CIB: 2020-ban folytatódhat a kamatvágás

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a CIB Alapkezelő írását olvashatják:

"Powell Fed-elnök november közepi kongresszusi meghallgatásán összességében galambhozzáállást tanúsított. Hangsúlyozta, hogy a gazdaság kissé lassabb ütemben bővül, mint korábban, de továbbra is növekedési pályán van, ezért az idén kivitelezett összességében 75 bázispontos kamatcsökkentés utáni szünet (Fed pause) adekvát. Ez elsősorban a kedvező foglalkoztatottság által támogatott kitűnő fogyasztói bizalmi adatoknak és a szolgáltató szektor töretlen lendületének köszönhető – az ipari termelési adatok már nem mutatnak ennyire rózsás képet. Ez utóbbi következtében, és a kívülről érkező lassulás fokozatos begyűrűzésével kapcsolatos aggodalmak miatt Powell elnök az inflációs veszély vonatkozásában szinte semmilyen felfelé mutató kockázatot nem említett. Kiemelte a szeptemberi rekord alacsony PCE (Personal Consumption Expenditures) indexet (1,3 százalék), nem is tett említést a mag-PCE 1,7 százalékos értékéről – pedig ez utóbbi jobb indikátora a jövőbeni áremelkedés ütemének –, és mostanában rendre visszatérő elemként hangsúlyozta a 2 százalékos cél szimmetrikusságát, ergo a Fed akkor sem emelne kamatot, ha átmentileg több inflációs mutató is a célérték fölé kerülne. Ez a beszéd leginkább egy következő kamatcsökkentést készített elő. Az október végi utolsó kamatcsökkentés utáni kivárás időtartamát két szempont miatt mi is rövidnek gondoljuk, már 2020 első negyedévében további kamatcsökkentéseket várunk:

Továbbra is alacsony, jelenleg 16 bázispont az USA term spread (2 éves és 10 éves hozamkülönbözet), és nagyon könnyen tesztelheti újra a negatív tartományt. Az amerikai bankközi piac szeptember közepe óta tartós likviditási problémákkal küzd, azóta a New York-i Fed hatalmas, több 100 milliárd USD volumenű repo (értékpapír-visszavásárlási) műveletekkel és sima állampapír-vásárlásokkal is önti a piacra a likviditást. Sokfajta elmélet kering piaci berkekben azzal kapcsolatban, hogy a nagybankok egymásnak miért nem hiteleznek – a legvalószínűbb válasz, hogy a túl szigorú likviditási szabályok (Liquidity Coverage Ratio mutatók) miatt, de lényeg, hogy a Fed mérlege folyamatosan duzzad, ami már önmagában is a piac által kikényszerített lazításnak értékelhető.

Az EKB oldalán is a kivárás politikáját látjuk, de ha a Fed újra csökkentési sorozatba kezd, itt is további lazításra kerülhet sor. Két további kamatvágást is elképzelhetőnek tartunk az euróövezetben 2020-ban, illetve a havi 20 milliárd EUR értékű mennyiségi lazítás növelése is lehetséges.

A kötvénypiacokon a fentiek alapján egyértelmű a long pozíció, a részvénypiacokon kettős a kép. Az esetlegesen újra lazító módba kapcsoló jegybankok vételre ösztönöznek, a növekedési kilátások visszaesése viszont eladásra sarkall. Összességében azt gondoljuk, hogy a kockázatok csökkentése mellett, az elmúlt hetek ralija után érdemes egy kisebb súllyal továbbra is részvényekben ülni. Bár az értékeltségek magasak (S&P index 20,9-es korrigált P/E-n forog), és 2020-ban akár nyereségrecesszió is bekövetkezhet, a 18 százalékos részvénysúly tartható a következő időszakban, elsősorban az USA-Kína kereskedelmi megállapodás most már nem olyan távoli esélye miatt (Mnuchin pénzügyminiszter nyilatkozata szerint első fázisú szövegtervezet már létezik)."

Jelen, a tőke és pénzpiacokkal kapcsolatos vélemény a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. marketingközelménye, az nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás.