a norvég emberek tömegével keresik fel az alapot azzal, hogy köszönik az eddigi munkát, de akkor ők most kivennék a pénzüket.