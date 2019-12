Hiánypótló kiadvány a hazai barokk freskófestészetről

Közép-Európában a barokk művészet egyik legjelentősebb ága a freskófestészet. A világi és egyházi épületekben megjelenő falfestmények nem pusztán dekorációs elemei, gyakran főszereplői és alakítói is az adott térnek. A barokk freskó mozgalmas, kavargó, az erőteljes fény-árnyék megjelenítéstől drámai hatást kelt. Nem elégszik meg azzal, hogy pusztán leköveti a ténylegesen rendelkezésére álló felületeket, illuzionisztikus megoldásaival tágítja, formálja a teret. Gyakran egész közel kell mennünk ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, nem egy valódi, hanem egy festett stukkódíszítéssel állunk szemben. A mű megrendelője saját hitvallásának, eszméinek, meggyőződéseinek kivetülését kívánta látni a falakon, így a freskók rendkívül sokat elmondanak a megrendelőjükről, illetve a korról is, amelyben készültek. A Barokk freskófestészet Magyarországon I. című könyv részletesen bemutatja a műveket magukba foglaló épületeteket is, foglalkozik az építéstörténettel, a freskók alkotóival és megrendelőivel, valamint az alkotások állapotával is. Így aztán átfogó képet ad a korszak művészetéről.

A mostani kiadvány egy négy könyvből álló, 2019 és 2022 között megjelenő sorozat első kötete. A könyvek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténeti Tanszéken alakult kutatócsoport több éves munkájának eredményét dolgozzák fel és mutatják be. 228 magyar freskóemlék feldolgozását végezték el, dokumentálták a helyszíneken. Eddig soha nem látott részletességben bontakoznak ki a szemünk előtt a káprázatos alkotások. A kutatás új értelmezésekhez, eredményekhez vezetett, így a kiadványok megkerülhetetlenek a szakemberek számára, valamint a korszakot kedvelő érdeklődők számára is.

A kötetet a Magyar Építészeti Múzeum és a Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ megbízásából a Magyar Művészeti Akadémia Kiadója jelenteti meg, a kötet szerkesztője a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténeti Tanszékének egyetemi docense, dr. Jernyei Kiss János. A négyrészes sorozat első kötete 55 helyszínt mutat be.

Szerző: műtárgy.com