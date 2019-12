Új köntöst öltött magára a Tesla árfolyama

Az elmúlt néhány hónapban újra felpörgött az élet a Tesla háza táján, a Cybertruck mesterien megtervezett bemutatója mellett az októberi gyorsjelentés és a száguldó árfolyam is az autógyár részvényeire irányította a fókuszt. Az alábbi elemzésben a Tesla árfolyamgrafikonját nézzük meg részletesebben.

Pozitívumok

Összességében jó évet zárhat a Tesla, hisz a június eleji mélypontról több mint 80 százalékot, az október 23-ai gyorsjelentés óta eltelt időben pedig durván 30 százalékot vágtázott a részvény. Bár az érem másik oldalán meg egy kb. 0 százalékos teljesítményt lehet feljegyezni eddig 2019-ben, és ebből is látszik, hogy kalandos utat járt be az Elon Musk-kal teljesen összefonódó vállalat az árfolyama. Az érdemi nagy változást az október végi kellemes gyorsjelentés alapozta meg, mert annak hatására óriási forgalom mellett lőtt ki réssel az árfolyam, maga mögött hagyva a 200 napos mozgóátlagot, valamint a kékkel jelölt csatoran felső szárát. Ez, illetve a mozgás intenzitása impulzív karakterjegyeket hordoz magán, így könnyen lehet, hogy egy újabb nagy emelkedő mozgás középső tartományában, azaz 3. hullámban lehetünk az ábrán is jelölt elliott-i értelemben. Ha igaznak bizonyul ez a feltevés, akkor a 361 dollárnál kialakult lokális csúcstól (RSI divergencia, illetve 2 héttel ezelőtti hetes kulcsfordulós gyertya mellett) indult mozgás korrektív lehet, és a 300-320 dollár közötti zóna támaszt adhat az árfolyamnak, ahonnan újra északnak fordulhat az árfolyam, megcélozva a 380-400 dolláros tartományt.

Tesla napos grafikon

Kockázatok

Fontos kiemelni, hogy a gyorsjelentés hatására kialakult nagy rés önmagában is támasz szintet jelöl, valamint amíg nem kerül átfedésbe az árfolyam az 1)-es csúccsal 266 dollárnál, addig jó esély mutatkozik további, trendszerű emelkedésre a mostani korrekció után. Ha elesne a 266 dolláros szint, akkor valami komplexebb szerkezettel állhatnánk szemben, és a lehetséges forgatókönyvek felülvizsgálatát vonná maga után.

Jelenleg az OBV (on-balance volume) indikátor alakulása kérdőjelezheti meg ezt az optimista szcenáriót. A grafikon alsó részében jelölt ábrán jól látható, hogy 2018-2019-ben óriási disztribúciót, kitárazást lehetett látni a részvény piacán az árfolyam esésével párhuzamosan, és a június eleji mélypont után következett a fordulat. Ugyanakkor a részvények akkumulációja sokkal gyengébb lábakon áll, ellentétben az árfolyam robosztus emelkedésével, ráadásul az OBV értéke alatta marad a 2018 októberi lokális mélypontnak (ekkor az árfolyam 250 dollár körül volt), így számolni lehet azzal a veszéllyel is, hogy az árfolyam ilyen rakétaszerű emelkedése csak egy nagyobb short futtatás volt (általában elég magas a Teslánál a kibocsátott részvényekhez mért shortállomány), és az úgynevezett 'okospénz' még kimaradt vagy csak kisebb lendülettel vette ki a részét ebből a nagy árfolyam raliból.

Címlapkép forrása: Tesla