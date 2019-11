Kisebb pluszban fejezték be a napot a vezető amerikai indexek, a Dow Jones Index, az S&P 500 és a Nasdaq is 0,2 százalékos emelkedéssel fejezte be a keddi kereskedést.

A nap nyertese a Dow komponensei közül a Walt Disney lett (+1,6%), míg a nap vesztese a Walgreens Boots (-1,8%).