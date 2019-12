Óvatos optimizmussal várják az év végét a profi magyar befektetők

A kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások haladásával enyhül a feszültség a fejlett tőkepiacokon, egy esetleges megállapodás pedig szép löketed adhat egy komolyabb Mikulás-ralinak az év végére. A magyar befektetési alapokat kezelő profi portfóliómenedzserek többsége óvatos optimizmussal várja a decembert, hiszen bár a jelek egyelőre biztatók, számos kockázati tényező miatt megismétlődhet a tavaly év végi összezuhanás.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a novemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Óvatos optimizmus

A magyar befektetési alapokat kezelő profi szakemberek többsége úgy látja, hogy kevésbé érzékenyek már a tőkepiacok a kínai-amerikai kereskedelmi konfliktus kisebb változásaira, így már csak egy-egy nagyobb bejelentésre reagálhatnak érdemben a tőzsdék. A szakemberek többsége arra számít, hogy hamarosan megállapodhat a két nagyhatalom, ez pedig újabb löketet adhat az amerikai és kínai tőkepiacoknak egyaránt, viszont van, aki figyelmeztet: ha zátonyra futnak a tárgyalások, akár komoly eséssel is záródhat az év vége.

Szintén felkavarhatja az állóvizet az, hogy jövőre lesz az elnökválasztás az Egyesült Államokban, ez pedig növelheti a volatilitást a piacokon. Különösen egy demokrata győzelem borzolhatja fel a kedélyeket, melynek reális esélye van többek közt Michael Bloomberg indulása miatt is.

A piacok stabilitása szempontjából fontos tényező, hogy több profi befektető is úgy véli, hogy a Fed egyelőre kivár, viszont van, aki úgy gondolja, hogy az amerikai jegybank akár már 2020 elején újra lazíthat.

Akad több olyan portfóliómenedzser is, aki úgy véli, hogy Európa gyengélkedése már a végéhez közelít, lehet látni a fényt az alagút végén a beszerzési menedzser-indexek és a feldolgozóipari számok alakulása miatt. Egyes szakemberek hozzátették: az EKB is vághatja a kamatokat, főleg, ha a Fed is így tesz. Néhány szakember viszont továbbra is szkeptikus Európa növekedési kilátásait illetően, hiszen a német gazdaság gyengélkedése a többi országra is kihathat a régióban.

A magyar piacon a profi befektetők többnyire úgy véli, hogy kitarthat a tőzsdei emelkedés dinamikája, a kötvénypiacokkal kapcsolatosan viszont többen is óvatosabbak.

Ilyen környezetben eltérő, hogy milyen eszközökben látnak most fantáziát a szakemberek: vannak, akik szerint fejlett részvényeket, ezen belül is techpapírokat érdemes venni, de több olyan szakember akad, aki a feltörekvő gazdaságok kötvény- és részvénypiacaiban, ezek közül Brazíliában, Oroszországban, Indiában és Indonéziában is potenciált lát. Néhány portfóliómenedzser kifejezetten high-yield kötvényeket venne. Egyes szakemberek szerint pedig alternatív eszközökben, például ingatlanokban vagy nemesfémekben érdemes gondolkodni.

Mikulás-ralira felkészülni?

Az óvatos optimizmus a mintaportfóliók összetételén is látszik: szinte alig változtattak a szakemberek kitettségükön, azok, akik mégis így tettek pedig enyhén növelték részvény és kötvénykitettségüket. A legnépszerűbb eszközosztályt viszont továbbra is az alternatív eszközök jelentik.

A részletesebb bontásból kiderül, hogy a pénzpiaci eszközök vannak jelen a mintaportfóliókban a legnagyobb súllyal, ezt követik a hedge fundok, majd a nemzetközi kötvények.

Az összesítők legizgalmasabb ábrája talán az egyes eszközkategóriák havi változását taglaló chart, de most ezen sem láthatunk túl markáns változásokat, hiszen egy olyan eszközosztály sincs a pénzpiaci eszközöket kivéve, melynek súlya az összesítőben 1% fölött változott volna. A pénzpiaci eszközökből kiáramló „pénz” kötvényekbe és részvényekbe áramlott most.

A részvények súlya egyébként február óta nem volt ilyen magas a mintaportfóliókban.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapfotó: Getty Images Hungary