Diófa: Amerikai-kínai tűzszünet. Jöhet a Mikulás rali?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő véleményét olvashatják:

"Az amerikai-kínai kereskedelmi vitában bekövetkezett október eleji váratlan pozitív fordulatot követően kibontokozott részvénypiaci emelkedés novemberben is folytatódott, a legtöbb index új történelmi csúcsra emelkedett. Bár a kínai álláspontban – a korábbi provokatív amerikai elvárásokhoz képest - a szellemi tulajdonjogok erőteljesebb védelme melletti elkötelezettség ígéretén kívül nem történt érdemi előrelépés, a felpuhuló amerikai retorika eredményeként jelentősen mérsékelődött a vámháború eszkalálódásának kockázata. Nyilván a kevesebb, mint egy évvel az elnökválasztás előtt álló Trumpnak sem érdeke túlfeszíteni a tárgyalásokat, és újabb importvámokkal tovább lassítani a gazdasági növekedést, vagy esetleg év vége előtt mélybe küldeni az amerikai részvénypiacokat.

Az optimista befektetői hangulat ellenére a konjunktúra kilátásokban a pozitív fordulat egyelőre várat magára. A meghatározó gazdasági régiók eltérő növekedési, vagy inkább lassulási szakaszban vannak. Bár az USA gazdasági teljesítménye a legbíztatóbb, itt is találni a gyengülésre utaló jeleket (feldolgozóipar). Kínában tovább fékeződik az amúgy nem alacsony növekedési ütem, és Európában sem javulnak a kilátások. Az eurózónán belül a német gazdasági növekedés (+0) az egyik leggyengébb, ami a többi eurózóna országokra, de akár a régiós gazdaságokra is negatívan hathat a jövőben. A gazdasági stagnálás egyrészt geopolitikai és a globális növekedés ciklikusságból fakadó okokra vezethető vissza, másrészt a technológiai struktúraváltásnak – az elektromos autógyártásra történő átállás - is szerepe lehet a lefékeződésben, ami a kilátásokban inkább bizakodásra okot adó folyamat.

A monetáris politika tekintetében továbbra sincs miért aggódnia a befektetőknek. A pénzcsapok nyitva maradnak: az EKB kötvényvásárlásokkal és banki hitelező intézkedésekkel (TLTRO) biztosítja az olcsó likviditást, a FED elnöki nyomás alatt folytatja a kamatvágó ciklust.

A hazai jegybanki politika is követi a nemzetközi trendet. A magyar infláció közel két százalékponttal az eurózóna CPI fölött alakul (év/év). A régiós devizák mozgásában, és így a forint értékvesztésében is tetten érhető a gyenge eurózóna konjunktúra begyűrűzésének veszélyéből fakadó befektetői aggodalom. Jövőre a régiós gazdaságok növekedési ütemének átmeneti visszaesése várható, ami enyhe negatív hatással lehet a befektetési instrumentumokra is.

Az elmúlt hónapokban a befektetők már beárazták a kedvező híreket, amit a gazdaságpolitikának „szállítania kellene”, hogy az évet ne „buy the rumour, sell the fact” csattanóval zárjuk. A hangulat törékeny, ha zátonyra futnak a tárgyalások akár komoly korrekcióval zárhatjuk az évet. A legoptimistább szcenárió szerint, a decemberben esedékes USA-Kína megállapodást követően akár a 15-től hatályba léptetni kívánt vámokat is elhalasztja a Fehér Ház, és egy kis „Mikulás-ralival” tehetnénk pontot az idei kereskedési év végére, ellenkező esetben kedvezőtlen fordulat esetén. A december 12-i brit parlamenti választásokra is érdemes figyelni, előzets közvéleménykutatások szerint a konzervatív pért szerezhet többséget.

Középtávú kitekintésben viszont a reálgazdaságnak mindenképpen „utol kellene érnie” az elmúlt hónapokban szárnyra kapó árazásokat, ahhoz, hogy a piacok elkerüljenek egy jelentősebb korrekciót. Portfóliónk összeállítását tekintve az idei hozamok konzerválása mellett döntöttünk, azaz decemberben mérsékelt kockázatot vállalunk, mérsékelt részvénykitettséget tartunk. A fejlődő részvénypiacokat a gyenge globális növekedési kilátások miatt alulsúlyozzuk. Továbbra is tartjuk az alternatív befektetéseket, a hazai ingatlanpiaci eszközöket és abszolút hozamú befektetéseket."