Befektetés 2019. december 12. 08:30 Az ünnepi asztal ékei

Mostanra már valószínűleg mindenki a tökéletes ajándékok beszerzésén, az ételsor megtervezésén, a karácsonyi dekoráció kialakításán gondolkodik. Olykor kicsit feszítettnek tűnhet ilyenkor a menetrend és rengetegnek a tennivaló, mégis örömteli elképzelnünk, hogy hamarosan a szeretteink, családunk, barátaink körében tölthetjük az ünnepeket. Karácsonykor és Szilveszter este a lakás egyik legfontosabb pontja általában az étkezőasztal, függetlenül attól, hogy sokfogásos vacsorával vagy egy könnyedebb menüvel készülünk. Az asztalt körbeülve a vendégek egymásra hangolódnak, élénk beszélgetések, történetmesélések, nagy nevetések töltik be a teret. Mivel az asztal ilyen fontos szereppel bír, szeretjük ünnepivé varázsolni. Előkerülhetnek családi ereklyék, fontos alkalmakra tartogatott asztali díszek, étkészletek. Amennyiben nem rendelkezünk ilyesmivel, még nem késő beszereznünk őket. Az év végi aukciókon garantáltan egyedi és értékes darabokhoz juthatunk hozzá, amelyekkel elindíthatjuk a saját családi hagyományunkat is. Egyáltalán nem szükséges az asztal minden pontjára műtárgyat tennünk, az örök érvényű igazság itt is a hasznunkra válhat: a kevesebb néha több. Ha egyetlen, ám a szívünknek igazán kedves, időtálló darabot választunk, az is épp olyan hatásos lehet, mintha a desszertesvillától az utolsó szalvétagyűrűig mindent most próbálnánk beszerezni. Az alábbiakban ötleteket szeretnénk adni ahhoz, hogy milyen kiegészítőkkel öltöztethetjük ünneplőbe az étkezőasztalt idén karácsonykor. A cikkben szereplő műtárgyakat pedig egy közelgő aukción meg is tudják vásárolni az érdeklődők.