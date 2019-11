Új erőre kaphat a kannabisz-szektor

2017-2018-ban nagy reneszánszát élte a felpörgő, legális kannabisz biznisz, és az ebben az iparágban működő cégek részvényei szárnyalni kezdtek. Viszont az elmúlt 1 évben kifújt a füst, és jelentős korrekció futott végig az árfolyamokon. Most viszont újra érdekes lehet figyelőlistára tenni őket. A Portfolio Trader elemzője most a több milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező Canopy Growth nevű céget elemezi.

A Canopy Growth (CGC) hetes grafikonja jól mutatja az elmúlt évek hangulatát, optimizmusát, illetve a kipukkadó lufit, ami a kannabisz részvények piacán kialakult. Ugyanakkor azt is észre lehet venni, hogy milyen nagy 5 hullámú volt ez a felívelés 1 és 60 dollár között, aztán a 2018 őszi csúcstól nézve egy jól beazonosítható A-B-C korrekció futhatott végig. A 'C' hullám leért az ideálisnak mondható 100,0 - 123,6%-os Fibonacci kiterjesztési zónába (18,60 - 10,60 dollár), ráadásul nagyobb RSI divergenciát is be tudunk azonosítani a 14 dolláros támasznál. És ha igazak azon feltételezéseink, hogy az elmúlt egy évben egy nagyobb korrekció fut 'csak' végig, akkor ebből az is következik, hogy a következő években nagyobb felfutás előtt állhat az árfolyam, ami nem csak 35-40 dollár közé repítheti a részvényárat, de benne lehet akár az újabb történelmi csúcs is.

Canopy Growth (CGC) hetes bontású grafikon

A napos grafikon szintén érdekes képet mutat, mert egyrészt az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a forgalom az új mélypontnál (a múlt keddi napos gyertya kulcsfordulós is), másrészt a november 14-ei gyorsjelentés után kialakult lefelé rést elég gyorsan visszatöltötte a piac, és most konszolidáció van. Nyilván a megbízhatóbb vételekhez arra lenne szükség, hogy kialakuljon egy emelkedő trend az árfolyamban, vagy hogy az április végétől behúzható csökkenő trendvonalból kitörjön felfelé az árfolyam. Természetesen az elemzés nem minősül semmilyen vételi ötletnek, pusztán a Portfolio Trader elemző csapátának meglátását. Ugyanakkor a technikai kép alapján érdemes lesz figyelemmel követni a részvényt, mert ha valóban újra erőre kap a szektor, akkor elég magas hozam/kockázat arány mellett lehet hosszabb távú pozícióban gondolkodni a megfelelő kockázatkezelés mellett.

Canopy Growth (CGC) napos bontású grafikon

