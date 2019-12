Nézd meg ezt az ábrát és megtudod, melyik a leggazdagabb generáció

A Federal Reserve adatait felhasználva készített egy ábrát arról Gray Kimbrough közgazdász, hogy a különféle életciklusukban az egyes nemzedékek mekkora nettó vagyon felett rendelkeztek.

Mint kiderült, az 1946 és 1964 között született baby boomerek a nemzet vagyonának 21%-a felett rendelkeztek 1990-ben, amikor elérték a 35 éves medián életkort. Ehhez képest, amikor az X-generáció (az 1965 és 1980 között születettek) tagjai értéke el a 35 éves életkort 2008-ban, a nemzeti vagyon csupán 9%-át birtokolták, tehát kevesebb mint felét annak, amit a boomerek.

Az ezredfordulós fiatalok medián életkora még nem érte el a 35 évet (majd csak 2023-ban), de náluk még rosszabb a helyzet: egyelőre a teljes vagyon csupán 3,2%-a az övék. Ahhoz, hogy elérjék az X-generációs számot, négy év alatt triplázniuk kellene a vagyonukat.

A fenti megállapításokhoz hozzá kell tenni azt is, hogy a három nemzedék nem egyforma számosságú populációt takar. 1990-ben például a boomerek az USA lakosságának 31%-át tették ki, 2008-ban az X-generációsok pedig csak a 22%-át.

Gen Xers lagged far behind Baby Boomers in the percentage of U.S. household wealth held at similar ages. Millennials lag even further behind. Boomers continue to hold steady at over 56% of U.S. household wealth. pic.twitter.com/4ICYseGAYZ